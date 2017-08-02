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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Л1
- 06.05.2017 ПСЖ 5:0 Бастия Л1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Л1
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако КФ
- 22.04.2017 ПСЖ 2:0 Монпелье Л1
- 18.04.2017 Мец 2:3 ПСЖ Л1
- 14.04.2017 Анже 0:2 ПСЖ Л1
- 09.04.2017 ПСЖ 4:0 Генгам Л1
- 05.04.2017 Авранш 0:4 ПСЖ КФ
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ КЛ
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
- 12.03.2017 Лорьян 1:2 ПСЖ Л1
- 08.03.2017 Барселона 6:1 ПСЖ ЛЧ
Амьен (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 29.07.2017 Труа 2:1 Амьен ТМК
- 22.07.2017 Амьен 0:1 Сток Сити ТМК
- 21.07.2017 Нанси 1:0 Амьен ТМК
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 14.07.2017 Амьен 1:1 Шарлеруа ТМК
- 11.07.2017 Амьен 0:1 УНФП ТМК
- 07.07.2017 Ред Стар 2:5 Амьен ТМК
- 19.05.2017 Реймс 1:2 Амьен Л2
- 12.05.2017 Амьен 3:0 Лаваль Л2
- 05.05.2017 Сошо 1:2 Амьен Л2
- 28.04.2017 Амьен 2:1 Аяччо Л2
- 22.04.2017 Брест 2:3 Амьен Л2
- 14.04.2017 Амьен 2:0 Гавр Л2
- 07.04.2017 Осер 1:0 Амьен Л2
- 31.03.2017 Амьен 0:1 Клермон Фут Л2
- 17.03.2017 Ред Стар 0:1 Амьен Л2
- 10.03.2017 Амьен 2:1 Бур-Перонна Л2
- 04.03.2017 Труа 4:0 Амьен Л2
- 24.02.2017 Амьен 0:2 Орлеан Л2
- 17.02.2017 Валансьен 1:1 Амьен Л2
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 06.05.2008 Амьен 0:1 ПСЖ Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Дижон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генгам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Мец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Амьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Амьен, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Амьен, который состоится 05.08.2017.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Амьен
ПСЖ
94.9% (74)
Ничья:
2.6% (2)
Амьен
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
38.5% (30)
3:0 ПСЖ:
28.2% (22)
4:0 ПСЖ:
7.7% (6)
3:1 ПСЖ:
5.1% (4)
2:1 ПСЖ:
5.1% (4)
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