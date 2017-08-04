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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 21242
4:3
Конец матча
0:1
12' ГолKingsley Schindler
1:1
14' ГолКрейлах Дамир
1:2
16' Гол в свои воротаKristian Pedersen II
2:2
24' ГолШкрцибски Штефан
3:2
27' ГолХедлунд Симон
3:3
32' ГолDominick Drexler
4:3
52' ГолШкрцибски Штефан
55' Желтая карточкаБилер Александер
56' Желтая карточкаКроос Феликс
64' Желтая карточкаChristopher Lenz
81' Желтая карточкаТриммель Кристофер
|
12'
0:1
14'
1:1
16'
1:2
24'
2:2
27'
3:2
32'
3:3
52'
4:3
55'
56'
64'
Состав команд
12
Буск
Якоб
23
Кроос
Феликс
Унион Берлин 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 6 Kristian Pedersen II Защитник
- 19 Крейлах Дамир Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 24 Шкрцибски Штефан Полузащитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Полузащитник
- 9 Полтер Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 34 Шёнхайм Фабиан Защитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 10 Даубе Деннис Полузащитник
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Главный тренер: Левандовски Саша
Хольштайн Киль 4-5-1
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 19 Patrick Herrmann II Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 16 Christopher Lenz Защитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 13 Пайтц Доминик Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 17 Steven Lewerenz Полузащитник
- 10 Дукш Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Крузе Лукас Вратарь
- 4 Хоэнедер Никлас Защитник
- 6 Кинсомби Давид Защитник
- 7 Хайдингер Себастьян Защитник
- 29 Конде Амара Полузащитник
- 21 Tim Siedschlag
- 11 Manuel Janzer
Предыдущие игры
Унион Берлин (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Б2
- 24.07.2017 Унион Берлин 2:1 КПР ТМК
- 11.07.2017 Унион Берлин 1:0 Бирмингем ТМК
- 07.07.2017 Вольфсбергер 2:4 Унион Берлин ТМК
- 21.05.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Унион Берлин Б2
- 14.05.2017 Унион Берлин 0:1 Хайденхайм Б2
- 08.05.2017 Айнтрахт Бр 3:1 Унион Берлин Б2
- 28.04.2017 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 24.04.2017 Штуттгарт 3:1 Унион Берлин Б2
- 16.04.2017 Унион Берлин 3:1 Кайзерслаутерн Б2
- 09.04.2017 Фортуна 2:2 Унион Берлин Б2
- 05.04.2017 Унион Берлин 0:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 01.04.2017 Ганновер 96 2:0 Унион Берлин Б2
- 20.03.2017 Унион Берлин 1:0 Нюрнберг Б2
- 10.03.2017 Санкт-Паули 1:2 Унион Берлин Б2
- 03.03.2017 Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Б2
- 24.02.2017 Унион Берлин 2:0 Мюнхен-1860 Б2
- 19.02.2017 Карлсруэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 12.02.2017 Унион Берлин 3:1 Арминия Б2
- 05.02.2017 Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Б2
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 30.07.2017 Хольштайн Киль 2:2 Зандхаузен Б2
- 19.07.2017 Хольштайн Киль 5:3 Гамбург ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 20.05.2017 Хольштайн Киль 3:0 Галлешер Б3
- 13.05.2017 Зонненхоф Гроссашпах 0:1 Хольштайн Киль Б3
- 06.05.2017 Хольштайн Киль 2:1 Ганза Б3
- 29.04.2017 Ян 0:3 Хольштайн Киль Б3
- 22.04.2017 Хольштайн Киль 2:0 Кемницер Б3
- 15.04.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 1:1 Хольштайн Киль Б3
- 09.04.2017 Хольштайн Киль 0:0 Пройссен Мюнстер Б3
- 05.04.2017 Хольштайн Киль 3:0 Веен Висбаден Б3
- 01.04.2017 Вердер-2 0:2 Хольштайн Киль Б3
- 28.03.2017 Шпортфройнде Лотте 0:0 Хольштайн Киль Б3
- 25.03.2017 Хольштайн Киль 1:1 Магдебург Б3
- 18.03.2017 Майнц-2 0:3 Хольштайн Киль Б3
- 14.03.2017 Хольштайн Киль 2:0 Дуйсбург Б3
- 10.03.2017 Оснабрюк 2:1 Хольштайн Киль Б3
- 04.03.2017 Хольштайн Киль 2:1 Падерборн Б3
- 26.02.2017 Цвиккау 1:0 Хольштайн Киль Б3
- 18.02.2017 Хольштайн Киль 5:1 Фортуна Кёльн Б3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арминия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Дармштадт
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фортуна
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дуйсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ян
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Хольштайн Киль производит замену. Билер Александер уходит, и Кинсомби Давид заменяет его
81'
Унион Берлин производит замену. Хедлунд Симон уходит, и Редондо Кенни заменяет его
81'
Триммель Кристофер получает желтую карточку.
75'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Хосинер Филипп заменяет его
71'
Хольштайн Киль производит замену. Стивен Леверенц уходит, и Manuel Janzer заменяет его
64'
Christopher Lenz получает желтую карточку.
61'
Унион Берлин производит замену. Кроос Феликс уходит, и Фюрстнер Штефан заменяет его
56'
Кроос Феликс получает желтую карточку.
55'
Билер Александер получает желтую карточку.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шкрцибски Штефан.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доминик Дрекслер.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хедлунд Симон.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шкрцибски Штефан.
16'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Kristian Pedersen отправил мяч в свои ворота.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крейлах Дамир.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kingsley Schindler.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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