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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Труа
1:1
Второй тайм: 72'
Ренн
0'
1:0
47' Гол
Грандсир Самуэль
53' Желтая карточка
Обьянг Жоанн
1:1
69' Гол
Телль Жордан
72'
Второй тайм
72'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Мубеле Фирмин сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Jordan Tell из команды Ренн добил мяч в ворота.
69'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
69'
Мубеле Фирмин на финте ушёл от оппонента.
67'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Обьянг Жоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес
Офсайд
66'
Силики Джеймс из команды Ренн в офсайде
Угловой
65'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
65'
Эрей Кристоф выбил мяч на угловой.
65'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Азамум Карим заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Обьянг Жоанн совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
Фол, нарушение
62'
Силики Джеймс из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Азамум Карим.
62'
Удар от ворот произведет Труа
61'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает неудачный навес.
61'
Андре Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
61'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
61'
Депланье Матье выбил мяч на угловой.
61'
Jordan Tell из команды Ренн наносит очень неточный удар.
61'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
60'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Ниве Бенжамен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
Фол, нарушение
53'
Силики Джеймс из команды Ренн. Это Грандсир Самуэль заработал фол.
53'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Обьянг Жоанн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
53'
Обьянг Жоанн из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Эну Адриен.
52'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Силики Джеймс выходит на поле.
Травма, повреждение
50'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
50'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Ньян Адама из команды Труа делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
47'
Ньян Адама сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грандсир Самуэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Грандсир Самуэль на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
46'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
46'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Траоре Амари из команды Ренн делает неудачный навес.
44'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Мубеле Фирмин из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Труа
Офсайд
42'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Труа
41'
Ньяньон Жорис из команды Ренн бьет головой мимо ворот
41'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дарбион Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Траоре Амари из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Обьянг Жоанн.
Травма, повреждение
39'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
38'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
После дальнего удара, который нанес Ньян Адама мяч отбит вратарем
36'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
34'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
34'
Бааль Людовик выбил мяч на угловой.
34'
Ниве Бенжамен из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Труа
33'
Андре Бенжамин из команды Ренн бьет головой мимо ворот
Угловой
33'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
32'
Мубеле Фирмин имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
32'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
32'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
32'
Эрей Кристоф выбил мяч на угловой.
32'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
32'
Андре Бенжамин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
31'
Траоре Амари из команды Ренн играет в стеночку. Сарр Исмаила был стеночкой.
31'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Удар от ворот произведет Ренн
29'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа бьет головой мимо ворот
Угловой
29'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
29'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
29'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
29'
Траоре Амари выбил мяч на угловой.
29'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает навес
28'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
28'
Ньян Адама имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
28'
Ньян Адама оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников.
28'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Удар от ворот произведет Труа
24'
Бааль Людовик из команды Ренн делает неудачный навес.
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Ниве Бенжамен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
ШТАНГА! Ньян Адама попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
23'
Ньян Адама оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
23'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Фирмин, и мяч снова в игре
23'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ньян Адама из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньян Адама, и мяч снова в игре
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
20'
Эрей Кристоф коснулся мяча рукой.
20'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает навес
Угловой
19'
Азамум Карим из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
19'
Вискаррондо Освальдо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой слева.
19'
Дарбион Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает навес
18'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Андре Бенжамин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Обьянг Жоанн из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Сарр Исмаила.
16'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Труа
15'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
15'
Дингом Тристан из команды Труа. Это Эну Адриен заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Мауасса Фет из команды Ренн делает подножку. Эрей Кристоф заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Труа
13'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Сарр Исмаила из команды Ренн подал угловой слева.
13'
Эрей Кристоф выбил мяч на угловой.
13'
Сарр Исмаила из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
12'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
12'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
11'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
10'
Эрей Кристоф из команды Труа делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Труа
8'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Депланье Матье из команды Труа делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
Офсайд
7'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес
4'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Ренн
3'
Ниве Бенжамен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мауасса Фет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Азамум Карим из команды Труа делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 1:1 Ренн
Труа
20.4% (40)
Ничья:
49% (96)
Ренн
30.6% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.3% (83)
Ренн:
14.8% (29)
Ренн:
12.2% (24)
Труа:
10.2% (20)
Труа:
8.2% (16)
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