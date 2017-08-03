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1:2
Конец матча
1:0
8' ГолМануел Виллалобос
16' Желтая карточкаMaximiliano Meza
19' Желтая карточкаDiego Torres II
19' Желтая карточкаEzequiel Barco
1:1
29' ГолMaximiliano Meza
43' Желтая карточкаAlan Franco
65' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
1:2
83' ГолЭрвити Вальтер
88' Желтая карточкаMisael Cubillos
|
8'
1:0
16'
19'
19'
29'
1:1
43'
83'
1:2
88'
Состав команд
Депортес Икике
- Основной состав
- 12 Brayan Cortes Вратарь
- 8 Mauricio Zenteno
- 14 Misael Davila
- 19 Osvaldo Diego Bielkiewicz
- 15 Enzo Guerrero
- 26 Hernan Lopes
- 22 Diego Torres II
- 5 Ignacio Caroca
- 11 Hans Salinas
- 28 Johan Fuentes
- 10 Мануел Виллалобос
- Запасные игроки
- 9 Леонардо Эспиноса Солис
- 29 Kevin Mellado I
- 13 Tomas Charles
- 17 Alan Moreno
- 24 Diego Fernandez II
- 18 Misael Cubillos
- 23 Luis Sotomayor
Индепендьенте
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 3 Nicolas Tagliafico Защитник
- 16 Fabricio Bustos Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 24 Emiliano Ariel Rigoni Полузащитник
- 27 Ezequiel Barco Полузащитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV
- 11 Leandro Miguel Fernandez
- 2 Alan Franco
- Запасные игроки
- 4 Морейра Родриго Защитник
- 10 Эрвити Вальтер Полузащитник
- 29 Доминго Николас Полузащитник
- 18 Lucas Albertengo Нападающий
- 19 Gaston Togni
- 22 Gonzalo Asis
- 13 Gonzalo Rehak
Предыдущие игры
Депортес Икике (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 29.07.2017 Депортес Икике 0:1 Эвертон Кильота П
- 23.07.2017 Депортес Икике 1:0 Сан-Маркос К
- 13.07.2017 Индепендьенте 4:2 Депортес Икике КС
- 26.05.2017 Гуарани Асунсьон 0:0 Депортес Икике КЛ
- 20.05.2017 Депортес Икике 0:0 Депортес Темуко П
- 14.05.2017 Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Депортес Икике П
- 07.05.2017 Депортес Икике 2:4 Антофагаста П
- 04.05.2017 Депортес Икике 2:1 Гремио КЛ
- 30.04.2017 Сантьяго Уондерерс 1:1 Депортес Икике П
- 25.04.2017 Депортес Икике 4:3 Самора КЛ
- 22.04.2017 Депортес Икике 2:2 Унион Эспаньола П
- 20.04.2017 Самора 1:4 Депортес Икике КЛ
- 15.04.2017 Депортес Икике 1:2 Уачипато П
- 12.04.2017 Гремио 3:2 Депортес Икике КЛ
- 09.04.2017 Эвертон Кильота 0:0 Депортес Икике П
- 02.04.2017 Депортес Икике 3:2 Коло-Коло П
- 21.03.2017 О'Хиггинз 1:1 Депортес Икике П
- 11.03.2017 Палестино 0:2 Депортес Икике П
- 07.03.2017 Депортес Икике 0:1 Гуарани Асунсьон КЛ
- 03.03.2017 Депортес Икике 2:2 Аудакс Итальяно П
Индепендьенте (последние 20 матчей: +11 =8 -1)
- 13.07.2017 Индепендьенте 4:2 Депортес Икике КС
- 28.06.2017 Индепендьенте 1:1 Ланус П
- 23.06.2017 Унион Санта-Фе 0:3 Индепендьенте П
- 18.06.2017 Индепендьенте 1:1 Олимпо П
- 16.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте П
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте П
- 01.06.2017 Альянса Лима 0:1 Индепендьенте КС
- 27.05.2017 Альдосиви 0:0 Индепендьенте П
- 21.05.2017 Индепендьенте 2:1 Уракан П
- 18.05.2017 Индепендьенте 0:0 CASD Camioneros К
- 15.05.2017 Индепендьенте 2:0 Расинг Авельянеда П
- 08.05.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Индепендьенте П
- 29.04.2017 Индепендьенте 2:2 Эстудиантес Ла-Плата П
- 24.04.2017 Арсенал Саранди 0:2 Индепендьенте П
- 20.04.2017 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте П
- 16.04.2017 Индепендьенте 1:1 Атлетико Рафаэла П
- 09.04.2017 Патронато де Парана 0:5 Индепендьенте П
- 05.04.2017 Индепендьенте 0:0 Альянса Лима КС
- 01.04.2017 Индепендьенте 1:1 Велес Сарсфилд П
- 19.03.2017 Индепендьенте 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан П
Последние игры между собой
Депортес Икике: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.07.2017 Индепендьенте 4:2 Депортес Икике Копа Судамерикана
1/16 финала
1/8 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Misael Cubillos получает желтую карточку.
84'
Индепендьенте производит замену. Emiliano Ariel Rigoni уходит, и Эрвити Вальтер заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрвити Вальтер.
78'
Индепендьенте производит замену. Leandro Miguel Fernandez уходит, и Lucas Albertengo заменяет его
76'
Депортес Икике производит замену. Освальдо Диего Биелкиевич уходит, и Misael Cubillos заменяет его
71'
Индепендьенте производит замену. Ezequiel Barco уходит, и Gaston Togni заменяет его
65'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
61'
Депортес Икике производит замену. Enzo Guerrero уходит, и Леонардо Эспиноса Солис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Alan Franco получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Maximiliano Meza.
19'
Ezequiel Barco получает желтую карточку.
19'
Diego Torres получает желтую карточку.
16'
Maximiliano Meza получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мануел Виллалобос.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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