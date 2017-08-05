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Стадион:
ЛАСК
2:0
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
10' Гол
Гартлер Рене
45' Желтая карточка
Babacar Diallo
54' Желтая карточка
David Stec
57' Желтая карточка
Maximilian Ullmann
68' Желтая карточка
Daniel Schuetz
83' Желтая карточка
Daniel Petrovic
88' Желтая карточка
Погатец Эмануэль
2:0
89' Гол
Реп Райко
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Реп Райко.
Желтая карточка
88'
Погатец Эмануэль получает желтую карточку.
84'
Ст.Пельтен производит замену. Раснер Мартин уходит, и Грабовац Лоренц заменяет его
84'
ЛАСК производит замену. Peter Michorl уходит, и Погатец Эмануэль заменяет его
Желтая карточка
83'
Daniel Petrovic получает желтую карточку.

79'
Ст.Пельтен производит замену. Damir Mehmedovic уходит, и Мехремич Ади заменяет его
78'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Marko Raguz заменяет его
Желтая карточка
68'
Даниэль Шютц получает желтую карточку.
65'
Ст.Пельтен производит замену. Паркер Дефанте уходит, и Думбуя Лонсана заменяет его
59'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Alexander Riemann заменяет его
Желтая карточка
57'
Maximilian Ullmann получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
David Stec получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Бабакар Диалло получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гартлер Рене.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waldstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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