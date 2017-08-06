Стадион: Раймон Копа Зрители: 11767
1:0
11' ГолФюльжини Анжело
1:1
27' ГолСанхаре Юнусс
1:2
52' ГолМенди Александр
63' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
73' Желтая карточкаТэт Флавьен
86' Желтая карточкаКамано Франсуа
2:2
88' ГолГийом Батист
90' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
90' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 11767 болельщиков
93'
93'
Манко Венсан нарушает правила. Санхаре Юнусс пострадал
93'
Гийом Батист из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
93'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
92'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
91'
Экамби Карл Токо получает желтую карточку.
91'
Экамби Карл Токо нарушает правила. Туре Тома пострадал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Санхаре Юнусс получает желтую карточку.
90'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Сантамария Батист пострадал
88'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
88'
Гийом Батист из команды Анже добил мяч в ворота.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Экамби Карл Токо, и мяч снова в игре
88'
87'
Лаборд Гаэтан нарушает правила. Капелле Пьеррик пострадал
87'
Камано Франсуа нарушает правила. Манко Венсан пострадал
86'
Камано Франсуа получает желтую карточку.
86'
86'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Мангани Томас пострадал
86'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Туре Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Павлович Матео нарушает правила. Санхаре Юнусс пострадал
83'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Туре Тома
83'
Тэт Флавьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мангани Томас и мяч снова в игре
82'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
82'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
81'
81'
80'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Камано Франсуа нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
78'
Экамби Карл Токо нарушает правила. Тулалан Жереми пострадал
77'
76'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
75'
75'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Траоре Исмаэль уходит с поля и его заменяет Павлович Матео
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
74'
74'
73'
Тэт Флавьен получает желтую карточку.
73'
Тэт Флавьен нарушает правила. Лерагер Лукас пострадал
72'
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Камано Франсуа, и мяч снова в игре
72'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
72'
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
70'
Мангани Томас нарушает правила. Малком Филипе пострадал
68'
68'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
68'
Малком Филипе из команды Бордо делает неудачный навес.
67'
67'
Сантамария Батист нарушает правила. Лерагер Лукас пострадал
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
66'
65'
Фюльжини Анжело бьет со свободного, но мяч проходит мимо
64'
Йованович Вукашин нарушает правила. Кулибали Лассана пострадал
64'
64'
Кулибали Лассана из команды Анже делает навес
63'
Капелле Пьеррик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
63'
Капелле Пьеррик нарушает правила. Малком Филипе пострадал
62'
61'
61'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
61'
Вада Валентин из команды Бордо делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Манко Венсан нарушает правила. Камано Франсуа пострадал
59'
58'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
58'
Суну Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
57'
Фюльжини Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Мангани Томас нарушает правила. Санхаре Юнусс пострадал
56'
Сантамария Батист совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
55'
55'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
52'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
52'
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Менди Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
48'
48'
Санхаре Юнусс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Йованович Вукашин нарушает правила. Томас Ромен пострадал
48'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
48'
Менди Александр из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Гийом Батист пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
44'
Менди Александр нарушает правила. Томас Ромен пострадал
43'
43'
42'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
42'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
41'
Мангани Томас нарушает правила. Малком Филипе пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
39'
38'
Гийом Батист совершает грубый фол. Тулалан Жереми был жертвой
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
35'
Сантамария Батист бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
34'
34'
После дальнего удара, который нанес Кулибали Лассана мяч отбит вратарем
33'
33'
Камано Франсуа из команды Бордо делает неудачный навес.
32'
Суну Жиль нарушает правила. Вада Валентин пострадал
32'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
32'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Малком Филипе нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
31'
31'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
30'
30'
Санхаре Юнусс из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
27'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Санхаре Юнусс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
24'
Малком Филипе нарушает правила. Сантамария Батист пострадал
23'
23'
22'
Кулибали Лассана нарушает правила. Менди Александр пострадал
21'
Пелленар Тео нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
20'
Суну Жиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
19'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
18'
18'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
18'
17'
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес
14'
14'
Суну Жиль нарушает правила. Вада Валентин пострадал
13'
13'
13'
13'
Камано Франсуа из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
Гийом Батист сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фюльжини Анжело записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
10'
Томас Ромен из команды Анже делает навес
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Манко Венсан из команды Анже делает пас партнеру.
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
6'
5'
Манко Венсан из команды Анже делает неудачный навес.
4'
4'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Кулибали Лассана пострадал
3'
3'
2'
Капелле Пьеррик нарушает правила. Малком Филипе пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 2:2 Бордо
Анже
18.2% (37)
Ничья:
39.4% (80)
Бордо
42.4% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.9% (75)
1:2 Бордо:
17.7% (36)
0:1 Бордо:
15.8% (32)
1:0 Анже:
12.3% (25)
2:1 Анже:
3% (6)
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