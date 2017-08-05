Первый тайм

48' Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

48' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

47' Удар от ворот произведет Лион

46' [2] - столько добавил арбитр времени.

46' Игрок команды Лион совершает фол

46' Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Депай Мемфис исполняет штрафной удар, но его блокируют

45' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

44' Удар от ворот произведет Лион

44' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Депай Мемфис исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

38' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

38' Марсал Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

37' Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

36' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Удар от ворот произведет Лион

35' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

34' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

25' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

25' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Диас Мариано отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.

20' Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

17' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

15' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

14' Диас Мариано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Страсбург

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

8' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

4' После дальнего удара, который нанес Диас Мариано мяч отбит вратарем

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Диас Мариано имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Страсбург ". Встреча началась!