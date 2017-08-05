- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Вальдштадион Пашинг
2:0
Конец матча
1:0
10' ГолГартлер Рене
45' Желтая карточкаBabacar Diallo
54' Желтая карточкаDavid Stec
57' Желтая карточкаMaximilian Ullmann
68' Желтая карточкаDaniel Schuetz
83' Желтая карточкаDaniel Petrovic
88' Желтая карточкаПогатец Эмануэль
2:0
89' ГолРеп Райко
|
10'
1:0
45'
54'
68'
83'
88'
89'
2:0
Состав команд
10
Реп
Райко
29
David
Stec
11
Риски
Роопе
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 23 Холланд Джеймс Защитник
- 17 Felix Luckender Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Maximilian Ullmann Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 14 Bruno Felipe II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 9 Alexander Riemann Нападающий
- 11 Marko Raguz
- 19 Dominik Reiter
- Главный тренер: Oliver Glasner
Санкт-Пёльтен 3-4-3
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 6 Daniel Petrovic Защитник
- 29 David Stec Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 28 Damir Mehmedovic Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Нападающий
- 11 Риски Роопе Нападающий
- 10 Паркер Дефанте Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 4 Мехремич Ади Защитник
- 19 Грабовац Лоренц Полузащитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 26 Думбуя Лонсана Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Jochen Fallmann
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 01.08.2017 ЛАСК 2:2 Кёльн ТМК
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 16.07.2017 Флексопак Сирнинг 0:8 ЛАСК ТМК
- 15.07.2017 Кицбюэль 0:1 ЛАСК К
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 04.07.2017 ЛАСК 0:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 30.06.2017 ЛАСК 2:1 Уйпешт ТМК
- 24.06.2017 Нойштадт 0:4 ЛАСК ТМК
- 23.06.2017 Флоридсдорфер 0:2 ЛАСК ТМК
- 26.05.2017 Хорн 1:2 ЛАСК ЭЛ
- 19.05.2017 ЛАСК 2:2 Флоридсдорфер ЭЛ
- 12.05.2017 ЛАСК 1:1 Капфенберг ЭЛ
- 08.05.2017 Ваккер Инсбрук 2:3 ЛАСК ЭЛ
- 05.05.2017 Ваттенс 2:0 ЛАСК ЭЛ
- 02.05.2017 ЛАСК 1:0 Нойштадт ЭЛ
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК К
- 21.04.2017 ЛАСК 3:0 Лиферинг ЭЛ
- 17.04.2017 БВ Линц 1:1 ЛАСК ЭЛ
- 14.04.2017 ЛАСК 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Б
- 20.05.2017 Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 13.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Б
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.04.2017 Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена К
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Б
- 18.03.2017 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 13.05.2016 Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 01.04.2016 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 03.11.2015 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 28.08.2015 ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 24.04.2015 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 26.09.2014 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 11.08.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 23.09.2013 ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
- 19.02.2013 Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи. Сборные
- 25.11.2011 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 09.09.2011 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 15.07.2011 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Маттерсбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Адмира
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|9.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|10.
|Санкт-Пёльтен
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Реп Райко.
88'
Погатец Эмануэль получает желтую карточку.
84'
Ст.Пельтен производит замену. Раснер Мартин уходит, и Грабовац Лоренц заменяет его
84'
ЛАСК производит замену. Peter Michorl уходит, и Погатец Эмануэль заменяет его
83'
Daniel Petrovic получает желтую карточку.
79'
Ст.Пельтен производит замену. Damir Mehmedovic уходит, и Мехремич Ади заменяет его
78'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Marko Raguz заменяет его
68'
Даниэль Шютц получает желтую карточку.
65'
Ст.Пельтен производит замену. Паркер Дефанте уходит, и Думбуя Лонсана заменяет его
59'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Alexander Riemann заменяет его
57'
Maximilian Ullmann получает желтую карточку.
54'
David Stec получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Бабакар Диалло получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гартлер Рене.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waldstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация