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  5. 1/16 финала
2017
Депортес Икике
1:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
1:0
8' Гол
Мануел Виллалобос
16' Желтая карточка
Maximiliano Meza
19' Желтая карточка
Diego Torres II
19' Желтая карточка
Ezequiel Barco
1:1
29' Гол
Maximiliano Meza
43' Желтая карточка
Alan Franco
65' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
1:2
83' Гол
Эрвити Вальтер
88' Желтая карточка
Misael Cubillos
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Misael Cubillos получает желтую карточку.
84'
Индепендьенте производит замену. Emiliano Ariel Rigoni уходит, и Эрвити Вальтер заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрвити Вальтер.
78'
Индепендьенте производит замену. Leandro Miguel Fernandez уходит, и Lucas Albertengo заменяет его
76'
Депортес Икике производит замену. Освальдо Диего Биелкиевич уходит, и Misael Cubillos заменяет его

71'
Индепендьенте производит замену. Ezequiel Barco уходит, и Gaston Togni заменяет его
Желтая карточка
65'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
61'
Депортес Икике производит замену. Enzo Guerrero уходит, и Леонардо Эспиноса Солис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Alan Franco получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Maximiliano Meza.
Желтая карточка
19'
Ezequiel Barco получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Diego Torres получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Maximiliano Meza получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мануел Виллалобос.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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