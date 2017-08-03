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  5. 1/16 финала
Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Второй тайм: 68'
Насьональ Потоси
0'
13' Желтая карточка
Хорхе Круз
19' Желтая карточка
Lucas Rodriguez III
21' Желтая карточка
Juan Galvis
1:0
45' Пенальти
Павоне Мариано
68'
Второй тайм
46'
Насьональ Потоси производит замену. Marcos Emanuel Ovejero уходит, и Aldo Velasco заменяет его
46'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Lucas Rodriguez уходит, и Javier Iritier заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Павоне Мариано из команды Эстудиантес Ла-Плата забивает пенальти
Желтая карточка
21'
Juan Galvis получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Lucas Rodriguez получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Хорхе Круз получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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