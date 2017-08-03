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  5. 1/16 финала
2017
Олимпия Асунсьон
2:2
Конец матча
Насьональ Асунсьон
0'
1:0
26' Гол
Sergio Otalvaro
29' Желтая карточка
Jose Maria Canale
34' Желтая карточка
Риверос Кристиан
1:1
42' Гол
Фреди Барейро
2:1
49' Гол
Гонсалес Вальтер
50' Желтая карточка
Гонсалес Вальтер
89' Желтая карточка
Edgar Orzuza
2:2
90' Пенальти
Juan Manuel Salguiero
90' Желтая карточка
Sergio Otalvaro
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Серхио Оталваро получает желтую карточку.
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Хуан Мануел Салгиеро из команды Насьональ Асунсьон забивает пенальти
Желтая карточка
89'
Edgar Orzuza получает желтую карточку.
76'
Насьональ Асунсьон производит замену. Сантана Хонатан уходит, и Хосе Ариэль Нуньес заменяет его
69'
Олимпия Асунсьон производит замену. Гонсалес Вальтер уходит, и Hernesto Caballero заменяет его

68'
Насьональ Асунсьон производит замену. Juan Arguello уходит, и Luis Alcides Mino заменяет его
53'
Насьональ Асунсьон производит замену. Jose Maria Canale уходит, и Кабайеро Чаморро заменяет его
Желтая карточка
50'
Гонсалес Вальтер получает желтую карточку.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гонсалес Вальтер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпия Асунсьон производит замену. Иван Артуро Торрес Риверос уходит, и Санта Крус Роке заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фреди Барейро.
Желтая карточка
34'
Риверос Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Jose Maria Canale получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Серхио Оталваро.
11'
Олимпия Асунсьон производит замену. Верон Дарио уходит, и Carlos Rolon заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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