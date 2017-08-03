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1:0
Второй тайм: 68'
13' Желтая карточкаХорхе Круз
19' Желтая карточкаLucas Rodriguez III
21' Желтая карточкаJuan Galvis
1:0
45' ПенальтиПавоне Мариано
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13'
21'
45'
1:0
Состав команд
Эстудиантес Ла-Плата
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 3 Lucas Diarte Защитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Полузащитник
- 5 Аскасибар Сантьяго Полузащитник
- 14 Санчес Факундо Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- 7 Juan Otero Нападающий
- 29 Juan Foyth
- 10 Lucas Rodriguez III
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Полузащитник
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 27 Facundo Quintana Нападающий
- 30 Javier Iritier
- 23 Juan Cejas
- 2 Leandro Desábato II
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Насьональ Потоси
- Основной состав
- 12 Хорхе Круз Вратарь
- 2 Luis Torrico Защитник
- 11 Marcos Emanuel Ovejero
- 16 Darwin Lora
- 19 Jenry Alaca Maconde
- 28 Cristian Alessandrini
- 17 Aldo Ruben Paniagua Riveros
- 3 Мигель Ангель Хоиос
- 8 Rosauro Rivero
- 18 Victor Martin Galain
- 4 Juan Galvis
- Запасные игроки
- 6 Eliseo Isaias Dury
- 22 Luis Banegas
- 20 Jorge Samuel Flores
- 7 Thiago Santos II
- 9 Aldo Velasco
- 10 Хесус Рональд Галлегос Вера
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.07.2017 Комуникасьонес 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМП
- 14.07.2017 Насьональ Потоси 0:1 Эстудиантес Ла-Плата КС
- 11.07.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Комуникасьонес ПБМП
- 06.07.2017 Дефенсорес де Бельграно 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМП
- 30.06.2017 Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 28.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Кильмес П
- 24.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Акассусо ПБМ
- 23.06.2017 Годой Крус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата П
- 17.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бельграно П
- 17.06.2017 Комуникасьонес 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 11.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:3 СК Пасифико К
- 10.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Атланта ПБМ
- 04.06.2017 Ланус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата П
- 30.05.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе П
- 28.05.2017 Тристан Суарес 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 26.05.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ботафого КЛ
- 24.05.2017 Бельграно 1:1 Эстудиантес Ла-Плата К
- 23.05.2017 Олимпо 3:1 Эстудиантес Ла-Плата П
- 19.05.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Депортиво Риестра ПБМ
- 19.05.2017 Барселона Гуаякиль 0:3 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
Насьональ Потоси (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 30.07.2017 Насьональ Потоси 0:0 Блуминг П
- 14.07.2017 Насьональ Потоси 0:1 Эстудиантес Ла-Плата КС
- 30.06.2017 Насьональ Потоси 1:1 Сан-Хосе Оруро П
- 26.06.2017 Ориенте Петролеро 4:1 Насьональ Потоси П
- 22.06.2017 Насьональ Потоси 0:1 Стронгест П
- 19.06.2017 Насьональ Потоси 0:3 Боливар П
- 16.06.2017 Насьональ Потоси 3:0 Реал Потоси П
- 10.06.2017 Университарио Сукре 1:2 Насьональ Потоси П
- 27.05.2017 Насьональ Потоси 2:1 Гуабира П
- 20.05.2017 Насьональ Потоси 1:0 Блуминг П
- 14.05.2017 Насьональ Потоси 5:2 Спорт Бойз Варнес П
- 10.05.2017 Спорт Уанкайо 2:1 Насьональ Потоси КС
- 30.04.2017 Вильстерман 3:2 Насьональ Потоси П
- 21.04.2017 Петролеро Якуиба 2:2 Насьональ Потоси П
- 17.04.2017 Сан-Хосе Оруро 2:1 Насьональ Потоси П
- 10.04.2017 Насьональ Потоси 3:1 Ориенте Петролеро П
- 01.04.2017 Боливар 3:1 Насьональ Потоси П
- 26.03.2017 Реал Потоси 1:2 Насьональ Потоси П
- 17.03.2017 Насьональ Потоси 1:0 Университарио Сукре П
- 12.03.2017 Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман П
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Потоси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.07.2017 Насьональ Потоси 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана
1/16 финала
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Второй тайм
46'
Насьональ Потоси производит замену. Marcos Emanuel Ovejero уходит, и Aldo Velasco заменяет его
46'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Lucas Rodriguez уходит, и Javier Iritier заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Г О О О О О Л - Павоне Мариано из команды Эстудиантес Ла-Плата забивает пенальти
21'
Juan Galvis получает желтую карточку.
19'
Lucas Rodriguez получает желтую карточку.
13'
Хорхе Круз получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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