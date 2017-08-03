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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:2
Конец матча
1:0
26' ГолSergio Otalvaro
29' Желтая карточкаJose Maria Canale
34' Желтая карточкаРиверос Кристиан
1:1
42' ГолФреди Барейро
2:1
49' ГолГонсалес Вальтер
50' Желтая карточкаГонсалес Вальтер
89' Желтая карточкаEdgar Orzuza
2:2
90' ПенальтиJuan Manuel Salguiero
90' Желтая карточкаSergio Otalvaro
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26'
1:0
34'
42'
1:1
49'
2:1
50'
89'
90'
2:2
90'
Состав команд
Олимпия Асунсьон
- Основной состав
- 1 Аскона Либрадо Вратарь
- 20 Sergio Otalvaro Защитник
- 19 Диас Фарид Защитник
- 4 Hernan Pellerano Защитник
- 3 Верон Дарио Защитник
- 18 Ivan Torres Полузащитник
- 6 Ортис Ричард Полузащитник
- 16 Риверос Кристиан Полузащитник
- 7 Камачо Нестор Полузащитник
- 11 Гонсалес Вальтер Нападающий
- 26 Richard Sanchez III
- Запасные игроки
- 12 Баррето Диего Вратарь
- 9 Монтенегро Брайан Нападающий
- 24 Санта Крус Роке Нападающий
- 23 Бенитес Хулиан Нападающий
- 14 Carlos Rolon
- 17 Hernesto Caballero
- 13 Jesus Paredes
- Главный тренер: Fernando Jubero
Насьональ Асунсьон
- Основной состав
- 30 Santiago Rojas Вратарь
- 11 Бонет Карлос Защитник
- 14 Сантана Хонатан Полузащитник
- 8 Juan Arguello
- 5 Edgar Orzuza
- 16 Miguel Angel Paniagua
- 10 Juan Manuel Salguiero
- 27 Miguel Jacquet
- 21 Rodrigo Rojo
- 7 Фреди Барейро
- 2 Jose Maria Canale
- Запасные игроки
- 3 Салинас Ричард Адриан Защитник
- 12 Luis Alcides Mino Полузащитник
- 23 Кабайеро Чаморро Нападающий
- 18 Ariel Nunez I
- 13 Herminio Miranda
- 1 Arnaldo Andres Gimenez
- 6 Walter Rodriguez
- Главный тренер: Gustavo Morinigo
Предыдущие игры
Олимпия Асунсьон (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 29.07.2017 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон ПД
- 22.07.2017 Сол де Америка 0:3 Олимпия Асунсьон ПД
- 13.07.2017 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон КС
- 22.06.2017 Хенераль Диас 0:0 Олимпия Асунсьон ПД
- 18.06.2017 Олимпия Асунсьон 2:2 Сол де Америка ПД
- 10.06.2017 Либертад 3:0 Олимпия Асунсьон ПД
- 05.06.2017 Олимпия Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон ПД
- 28.05.2017 Рубио Нью 0:1 Олимпия Асунсьон ПД
- 21.05.2017 Олимпия Асунсьон 2:0 Серро Портеньо ПД
- 14.05.2017 Депортиво Капьята 1:5 Олимпия Асунсьон ПД
- 10.05.2017 Олимпия Асунсьон 0:2 Гуарани Асунсьон ПД
- 30.04.2017 Индепендьенте ФБК 1:1 Олимпия Асунсьон ПД
- 23.04.2017 Олимпия Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо ПД
- 17.04.2017 Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе ПД
- 10.04.2017 Олимпия Асунсьон 2:0 Хенераль Диас ПД
- 03.04.2017 Сол де Америка 0:1 Олимпия Асунсьон ПД
- 30.03.2017 Олимпия Асунсьон 0:3 Либертад ПД
- 26.03.2017 Насьональ Асунсьон 2:4 Олимпия Асунсьон ПД
- 19.03.2017 Олимпия Асунсьон 1:1 Рубио Нью ПД
- 13.03.2017 Серро Портеньо 2:1 Олимпия Асунсьон ПД
Насьональ Асунсьон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.07.2017 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон ПД
- 22.07.2017 Депортиво Капьята 1:0 Насьональ Асунсьон ПД
- 13.07.2017 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон КС
- 24.06.2017 Насьональ Асунсьон 1:2 Гуарани Асунсьон ПД
- 17.06.2017 Индепендьенте ФБК 0:2 Насьональ Асунсьон ПД
- 10.06.2017 Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо ПД
- 05.06.2017 Олимпия Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон ПД
- 30.05.2017 Насьональ Асунсьон 2:4 Хенераль Диас ПД
- 21.05.2017 Сол де Америка 0:0 Насьональ Асунсьон ПД
- 14.05.2017 Насьональ Асунсьон 0:1 Либертад ПД
- 11.05.2017 Насьональ Асунсьон 2:1 Крузейро КС
- 06.05.2017 Спортиво Триниденсе 1:1 Насьональ Асунсьон ПД
- 29.04.2017 Рубио Нью 1:2 Насьональ Асунсьон ПД
- 24.04.2017 Насьональ Асунсьон 2:0 Серро Портеньо ПД
- 18.04.2017 Депортиво Капьята 2:0 Насьональ Асунсьон ПД
- 09.04.2017 Гуарани Асунсьон 1:3 Насьональ Асунсьон ПД
- 05.04.2017 Крузейро 2:1 Насьональ Асунсьон КС
- 02.04.2017 Насьональ Асунсьон 1:2 Индепендьенте ФБК ПД
- 30.03.2017 Спортиво Лукеньо 1:2 Насьональ Асунсьон ПД
- 26.03.2017 Насьональ Асунсьон 2:4 Олимпия Асунсьон ПД
Последние игры между собой
Олимпия Асунсьон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Насьональ Асунсьон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 29.07.2017 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон Профессиональный дивизион
- 13.07.2017 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон Копа Судамерикана
- 05.06.2017 Олимпия Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон Профессиональный дивизион
- 26.03.2017 Насьональ Асунсьон 2:4 Олимпия Асунсьон Профессиональный дивизион
- 27.11.2016 Олимпия Асунсьон 2:1 Насьональ Асунсьон Профессиональный дивизион
- 21.08.2016 Насьональ Асунсьон 3:4 Олимпия Асунсьон Профессиональный дивизион
- 11.04.2016 Олимпия Асунсьон 3:1 Насьональ Асунсьон Профессиональный дивизион
- 04.02.2016 Насьональ Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон Профессиональный дивизион
- 18.10.2015 Насьональ Асунсьон 1:3 Олимпия Асунсьон Профессиональный дивизион
- 25.07.2015 Олимпия Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон Профессиональный дивизион
- 13.04.2015 Олимпия Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон Примера
- 09.02.2015 Насьональ Асунсьон 0:0 Олимпия Асунсьон Примера
- 26.10.2014 Насьональ Асунсьон 0:2 Олимпия Асунсьон Примера
- 18.08.2014 Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон Примера
- 23.06.2014 Олимпия Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон Примера
- 20.04.2014 Насьональ Асунсьон 0:2 Олимпия Асунсьон Примера
- 27.10.2013 Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон Примера
- 19.08.2013 Насьональ Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон Примера
- 27.05.2013 Олимпия Асунсьон 2:3 Насьональ Асунсьон Примера
- 10.03.2013 Насьональ Асунсьон 3:0 Олимпия Асунсьон Примера
1/16 финала
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Серхио Оталваро получает желтую карточку.
90'
Г О О О О О Л - Хуан Мануел Салгиеро из команды Насьональ Асунсьон забивает пенальти
89'
Edgar Orzuza получает желтую карточку.
76'
Насьональ Асунсьон производит замену. Сантана Хонатан уходит, и Хосе Ариэль Нуньес заменяет его
69'
Олимпия Асунсьон производит замену. Гонсалес Вальтер уходит, и Hernesto Caballero заменяет его
68'
Насьональ Асунсьон производит замену. Juan Arguello уходит, и Luis Alcides Mino заменяет его
53'
Насьональ Асунсьон производит замену. Jose Maria Canale уходит, и Кабайеро Чаморро заменяет его
50'
Гонсалес Вальтер получает желтую карточку.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гонсалес Вальтер.
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпия Асунсьон производит замену. Иван Артуро Торрес Риверос уходит, и Санта Крус Роке заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фреди Барейро.
34'
Риверос Кристиан получает желтую карточку.
29'
Jose Maria Canale получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Серхио Оталваро.
11'
Олимпия Асунсьон производит замену. Верон Дарио уходит, и Carlos Rolon заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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