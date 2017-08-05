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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 22893
1:0
7' ГолТащи Борис
45' Желтая карточкаХаджири Энис
1:1
47' ГолБандовски Янник
70' Желтая карточкаШтёгер Кевин
76' Желтая карточкаНаубер Геррит
80' Желтая карточкаБандовски Янник
|
7'
1:0
45'
47'
1:1
70'
76'
80'
Состав команд
19
Клотц
Нико
17
Вольце
Кевин
24
Тащи
Борис
17
Круз
Робби
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 19 Клотц Нико Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 3 Хаджири Энис Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 9 Брандштеттер Симон Нападающий
- 24 Тащи Борис Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- 2 Mael Corboz
- 29 Эрат Тогрул
- 7 Andreas Wiegel
- Главный тренер: Груев Илия
Бохум 4-4-2
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 3 Данило Соарес Защитник
- 5 Бастианс Феликс Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 2 Хогланд Тим Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- 9 Вурц Иоганнес Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бандовски Янник Защитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 26 Саглам Геркем Полузащитник
- 15 Меркель Александр Полузащитник
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- 11 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 32 Felix Dornebusch
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.07.2017 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 23.07.2017 Дуйсбург 1:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Астон Вилла 3:0 Дуйсбург ТМК
- 19.07.2017 Дуйсбург 0:2 Норвич ТМК
- 20.05.2017 Дуйсбург 5:1 Цвиккау Б3
- 13.05.2017 Фортуна Кёльн 0:3 Дуйсбург Б3
- 06.05.2017 Дуйсбург 1:1 Шпортфройнде Лотте Б3
- 29.04.2017 Ален 2:1 Дуйсбург Б3
- 22.04.2017 Дуйсбург 3:2 Франкфурт Б3
- 15.04.2017 Галлешер 1:1 Дуйсбург Б3
- 08.04.2017 Дуйсбург 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Б3
- 05.04.2017 Ганза 1:0 Дуйсбург Б3
- 01.04.2017 Дуйсбург 1:1 Ян Б3
- 25.03.2017 Кемницер 2:3 Дуйсбург Б3
- 18.03.2017 Дуйсбург 3:2 Рот-Вайсс Эрфурт Б3
- 14.03.2017 Хольштайн Киль 2:0 Дуйсбург Б3
- 11.03.2017 Дуйсбург 0:1 Веен Висбаден Б3
- 05.03.2017 Вердер-2 0:0 Дуйсбург Б3
- 24.02.2017 Дуйсбург 0:0 Магдебург Б3
- 17.02.2017 Майнц-2 0:2 Дуйсбург Б3
Бохум (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 28.07.2017 Бохум 0:1 Санкт-Паули Б2
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 21.05.2017 Бохум 1:3 Санкт-Паули Б2
- 14.05.2017 Мюнхен-1860 1:2 Бохум Б2
- 07.05.2017 Бохум 1:1 Арминия Б2
- 28.04.2017 Бохум 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Б2
- 16.04.2017 Бохум 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 08.04.2017 Хайденхайм 0:0 Бохум Б2
- 05.04.2017 Бохум 0:0 Кайзерслаутерн Б2
- 01.04.2017 Зандхаузен 0:0 Бохум Б2
- 22.03.2017 Бохум 1:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 19.03.2017 Бохум 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.03.2017 Штуттгарт 1:1 Бохум Б2
- 03.03.2017 Бохум 1:2 Фортуна Б2
- 26.02.2017 Нюрнберг 0:1 Бохум Б2
- 18.02.2017 Бохум 2:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 13.02.2017 Ганновер 96 2:1 Бохум Б2
- 05.02.2017 Бохум 1:1 Карлсруэ Б2
- 31.01.2017 Боруссия М 1:4 Бохум ТМК
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Бохум: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
- 20.12.2015 Дуйсбург 0:0 Бохум Бундеслига 2
- 01.08.2015 Бохум 3:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 11.07.2015 Дуйсбург 1:2 Бохум Товарищеские матчи. Клубы
- 22.02.2013 Бохум 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 23.09.2012 Дуйсбург 0:0 Бохум Бундеслига 2
- 18.03.2012 Дуйсбург 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 25.09.2011 Бохум 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 01.07.2011 Бохум 2:0 Дуйсбург Товарищеские матчи. Сборные
- 15.05.2011 Бохум 3:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 17.12.2010 Дуйсбург 0:1 Бохум Бундеслига 2
- 28.07.2010 Дуйсбург 1:1 Бохум Товарищеские матчи. Сборные
- 26.04.2008 Бохум 1:1 Дуйсбург Бундеслига
- 09.11.2007 Дуйсбург 0:2 Бохум Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Айнтрахт Бр
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Зандхаузен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Дармштадт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Арминия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Фортуна
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Дуйсбург
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|12.
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Кайзерслаутерн
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ян
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Дуйсбург производит замену. Cauly Oliveira Souza уходит, и Andreas Wiegel заменяет его
80'
Бандовски Янник получает желтую карточку.
79'
Бохум производит замену. Хинтерзеер Лукас уходит, и Млапа Пениэль заменяет его
76'
Наубер Геррит получает желтую карточку.
70'
Штёгер Кевин получает желтую карточку.
65'
Бохум производит замену. Круз Робби уходит, и Штёгер Кевин заменяет его
65'
Дуйсбург производит замену. Брандштеттер Симон уходит, и Онуэгбу Кингсли заменяет его
61'
Дуйсбург производит замену. Клотц Нико уходит, и Эрат Тогрул заменяет его
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бандовски Янник.
46'
Начался второй тайм!
46'
Бохум производит замену. Вурц Иоганнес уходит, и Бандовски Янник заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хаджири Энис получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тащи Борис.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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