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Стадион:
Лугано
0:0
Конец матча
Цюрих
0'
57' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
59' Желтая карточка
Неф Алайн
84' Желтая карточка
Фрай Микаэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Цюрих производит замену. Бруннер Седрик уходит, и Палссон Виктор заменяет его
87'
Лугано производит замену. Younes Bnou-Marzouk уходит, и Вечеи Балинт заменяет его
Желтая карточка
84'
Фрай Микаэль получает желтую карточку.
77'
Цюрих производит замену. Raphael Dwamena уходит, и Чавушевич Дженгис заменяет его
75'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Чулина Антонини заменяет его

65'
Цюрих производит замену. Родригес Роберто уходит, и Maren Haile-Selassie заменяет его
59'
Лугано производит замену. Карлиньос Жуниор уходит, и Герндт Александр заменяет его
Желтая карточка
59'
Неф Алайн получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Карлиньос Жуниор получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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