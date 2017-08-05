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Стадион: Ред Булл Арена
5:1
Конец матча
1:0
9' ГолДаббур Мунас
2:0
30' ГолВольф Ханнес
3:0
51' ГолЧалета-Цар Дуе
52' Желтая карточкаВольф Ханнес
4:0
59' ГолГульбрандсен Фредрик
60' Желтая карточкаЭбнер Томас
63' Желтая карточкаТот Даниэль
64' Желтая карточкаЛакнер Маркус
69' Желтая карточкаЦвиршиц Штефан
5:0
76' ГолХи-Чан Хван
80' Желтая карточкаШтраусс Фабио
5:1
90' ГолШмидт Патрик
|
9'
1:0
30'
2:0
51'
3:0
52'
59'
4:0
60'
63'
64'
69'
76'
5:0
80'
90'
5:1
Состав команд
14
Бериша
Валон
13
Вольф
Ханнес
Ред Булл Зальцбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 5 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 14 Бериша Валон Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 3 Миранда Пауло Защитник
- 24 Лейтгеб Кристоф Полузащитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Полузащитник
- 19 Хи-Чан Хван Нападающий
- Главный тренер: Розе Марко
Адмира 4-5-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 21 Востри Маркус Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 37 Хольцманн Марсель Защитник
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 5 Эбнер Томас Полузащитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 17 Старкль Доминик Полузащитник
- 8 Кнасмюлльнер Кристоф Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 32 Пош Филипп Защитник
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 18 Sasa Kalajdzic
- Главный тренер: Damir Buric
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 02.08.2017 Риека 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 26.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Риека ЛЧ
- 22.07.2017 Вольфсбергер 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.07.2017 Ред Булл Зальцбург 3:0 Хибернианс ЛЧ
- 15.07.2017 Дойчландсбергер 0:7 Ред Булл Зальцбург К
- 11.07.2017 Хибернианс 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 06.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:2 Ваттенс ТМК
- 01.07.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 ДАК ТМК
- 28.06.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ахмат ТМК
- 23.06.2017 Аниф 1:5 Ред Булл Зальцбург ТМК
- 01.06.2017 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург К
- 28.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Б
- 25.05.2017 Аустрия Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Б
- 13.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 06.05.2017 Маттерсбург 2:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.04.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид Б
- 26.04.2017 Адмира 0:5 Ред Булл Зальцбург К
Адмира (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.08.2017 Аустрия-2 Вена 3:3 Адмира РЛВ
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 15.07.2017 Лендорф 1:3 Адмира К
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 28.06.2017 Адмира 3:1 Дьёрмот ТМК
- 21.06.2017 Адмира 0:2 Вардар ТМК
- 17.06.2017 Адмира 4:0 Капфенберг ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 26.05.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 20.05.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Б
- 19.05.2017 Маннсдорф 3:3 Адмира РЛВ
- 14.05.2017 Адмира 1:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 РЛВ
- 13.05.2017 Адмира 3:2 Вольфсбергер Б
- 06.05.2017 Рид 1:0 Адмира Б
- 05.05.2017 Эбрайхсдорф 1:2 Адмира РЛВ
- 01.05.2017 Штадлау 3:0 Адмира РЛВ
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Б
- 28.04.2017 Адмира 1:1 Амштеттен РЛВ
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Адмира: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
- 20.05.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Бундеслига
- 26.04.2017 Адмира 0:5 Ред Булл Зальцбург Кубок
- 11.03.2017 Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 27.11.2016 Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира Бундеслига
- 11.09.2016 Адмира 0:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 19.05.2016 Адмира 0:5 Ред Булл Зальцбург Кубок
- 10.04.2016 Ред Булл Зальцбург 1:0 Адмира Бундеслига
- 07.02.2016 Адмира 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 17.10.2015 Ред Булл Зальцбург 8:0 Адмира Бундеслига
- 08.08.2015 Адмира 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 09.05.2015 Ред Булл Зальцбург 4:0 Адмира Бундеслига
- 04.03.2015 Адмира 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 04.03.2015 Адмира 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 01.11.2014 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Бундеслига
- 16.08.2014 Адмира 0:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 19.04.2014 Адмира 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 23.02.2014 Ред Булл Зальцбург 6:1 Адмира Бундеслига
- 10.11.2013 Адмира 3:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 25.08.2013 Ред Булл Зальцбург 1:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Маттерсбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Адмира
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|9.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|10.
|Санкт-Пёльтен
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шмидт Патрик.
81'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Лайнер Штефан уходит, и Фаркас Патрик заменяет его
80'
Штраусс Фабио получает желтую карточку.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хи-Чан Хван.
74'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Кнасмюлльнер Кристоф уходит, и Грозурек Лукас заменяет его
73'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Вольф Ханнес уходит, и Хи-Чан Хван заменяет его
70'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Шмидт Патрик заменяет его
69'
Цвиршиц Штефан получает желтую карточку.
67'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Бериша Валон уходит, и Лейтгеб Кристоф заменяет его
64'
Лакнер Маркус получает желтую карточку.
63'
Тот Даниэль получает желтую карточку.
60'
Эбнер Томас получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гульбрандсен Фредрик.
52'
Вольф Ханнес получает желтую карточку.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чалета-Цар Дуе.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вольф Ханнес.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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