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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
5:1
Конец матча
Адмира
0'
1:0
9' Гол
Даббур Мунас
2:0
30' Гол
Вольф Ханнес
3:0
51' Гол
Чалета-Цар Дуе
52' Желтая карточка
Вольф Ханнес
4:0
59' Гол
Гульбрандсен Фредрик
60' Желтая карточка
Эбнер Томас
63' Желтая карточка
Тот Даниэль
64' Желтая карточка
Лакнер Маркус
69' Желтая карточка
Цвиршиц Штефан
5:0
76' Гол
Хи-Чан Хван
80' Желтая карточка
Штраусс Фабио
5:1
90' Гол
Шмидт Патрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шмидт Патрик.
81'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Лайнер Штефан уходит, и Фаркас Патрик заменяет его
Желтая карточка
80'
Штраусс Фабио получает желтую карточку.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хи-Чан Хван.
74'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Кнасмюлльнер Кристоф уходит, и Грозурек Лукас заменяет его

73'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Вольф Ханнес уходит, и Хи-Чан Хван заменяет его
70'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Шмидт Патрик заменяет его
Желтая карточка
69'
Цвиршиц Штефан получает желтую карточку.
67'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Бериша Валон уходит, и Лейтгеб Кристоф заменяет его
Желтая карточка
64'
Лакнер Маркус получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Тот Даниэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Эбнер Томас получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гульбрандсен Фредрик.
Желтая карточка
52'
Вольф Ханнес получает желтую карточку.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чалета-Цар Дуе.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вольф Ханнес.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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