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Стадион: Вилла Парк
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Предыдущие игры
Астон Вилла (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 29.07.2017 Астон Вилла 0:0 Уотфорд ТМК
- 28.07.2017 Тамуорт 0:4 Астон Вилла ТМК
- 23.07.2017 Астон Вилла 2:0 Герта ТМК
- 23.07.2017 Астон Вилла 3:0 Дуйсбург ТМК
- 18.07.2017 Уолсолл 0:0 Астон Вилла ТМК
- 15.07.2017 Шрусбери Таун 2:1 Астон Вилла ТМК
- 12.07.2017 Телфорд 0:4 Астон Вилла ТМК
- 07.05.2017 Астон Вилла 1:1 Брайтон Ч
- 29.04.2017 Блэкберн 1:0 Астон Вилла Ч
- 23.04.2017 Астон Вилла 1:0 Бирмингем Ч
- 17.04.2017 Фулхэм 3:1 Астон Вилла Ч
- 15.04.2017 Астон Вилла 1:3 Рединг Ч
- 08.04.2017 Бартон Альбион 1:1 Астон Вилла Ч
- 04.04.2017 Астон Вилла 1:0 КПР Ч
- 01.04.2017 Астон Вилла 2:0 Норвич Ч
- 18.03.2017 Уиган 0:2 Астон Вилла Ч
- 11.03.2017 Астон Вилла 2:0 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 07.03.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Астон Вилла Ч
- 04.03.2017 Ротерхэм 0:2 Астон Вилла Ч
- 28.02.2017 Астон Вилла 2:0 Бристоль Сити Ч
Халл Сити (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.07.2017 Аякс 3:3 Халл Сити ТМК
- 25.07.2017 Халл Сити 0:0 Нант ТМК
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 18.07.2017 Халл Сити 2:1 Бристоль Роверс ТМК
- 15.07.2017 Халл Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Халл Сити 0:2 Сандерленд ПЛ
- 29.04.2017 Саутгемптон 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Халл Сити 4:2 Мидлсбро ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Халл Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 10.02.2015 Халл Сити 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 31.08.2014 Астон Вилла 2:1 Халл Сити Премьер-лига
- 03.05.2014 Астон Вилла 3:1 Халл Сити Премьер-лига
- 05.10.2013 Халл Сити 0:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 21.04.2010 Халл Сити 0:2 Астон Вилла Премьер-лига
- 05.12.2009 Астон Вилла 3:0 Халл Сити Премьер-лига
- 04.05.2009 Астон Вилла 1:0 Халл Сити Премьер-лига
- 30.12.2008 Халл Сити 0:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Халл Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рединг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|КПР
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бартон Альбион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кардифф Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мидлсбро
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барнсли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бристоль Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бирмингем
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ипсвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Сандерленд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Дерби
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Миллуолл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Халл Сити, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Халл Сити, который состоится 05.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Халл Сити
Астон Вилла
51.5% (51)
Ничья:
33.3% (33)
Халл Сити
15.2% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Астон Вилла:
31.3% (31)
1:1 Ничья:
23.2% (23)
1:0 Астон Вилла:
13.1% (13)
1:2 Халл Сити:
7.1% (7)
0:0 Ничья:
5.1% (5)
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