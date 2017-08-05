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Стадион: Арена Тун
0:1
3' ГолВан Волфсвинкель Рикки
0:2
29' ГолБуа Кевин
66' Желтая карточкаБюрги Николас
71' Желтая карточкаШтеффен Ренато
87' Желтая карточкаВацлик Томаш
0:3
90' ГолОберлин Димитри
|
3'
0:1
29'
0:2
66'
71'
87'
90'
0:3
Состав команд
14
Гельми
Рой
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 24 Nuno Da Silva Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 33 Marvin Spielmann Полузащитник
- 23 Norman Peyretti Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 19 Omer Dzonlagic
- 32 Elia Alessandrini
- Главный тренер: Marc Schneider
Базель 3-5-2
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 5 Ланг Михаэль Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 33 Буа Кевин Нападающий
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- 37 Afimico Pululu
- 31 Dominik Schmid
- Главный тренер: Raphael Wicky
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
- 24.06.2017 Тун 1:0 Ксамакс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 2:1 Тун ТМК
- 23.06.2017 Тун 3:0 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Вадуц 1:3 Тун С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
Базель (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2017 Базель 3:2 Атлетик Б ТМК
- 08.07.2017 Базель 2:0 Ксамакс ТМК
- 05.07.2017 Базель 0:0 Виль ТМК
- 30.06.2017 Базель 4:1 Розенхайм-1860 ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Базель 2:2 Вадуц С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 05.04.2017 Винтертур 1:3 Базель К
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
Последние игры между собой
Тун: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 10
Базель: победы: 10, ничьи: 9, поражения: 1
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун Суперлига
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 10.05.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.02.2016 Тун 1:1 Базель Суперлига
- 06.12.2015 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 12.08.2015 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 25.05.2015 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 07.03.2015 Базель 3:0 Тун Суперлига
- 27.09.2014 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 02.08.2014 Тун 2:3 Базель Суперлига
- 06.04.2014 Базель 0:0 Тун Суперлига
- 02.03.2014 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 23.11.2013 Базель 4:1 Тун Суперлига
- 25.09.2013 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.04.2013 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 17.03.2013 Базель 1:0 Тун Суперлига
- 27.02.2013 Тун 1:2 Базель Кубок Швейцарии
- 25.11.2012 Тун 3:2 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Базель
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|5.
|Люцерн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|4 - 3
|1
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 4
|1
|8.
|Лугано
|2
|0
|1
|1
|1 - 1
|1
|9.
|Грасcхоппер
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|10.
|Тун
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оберлин Димитри.
87'
Вацлик Томаш получает желтую карточку.
83'
Базель производит замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит, и Джака Таулант заменяет его
75'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Риверос Блас заменяет его
71'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
69'
Базель производит замену. Буа Кевин уходит, и Оберлин Димитри заменяет его
68'
Тун производит замену. Деян Соргич уходит, и Рапп Симоне заменяет его
66'
Бюрги Николас получает желтую карточку.
59'
Тун производит замену. Хунцикер Николас уходит, и Norman Peyretti заменяет его
55'
Тун производит замену. Nuno Da Silva уходит, и Marvin Spielmann заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буа Кевин.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ван Волфсвинкель Рикки.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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