Стадион: Люмьер
1:0
23' ГолДиас Мариано
28' Желтая карточкаДиас Мариано
43' Желтая карточкаТусар Люка
44' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
2:0
59' ПенальтиФекир Набиль
3:0
61' ГолДиас Мариано
64' Желтая карточкаСальмье Йоанн
Второй тайм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Рафаэль да Сильва нарушает правила. Корнье Бенжамин пострадал
69'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес
69'
68'
Марсал Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Диас Мариано возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Саади Идрисс уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
67'
Марсал Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Диас Мариано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Сальмье Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Сальмье Йоанн совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Диас Мариано!
61'
Диас Мариано оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
61'
Диас Мариано из команды Лион устремляется вперед с мячом.
61'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает навес
59'
Г О О О О О Л - Фекир Набиль из команды Лион забивает пенальти
58'
ПЕНАЛЬТИ! – Мартинеc Пабло фолит в штрафной площади. Траоре Бертран пострадал
57'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Мартин Йонас наказан за толчок Диас Мариано
56'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
55'
55'
Дардер Серхи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
55'
Диас Мариано из команды Лион бьет головой мимо ворот
55'
53'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сальмье Йоанн возвращается на поле, всё в порядке.
53'
53'
Саади Идрисс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
52'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Сальмье Йоанн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Марсело Антонио из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Сальмье Йоанн.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Марсал Фернандо из команды Лион в офсайде
49'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
48'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург делает навес
48'
Депай Мемфис возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Марсал Фернандо из команды Лион делает подножку. Лала Кенни заработал фол.
48'
Диас Мариано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Депай Мемфис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Депай Мемфис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
46'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Льенар Димитри из команды Страсбург бьет головой мимо ворот
47'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
46'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок команды Лион совершает фол
46'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
46'
Депай Мемфис исполняет штрафной удар, но его блокируют
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Да Кошта Нуну получает желтую карточку.
44'
Да Кошта Нуну атакует сзади соперника. Марсал Фернандо пострадал.
44'
44'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Тусар Люка получает желтую карточку.
43'
Тусар Люка совершает грубый фол. Мартин Йонас был жертвой
42'
Мартинеc Пабло совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
41'
Траоре Бертран из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Мартинеc Пабло.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
40'
Диас Мариано из команды Лион наносит неточный удар с лета
40'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает пас партнеру.
40'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
39'
Марсал Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Депай Мемфис исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Марсал Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Мангане Кадер из команды Страсбург делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
36'
36'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
35'
Рафаэль да Сильва пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
35'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
31'
Траоре Бертран из команды Лион делает подножку. Корнье Бенжамин заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Да Кошта Нуну совершает грубый фол. Депай Мемфис был жертвой
28'
Диас Мариано получает желтую карточку.
28'
Диас Мариано из команды Лион. Это Мангане Кадер заработал фол.
28'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург отвел угрозу отличным подкатом
28'
Мангане Кадер ошибается в защите.
26'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Jean Aholou наказан за толчок Депай Мемфис
25'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает навес
23'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Диас Мариано отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
23'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
20'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
17'
16'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
15'
Диас Мариано возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает подножку. Тусар Люка заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Диас Мариано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Марсал Фернандо из команды Лион делает неудачный навес.
13'
Марсал Фернандо из команды Лион устремляется вперед с мячом.
11'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Jean Aholou заработал фол.
11'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Морель Жереми
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Диас Мариано из команды Лион бьет головой мимо ворот
10'
8'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Jean Aholou из команды Страсбург делает навес
6'
6'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
После дальнего удара, который нанес Диас Мариано мяч отбит вратарем
2'
1'
Диас Мариано имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
1'
Траоре Бертран бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
1'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 3:0 Страсбург
Лион
97.4% (190)
Ничья:
2.1% (4)
Страсбург
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
50.8% (99)
1:0 Лион:
16.9% (33)
2:1 Лион:
11.3% (22)
3:1 Лион:
8.7% (17)
3:0 Лион:
5.6% (11)
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