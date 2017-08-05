Стадион: Жоффруа Гишар
1:0
Второй тайм: 70'
1:0
4' ГолБамба Джонатан
12' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
66' Желтая карточкаСельнес Оле
Второй тайм
69'
69'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Марсель Венсан из команды Ницца в офсайде
67'
66'
Сельнес Оле получает желтую карточку.
66'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
65'
Плеа Алассан из команды Ницца бьет головой мимо ворот
65'
64'
62'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
62'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
61'
61'
Сельнес Оле выбил мяч подальше от ворот.
61'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой слева.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
59'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
53'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
52'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Бамба Джонатан наказан за толчок Данте Бонфим
51'
Таннан Уссама наказан за толчок Сарр Маланг
51'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
51'
Данте Бонфим наказан за толчок Перрен Лоик
50'
50'
Козьелло Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Дабо Брайан выбил мяч на угловой.
49'
49'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Сарр Маланг заработал фол.
49'
49'
47'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
47'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
46'
Янко Саиди наказан за толчок Марсель Венсан
46'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Марсель Венсан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Данте Бонфим заработал фол.
44'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
42'
Плеа Алассан выбил мяч на угловой.
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
41'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
41'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес
41'
После дальнего удара, который нанес Лис-Мелу Пьерр мяч отбит вратарем
41'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена из-за технических проблем.
37'
37'
Бамба Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен играет в стеночку. Таннан Уссама был стеночкой.
36'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
34'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Янко Саиди наказан за толчок Сарр Маланг
33'
30'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
28'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен в офсайде
28'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
26'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
26'
Данте Бонфим из команды Ницца бьет головой мимо ворот
26'
26'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
25'
25'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
23'
23'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Таннан Уссама блокирует соперника. Суке Арно заработал своей команде штрафной.
21'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен. Это Срарфи Бассем заработал фол.
20'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
18'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Матч возобновится спорным мячом
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диуссе Ассан и мяч снова в игре
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Вальтер Реми из команды Ницца подал угловой справа.
14'
Эйссерик Валентин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
12'
Теофил-Катерин Кевин получает желтую карточку.
12'
Теофил-Катерин Кевин совершает грубый фол. Плеа Алассан был жертвой
11'
Эйссерик Валентин из команды Ницца. Это Сельнес Оле заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
10'
Ле Маршан Максим ошибается в защите.
9'
Эйссерик Валентин из команды Ницца в офсайде
9'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Таннан Уссама, и мяч снова в игре
6'
6'
5'
Срарфи Бассем из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Таннан Уссама сделал результативную передачу.
4'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен добил мяч в ворота.
4'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
4'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
3'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Ницца
Сент-Этьен
42.8% (83)
Ничья:
35.6% (69)
Ницца
21.6% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.9% (58)
1:0 Сент-Этьен:
21.1% (41)
2:1 Сент-Этьен:
17.5% (34)
1:2 Ницца:
9.3% (18)
0:1 Ницца:
7.7% (15)
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