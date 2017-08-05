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Стадион:
Тун
0:3
Конец матча
Базель
0'
0:1
3' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:2
29' Гол
Буа Кевин
66' Желтая карточка
Бюрги Николас
71' Желтая карточка
Штеффен Ренато
87' Желтая карточка
Вацлик Томаш
0:3
90' Гол
Оберлин Димитри
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оберлин Димитри.
Желтая карточка
87'
Вацлик Томаш получает желтую карточку.
83'
Базель производит замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит, и Джака Таулант заменяет его
75'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Риверос Блас заменяет его
Желтая карточка
71'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.

69'
Базель производит замену. Буа Кевин уходит, и Оберлин Димитри заменяет его
68'
Тун производит замену. Деян Соргич уходит, и Рапп Симоне заменяет его
Желтая карточка
66'
Бюрги Николас получает желтую карточку.
59'
Тун производит замену. Хунцикер Николас уходит, и Norman Peyretti заменяет его
55'
Тун производит замену. Nuno Da Silva уходит, и Marvin Spielmann заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буа Кевин.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ван Волфсвинкель Рикки.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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