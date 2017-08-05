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  5. Лига 1
Стадион:
Лион
3:0
Второй тайм: 71'
Страсбург
0'
1:0
23' Гол
Диас Мариано
28' Желтая карточка
Диас Мариано
43' Желтая карточка
Тусар Люка
44' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
2:0
59' Пенальти
Фекир Набиль
3:0
61' Гол
Диас Мариано
64' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
71'
Второй тайм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
69'
Рафаэль да Сильва нарушает правила. Корнье Бенжамин пострадал
69'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес
69'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
68'
Марсал Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
68'
Диас Мариано возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Саади Идрисс уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
Травма, повреждение
67'
Марсал Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Диас Мариано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
64'
Сальмье Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Сальмье Йоанн совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Диас Мариано!
61'
Диас Мариано оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
61'
Диас Мариано из команды Лион устремляется вперед с мячом.
61'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает навес
Описание гола
59'
Г О О О О О Л - Фекир Набиль из команды Лион забивает пенальти
Фол, нарушение
58'
ПЕНАЛЬТИ! – Мартинеc Пабло фолит в штрафной площади. Траоре Бертран пострадал
57'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Мартин Йонас наказан за толчок Диас Мариано
Фол, нарушение
56'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
55'
Удар от ворот произведет Страсбург
55'
Дардер Серхи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Удар от ворот произведет Страсбург
55'
Диас Мариано из команды Лион бьет головой мимо ворот
55'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
53'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
53'
Сальмье Йоанн возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Удар от ворот произведет Лион
53'
Саади Идрисс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
52'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Сальмье Йоанн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
51'
Марсело Антонио из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Сальмье Йоанн.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
50'
Марсал Фернандо из команды Лион в офсайде
49'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
48'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург делает навес
Травма, повреждение
48'
Депай Мемфис возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
48'
Марсал Фернандо из команды Лион делает подножку. Лала Кенни заработал фол.
48'
Диас Мариано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Депай Мемфис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Депай Мемфис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
46'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Льенар Димитри из команды Страсбург бьет головой мимо ворот
47'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Удар от ворот произведет Лион
46'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Игрок команды Лион совершает фол
46'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
46'
Депай Мемфис исполняет штрафной удар, но его блокируют
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
44'
Да Кошта Нуну получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Да Кошта Нуну атакует сзади соперника. Марсал Фернандо пострадал.
44'
Удар от ворот произведет Лион
44'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Тусар Люка получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Тусар Люка совершает грубый фол. Мартин Йонас был жертвой
Фол, нарушение
42'
Мартинеc Пабло совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
Фол, нарушение
41'
Траоре Бертран из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Мартинеc Пабло.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Удар от ворот произведет Страсбург
40'
Диас Мариано из команды Лион наносит неточный удар с лета
40'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает пас партнеру.
Угловой
40'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
Травма, повреждение
39'
Марсал Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Депай Мемфис исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Марсал Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Мангане Кадер из команды Страсбург делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
36'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Удар от ворот произведет Лион
36'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
35'
Рафаэль да Сильва пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Угловой
35'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
31'
Траоре Бертран из команды Лион делает подножку. Корнье Бенжамин заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
29'
Да Кошта Нуну совершает грубый фол. Депай Мемфис был жертвой
Желтая карточка
28'
Диас Мариано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Диас Мариано из команды Лион. Это Мангане Кадер заработал фол.
28'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург отвел угрозу отличным подкатом
28'
Мангане Кадер ошибается в защите.
Офсайд
26'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
25'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Jean Aholou наказан за толчок Депай Мемфис
25'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает навес
23'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Диас Мариано отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
23'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
20'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
17'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
Травма, повреждение
15'
Диас Мариано возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает подножку. Тусар Люка заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Диас Мариано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Марсал Фернандо из команды Лион делает неудачный навес.
13'
Марсал Фернандо из команды Лион устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
11'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Jean Aholou заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Морель Жереми
10'
Удар от ворот произведет Страсбург
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Диас Мариано из команды Лион бьет головой мимо ворот
10'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
8'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Jean Aholou из команды Страсбург делает навес
6'
Удар от ворот произведет Страсбург
6'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
После дальнего удара, который нанес Диас Мариано мяч отбит вратарем
2'
Удар от ворот произведет Страсбург
1'
Диас Мариано имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
1'
Траоре Бертран бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
1'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 3:0 Страсбург
Лион
97.4% (190)
Ничья:
2.1% (4)
Страсбург
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
50.8% (99)
Лион:
16.9% (33)
Лион:
11.3% (22)
Лион:
8.7% (17)
Лион:
5.6% (11)
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