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Зрители: 21242
Унион Берлин
4:3
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
12' Гол
Kingsley Schindler
1:1
14' Гол
Крейлах Дамир
1:2
16' Гол в свои ворота
Kristian Pedersen II
2:2
24' Гол
Шкрцибски Штефан
3:2
27' Гол
Хедлунд Симон
3:3
32' Гол
Dominick Drexler
4:3
52' Гол
Шкрцибски Штефан
55' Желтая карточка
Билер Александер
56' Желтая карточка
Кроос Феликс
64' Желтая карточка
Christopher Lenz
81' Желтая карточка
Триммель Кристофер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Хольштайн Киль производит замену. Билер Александер уходит, и Кинсомби Давид заменяет его
81'
Унион Берлин производит замену. Хедлунд Симон уходит, и Редондо Кенни заменяет его
Желтая карточка
81'
Триммель Кристофер получает желтую карточку.
75'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Хосинер Филипп заменяет его
71'
Хольштайн Киль производит замену. Стивен Леверенц уходит, и Manuel Janzer заменяет его

Желтая карточка
64'
Christopher Lenz получает желтую карточку.
61'
Унион Берлин производит замену. Кроос Феликс уходит, и Фюрстнер Штефан заменяет его
Желтая карточка
56'
Кроос Феликс получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Билер Александер получает желтую карточку.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шкрцибски Штефан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доминик Дрекслер.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хедлунд Симон.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шкрцибски Штефан.
Описание гола
16'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Kristian Pedersen отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крейлах Дамир.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kingsley Schindler.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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