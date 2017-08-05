Стадион: Стад де л'Об
1:0
47' ГолГрандсир Самуэль
53' Желтая карточкаОбьянг Жоанн
1:1
69' ГолТелль Жордан
Второй тайм
72'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Мубеле Фирмин сделал результативную передачу.
69'
Jordan Tell из команды Ренн добил мяч в ворота.
69'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
69'
Мубеле Фирмин на финте ушёл от оппонента.
67'
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Обьянг Жоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Силики Джеймс из команды Ренн в офсайде
65'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
65'
65'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Азамум Карим заработал фол.
63'
Обьянг Жоанн совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
62'
Силики Джеймс из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Азамум Карим.
62'
61'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает неудачный навес.
61'
Андре Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
61'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
61'
Депланье Матье выбил мяч на угловой.
61'
Jordan Tell из команды Ренн наносит очень неточный удар.
61'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
60'
60'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
60'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Ниве Бенжамен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
53'
Силики Джеймс из команды Ренн. Это Грандсир Самуэль заработал фол.
53'
53'
53'
Обьянг Жоанн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
53'
Обьянг Жоанн из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Эну Адриен.
52'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
52'
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Силики Джеймс выходит на поле.
50'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Ньян Адама из команды Труа делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
47'
Ньян Адама сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грандсир Самуэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Начался второй тайм!
46'
Грандсир Самуэль на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
46'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
44'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Траоре Амари из команды Ренн делает неудачный навес.
44'
44'
Мубеле Фирмин из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
43'
42'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
41'
41'
Ньяньон Жорис из команды Ренн бьет головой мимо ворот
41'
41'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
40'
Дарбион Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Траоре Амари из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Обьянг Жоанн.
39'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Матч возобновится спорным мячом
38'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
После дальнего удара, который нанес Ньян Адама мяч отбит вратарем
36'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
34'
Бааль Людовик выбил мяч на угловой.
34'
Ниве Бенжамен из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
33'
33'
Андре Бенжамин из команды Ренн бьет головой мимо ворот
33'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
32'
Мубеле Фирмин имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
32'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
32'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
32'
32'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
32'
Андре Бенжамин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
31'
Траоре Амари из команды Ренн играет в стеночку. Сарр Исмаила был стеночкой.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
29'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа бьет головой мимо ворот
29'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
29'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
29'
Траоре Амари выбил мяч на угловой.
29'
28'
28'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
28'
Ньян Адама имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
28'
Ньян Адама оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает передачу за спину защитников.
28'
27'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
24'
Бааль Людовик из команды Ренн делает неудачный навес.
23'
23'
Ниве Бенжамен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
ШТАНГА! Ньян Адама попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
23'
Ньян Адама оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
23'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Фирмин, и мяч снова в игре
23'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ньян Адама из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньян Адама, и мяч снова в игре
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Эрей Кристоф коснулся мяча рукой.
20'
19'
Азамум Карим из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
19'
Вискаррондо Освальдо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой слева.
19'
Дарбион Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
18'
18'
Андре Бенжамин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
17'
17'
Обьянг Жоанн из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Сарр Исмаила.
16'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Дингом Тристан из команды Труа. Это Эну Адриен заработал фол.
14'
Мауасса Фет из команды Ренн делает подножку. Эрей Кристоф заработал фол.
14'
13'
13'
Сарр Исмаила из команды Ренн подал угловой слева.
13'
13'
Сарр Исмаила из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
12'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
12'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Эрей Кристоф из команды Труа делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
8'
8'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Депланье Матье из команды Труа делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
7'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
4'
4'
4'
3'
Ниве Бенжамен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
2'
Мауасса Фет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Азамум Карим из команды Труа делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 1:1 Ренн
Труа
20.4% (40)
Ничья:
49% (96)
Ренн
30.6% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.3% (83)
1:2 Ренн:
14.8% (29)
0:1 Ренн:
12.2% (24)
1:0 Труа:
10.2% (20)
2:1 Труа:
8.2% (16)
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