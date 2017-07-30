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Стадион:
Астон Вилла
 
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Халл Сити
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Халл Сити, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Астон Вилла - Халл Сити
Астон Вилла
51.5% (51)
Ничья:
33.3% (33)
Халл Сити
15.2% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Астон Вилла:
31.3% (31)
Ничья:
23.2% (23)
Астон Вилла:
13.1% (13)
Халл Сити:
7.1% (7)
Ничья:
5.1% (5)
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