Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 14725
38' Желтая карточкаДжику Александр
1:0
58' ГолКамара Сулейман
Второй тайм
67'
67'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
67'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Cristian Kouakou
67'
Беригод Кевин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
65'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
65'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
64'
Мбенза Исаак из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
61'
Фере Жюльен из команды Кан в офсайде
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
58'
Беригод Кевин сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Камара Сулейман из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
58'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает отличный навес.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 14725 болельщиков
57'
57'
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
56'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Мукиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Авуну Дюрель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
55'
54'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
53'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
53'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Ласне Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
46'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
42'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
40'
39'
39'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Джику Александр совершает грубый фол. Ласне Пол был жертвой
37'
36'
Женевуа Ромен наказан за толчок Камара Сулейман
35'
35'
Беригод Кевин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
35'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
33'
Беригод Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
32'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
31'
Мукиэле Норди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
28'
28'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
26'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Мукиэле Норди.
23'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес
21'
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
18'
Роделен Ронни из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Мендеш Педру II.
17'
Иконе Джонатан атакует сзади соперника. Делаплас Джонатан пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
15'
Камара Сулейман из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
14'
Базиль Эрве бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
12'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
11'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
11'
Мендеш Педру II выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
10'
Беригод Кевин из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
10'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
9'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
9'
Мукиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
Базиль Эрве отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Базиль Эрве из команды Кан устремляется вперед с мячом.
8'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Скири Эйе и мяч снова в игре
8'
6'
Сантини Иван из команды Кан. Это Руссийон Жером заработал фол.
6'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
6'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
3'
3'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает подножку. Джику Александр заработал фол.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Кан
Монпелье
76.3% (151)
Ничья:
18.7% (37)
Кан
5.1% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
47.5% (94)
2:1 Монпелье:
20.7% (41)
1:1 Ничья:
13.6% (27)
2:0 Монпелье:
6.1% (12)
0:0 Ничья:
2.5% (5)
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