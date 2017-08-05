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  5. Лига 1
Стадион:
Сент-Этьен
1:0
Второй тайм: 70'
Ницца
0'
1:0
4' Гол
Бамба Джонатан
12' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
66' Желтая карточка
Сельнес Оле
70'
Второй тайм
69'
Удар от ворот произведет Ницца
69'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Марсель Венсан из команды Ницца в офсайде
67'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Сельнес Оле получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
65'
Плеа Алассан из команды Ницца бьет головой мимо ворот
65'
Сарр Маланг из команды Ницца делает навес
64'
Удар от ворот произведет Ницца
62'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
62'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
Офсайд
61'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
61'
Сельнес Оле выбил мяч подальше от ворот.
61'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой слева.
60'
Сарр Маланг из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
Удар от ворот произведет Ницца
59'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Сарр Маланг из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
53'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
52'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
52'
Бамба Джонатан наказан за толчок Данте Бонфим
Фол, нарушение
51'
Таннан Уссама наказан за толчок Сарр Маланг
51'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
51'
Данте Бонфим наказан за толчок Перрен Лоик
Угловой
50'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой справа.
50'
Козьелло Венсан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Дабо Брайан выбил мяч на угловой.
49'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Сарр Маланг заработал фол.
49'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сарр Маланг из команды Ницца делает навес
47'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
47'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Янко Саиди наказан за толчок Марсель Венсан
46'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Марсель Венсан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
45'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Данте Бонфим заработал фол.
44'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
43'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
Угловой
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
42'
Плеа Алассан выбил мяч на угловой.
Угловой
42'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
41'
Ле Маршан Максим выбил мяч на угловой.
41'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес
41'
После дальнего удара, который нанес Лис-Мелу Пьерр мяч отбит вратарем
41'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена из-за технических проблем.
38'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
37'
Удар от ворот произведет Ницца
37'
Бамба Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен играет в стеночку. Таннан Уссама был стеночкой.
36'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сарр Маланг из команды Ницца делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сарр Маланг из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
34'
Янко Саиди наказан за толчок Сарр Маланг
Офсайд
33'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
30'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
Офсайд
28'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен в офсайде
28'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
26'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
26'
Данте Бонфим из команды Ницца бьет головой мимо ворот
Угловой
26'
Эйссерик Валентин из команды Ницца подал угловой справа.
26'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
25'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
23'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Таннан Уссама блокирует соперника. Суке Арно заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
21'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен. Это Срарфи Бассем заработал фол.
20'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
18'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Матч возобновится спорным мячом
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диуссе Ассан и мяч снова в игре
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
14'
Вальтер Реми из команды Ницца подал угловой справа.
14'
Эйссерик Валентин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
Желтая карточка
12'
Теофил-Катерин Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Теофил-Катерин Кевин совершает грубый фол. Плеа Алассан был жертвой
Фол, нарушение
11'
Эйссерик Валентин из команды Ницца. Это Сельнес Оле заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
10'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
10'
Ле Маршан Максим ошибается в защите.
Офсайд
9'
Эйссерик Валентин из команды Ницца в офсайде
9'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Таннан Уссама, и мяч снова в игре
6'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Сарр Маланг из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Срарфи Бассем из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Таннан Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен добил мяч в ворота.
4'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
4'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Ницца
Сент-Этьен
42.8% (83)
Ничья:
35.6% (69)
Ницца
21.6% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.9% (58)
Сент-Этьен:
21.1% (41)
Сент-Этьен:
17.5% (34)
Ницца:
9.3% (18)
Ницца:
7.7% (15)
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