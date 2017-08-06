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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11767
Анже
2:2
Конец матча
Бордо
0'
1:0
11' Гол
Фюльжини Анжело
1:1
27' Гол
Санхаре Юнусс
1:2
52' Гол
Менди Александр
63' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
73' Желтая карточка
Тэт Флавьен
86' Желтая карточка
Камано Франсуа
2:2
88' Гол
Гийом Батист
90' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
90' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 11767 болельщиков
93'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Манко Венсан нарушает правила. Санхаре Юнусс пострадал
93'
Гийом Батист из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
93'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.

92'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
Желтая карточка
91'
Экамби Карл Токо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Экамби Карл Токо нарушает правила. Туре Тома пострадал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
90'
Санхаре Юнусс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Сантамария Батист пострадал
88'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Гийом Батист из команды Анже добил мяч в ворота.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Экамби Карл Токо, и мяч снова в игре
88'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
87'
Лаборд Гаэтан нарушает правила. Капелле Пьеррик пострадал
Фол, нарушение
87'
Камано Франсуа нарушает правила. Манко Венсан пострадал
Желтая карточка
86'
Камано Франсуа получает желтую карточку.
86'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
86'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Мангани Томас пострадал
86'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Туре Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
85'
Павлович Матео нарушает правила. Санхаре Юнусс пострадал
83'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Туре Тома
83'
Тэт Флавьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мангани Томас и мяч снова в игре
82'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
82'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
81'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
80'
Камано Франсуа нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
Фол, нарушение
78'
Экамби Карл Токо нарушает правила. Тулалан Жереми пострадал
77'
Удар от ворот произведет Бордо
76'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
75'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Траоре Исмаэль уходит с поля и его заменяет Павлович Матео
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
74'
Удар от ворот произведет Анже
Желтая карточка
73'
Тэт Флавьен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Тэт Флавьен нарушает правила. Лерагер Лукас пострадал
72'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Камано Франсуа, и мяч снова в игре
72'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
72'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
Фол, нарушение
70'
Мангани Томас нарушает правила. Малком Филипе пострадал
68'
Удар от ворот произведет Анже
68'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
68'
Малком Филипе из команды Бордо делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Сантамария Батист нарушает правила. Лерагер Лукас пострадал
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
66'
Удар от ворот произведет Бордо
65'
Фюльжини Анжело бьет со свободного, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
64'
Йованович Вукашин нарушает правила. Кулибали Лассана пострадал
64'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кулибали Лассана из команды Анже делает навес
Желтая карточка
63'
Капелле Пьеррик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
63'
Капелле Пьеррик нарушает правила. Малком Филипе пострадал
62'
Удар от ворот произведет Бордо
61'
Удар от ворот произведет Анже
61'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
61'
Вада Валентин из команды Бордо делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
60'
Манко Венсан нарушает правила. Камано Франсуа пострадал
Офсайд
59'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
58'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
58'
Суну Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Удар от ворот произведет Бордо
57'
Фюльжини Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Мангани Томас нарушает правила. Санхаре Юнусс пострадал
Фол, нарушение
56'
Сантамария Батист совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
55'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
52'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Менди Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
50'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
49'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Анже
48'
Санхаре Юнусс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
49'
Йованович Вукашин нарушает правила. Томас Ромен пострадал
Угловой
48'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
48'
Менди Александр из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Гийом Батист пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Бордо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
45'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
Фол, нарушение
44'
Менди Александр нарушает правила. Томас Ромен пострадал
43'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
42'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
42'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
41'
Мангани Томас нарушает правила. Малком Филипе пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Удар от ворот произведет Анже
39'
Удар от ворот произведет Бордо
Фол, нарушение
38'
Гийом Батист совершает грубый фол. Тулалан Жереми был жертвой
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Удар от ворот произведет Бордо
35'
Сантамария Батист бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
35'
Суну Жиль из команды Анже делает пас партнеру.
Офсайд
34'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
34'
После дальнего удара, который нанес Кулибали Лассана мяч отбит вратарем
33'
Удар от ворот произведет Анже
33'
Камано Франсуа из команды Бордо делает неудачный навес.
Фол, нарушение
32'
Суну Жиль нарушает правила. Вада Валентин пострадал
32'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
32'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Малком Филипе нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Угловой
31'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
31'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
30'
Санхаре Юнусс из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Санхаре Юнусс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
24'
Малком Филипе нарушает правила. Сантамария Батист пострадал
23'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
23'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
22'
Кулибали Лассана нарушает правила. Менди Александр пострадал
21'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
21'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
21'
Суну Жиль из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Пелленар Тео нарушает правила. Фюльжини Анжело пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Суну Жиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
19'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
Угловой
18'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
18'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
18'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
17'
Удар от ворот произведет Бордо
16'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес
14'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Суну Жиль нарушает правила. Вада Валентин пострадал
13'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
13'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Камано Франсуа из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Гийом Батист сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фюльжини Анжело записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
10'
Томас Ромен из команды Анже делает навес
10'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
9'
Манко Венсан из команды Анже делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
6'
Удар от ворот произведет Бордо
5'
Манко Венсан из команды Анже делает неудачный навес.
4'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
4'
Санхаре Юнусс нарушает правила. Кулибали Лассана пострадал
Офсайд
3'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
3'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Капелле Пьеррик нарушает правила. Малком Филипе пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 2:2 Бордо
Анже
18.2% (37)
Ничья:
39.4% (80)
Бордо
42.4% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.9% (75)
Бордо:
17.7% (36)
Бордо:
15.8% (32)
Анже:
12.3% (25)
Анже:
3% (6)
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