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Зандхаузен
1:0
Конец матча
Ингольштадт
0'
21' Желтая карточка
Фольманн Корбиниан
38' Желтая карточка
Гауз Марсель
43' Желтая карточка
Кутшке Штефан
62' Желтая карточка
Дагфоус Неймеддин
1:0
70' Гол
Вутен Эндрю
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Зандхаузен производит замену. Вутен Эндрю уходит, и Дерстрофф Юлиан заменяет его
83'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
71'
Ингольштадт производит замену. Кутшке Штефан уходит, и Колак Антонио-Мирко заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вутен Эндрю.
66'
Зандхаузен производит замену. Фольманн Корбиниан уходит, и Зейнуллаху Эролл заменяет его

Желтая карточка
62'
Дагфоус Неймеддин получает желтую карточку.
60'
Ингольштадт производит замену. Tobias Schroeck уходит, и Киттель Сонни заменяет его
54'
Зандхаузен производит замену. Сукута-Пасу Ричард уходит, и Вутен Эндрю заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
[player1] получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Кутшке Штефан получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Гауз Марсель получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Фольманн Корбиниан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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