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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Конец матча
21' Желтая карточкаФольманн Корбиниан
38' Желтая карточкаГауз Марсель
43' Желтая карточкаКутшке Штефан
62' Желтая карточкаДагфоус Неймеддин
1:0
70' ГолВутен Эндрю
|
38'
43'
70'
1:0
Состав команд
23
Карл
Маркус
34
Книппинг
Тим
34
Матип
Марвин
25
Валь
Хауке
19
Гауз
Марсель
Зандхаузен 4-4-2
- Основной состав
- 16 Marcel Schuhen Вратарь
- 24 Клингманн Филипп Защитник
- 23 Карл Маркус Защитник
- 34 Книппинг Тим Защитник
- 19 Пакарада Леарт Защитник
- 8 Дагфоус Неймеддин Полузащитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 31 Куловиц Штефан Полузащитник
- 22 Фольманн Корбиниан Полузащитник
- 9 Lucas Hoeler Нападающий
- 10 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кналлер Марко Вратарь
- 4 Россбах Дамиан Защитник
- 36 Гипзон Кен Защитник
- 37 Дерстрофф Юлиан Полузащитник
- 11 Зейнуллаху Эролл Полузащитник
- 7 Вутен Эндрю Нападающий
- 5 Marcel Seegert
- Главный тренер: Kenan Kocak
Ингольштадт 3-5-2
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 34 Матип Марвин Защитник
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 33 Хадергьонай Флорент Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 19 Гауз Марсель Полузащитник
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 4 Paulo Silva Защитник
- 26 Нойман Фил Полузащитник
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- 7 Колак Антонио-Мирко Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- Главный тренер: Валпургис Майк
Предыдущие игры
Зандхаузен (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 30.07.2017 Хольштайн Киль 2:2 Зандхаузен Б2
- 23.07.2017 Зандхаузен 3:2 Байер Л ТМК
- 18.07.2017 Зандхаузен 3:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 14.07.2017 Фрайбург 0:3 Зандхаузен ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 21.05.2017 Зандхаузен 1:1 Ганновер 96 Б2
- 14.05.2017 Вюрцбург Кикерс 0:1 Зандхаузен Б2
- 06.05.2017 Зандхаузен 0:1 Нюрнберг Б2
- 28.04.2017 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 23.04.2017 Зандхаузен 4:0 Карлсруэ Б2
- 16.04.2017 Мюнхен-1860 1:1 Зандхаузен Б2
- 07.04.2017 Зандхаузен 1:3 Арминия Б2
- 04.04.2017 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Б2
- 01.04.2017 Зандхаузен 0:0 Бохум Б2
- 19.03.2017 Динамо Дрезден 2:0 Зандхаузен Б2
- 12.03.2017 Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 05.03.2017 Хайденхайм 2:2 Зандхаузен Б2
- 24.02.2017 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Б2
- 17.02.2017 Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Б2
Ингольштадт (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Б2
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 20.05.2017 Ингольштадт 1:1 Шальке 04 Б
- 13.05.2017 Фрайбург 1:1 Ингольштадт Б
- 06.05.2017 Ингольштадт 1:1 Байер Л Б
- 29.04.2017 РБ Лейпциг 0:0 Ингольштадт Б
- 22.04.2017 Ингольштадт 2:4 Вердер Б
- 15.04.2017 Вольфсбург 3:0 Ингольштадт Б
- 09.04.2017 Ингольштадт 3:2 Дармштадт Б
- 05.04.2017 Аугсбург 2:3 Ингольштадт Б
- 02.04.2017 Ингольштадт 2:1 Майнц Б
- 23.03.2017 Ингольштадт 0:1 Штуттгарт ТМК
- 17.03.2017 Боруссия Д 1:0 Ингольштадт Б
- 11.03.2017 Ингольштадт 2:2 Кёльн Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 18.02.2017 Айнтрахт Фр 0:2 Ингольштадт Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Герта 1:0 Ингольштадт Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 14.02.2015 Ингольштадт 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2
- 31.08.2014 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Бундеслига 2
- 04.05.2014 Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 30.11.2013 Ингольштадт 0:2 Зандхаузен Бундеслига 2
- 04.05.2013 Зандхаузен 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 25.11.2012 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 08.05.2010 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 3
- 05.12.2009 Зандхаузен 1:2 Ингольштадт Бундеслига 3
- 19.04.2008 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Региональная лига. Юг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арминия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Дармштадт
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Кайзерслаутерн
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фортуна
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дуйсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ян
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Зандхаузен производит замену. Вутен Эндрю уходит, и Дерстрофф Юлиан заменяет его
83'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
71'
Ингольштадт производит замену. Кутшке Штефан уходит, и Колак Антонио-Мирко заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вутен Эндрю.
66'
Зандхаузен производит замену. Фольманн Корбиниан уходит, и Зейнуллаху Эролл заменяет его
62'
Дагфоус Неймеддин получает желтую карточку.
60'
Ингольштадт производит замену. Tobias Schroeck уходит, и Киттель Сонни заменяет его
54'
Зандхаузен производит замену. Сукута-Пасу Ричард уходит, и Вутен Эндрю заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
[player1] получает желтую карточку.
43'
Кутшке Штефан получает желтую карточку.
38'
Гауз Марсель получает желтую карточку.
21'
Фольманн Корбиниан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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