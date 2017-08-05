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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14725
Монпелье
1:0
Второй тайм: 68'
Кан
0'
38' Желтая карточка
Джику Александр
1:0
58' Гол
Камара Сулейман
68'
Второй тайм
67'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
67'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Cristian Kouakou
67'
Беригод Кевин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
65'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
65'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
64'
Мбенза Исаак из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
61'
Фере Жюльен из команды Кан в офсайде
60'
Удар от ворот произведет Кан
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
58'
Беригод Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Камара Сулейман из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
58'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает отличный навес.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 14725 болельщиков
57'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Травма, повреждение
56'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Мукиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
55'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Авуну Дюрель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
55'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
53'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
53'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
53'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Ласне Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
48'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
46'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
40'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Кан
39'
Ласне Пол из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
39'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Джику Александр совершает грубый фол. Ласне Пол был жертвой
37'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
36'
Женевуа Ромен наказан за толчок Камара Сулейман
35'
Удар от ворот произведет Кан
35'
Беригод Кевин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
35'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Удар от ворот произведет Кан
33'
Беригод Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Удар от ворот произведет Монпелье
32'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Удар от ворот произведет Кан
31'
Мукиэле Норди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
28'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
26'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
25'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Мукиэле Норди.
23'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес
21'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
20'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
18'
Роделен Ронни из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Мендеш Педру II.
Фол, нарушение
17'
Иконе Джонатан атакует сзади соперника. Делаплас Джонатан пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
15'
Камара Сулейман из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
14'
Базиль Эрве бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
12'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
11'
Мендеш Педру II выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Кан
10'
Беригод Кевин из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
Угловой
10'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
9'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
9'
Мукиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Базиль Эрве отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Базиль Эрве из команды Кан устремляется вперед с мячом.
8'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Скири Эйе и мяч снова в игре
8'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Сантини Иван из команды Кан. Это Руссийон Жером заработал фол.
Угловой
6'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
6'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
4'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
3'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает подножку. Джику Александр заработал фол.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Кан
Монпелье
76.3% (151)
Ничья:
18.7% (37)
Кан
5.1% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
47.5% (94)
Монпелье:
20.7% (41)
Ничья:
13.6% (27)
Монпелье:
6.1% (12)
Ничья:
2.5% (5)
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