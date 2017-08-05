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Дуйсбург
1:1
Конец матча
Бохум
0'
1:0
7' Гол
Тащи Борис
45' Желтая карточка
Хаджири Энис
1:1
47' Гол
Бандовски Янник
70' Желтая карточка
Штёгер Кевин
76' Желтая карточка
Наубер Геррит
80' Желтая карточка
Бандовски Янник
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Дуйсбург производит замену. Cauly Oliveira Souza уходит, и Andreas Wiegel заменяет его
Желтая карточка
80'
Бандовски Янник получает желтую карточку.
79'
Бохум производит замену. Хинтерзеер Лукас уходит, и Млапа Пениэль заменяет его
Желтая карточка
76'
Наубер Геррит получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Штёгер Кевин получает желтую карточку.

65'
Бохум производит замену. Круз Робби уходит, и Штёгер Кевин заменяет его
65'
Дуйсбург производит замену. Брандштеттер Симон уходит, и Онуэгбу Кингсли заменяет его
61'
Дуйсбург производит замену. Клотц Нико уходит, и Эрат Тогрул заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бандовски Янник.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бохум производит замену. Вурц Иоганнес уходит, и Бандовски Янник заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Хаджири Энис получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тащи Борис.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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