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Стадион: Велодром
Состав команд
23
Рами
Адиль
21
Эвра
Патрис
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
30
Рейне
Батист
14
Мари
Жордан
10
Слити
Наим
Марсель 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манданда Стив Вратарь
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 6 Роланду Жорже Защитник
- 21 Эвра Патрис Защитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 19 Густаво Луис Полузащитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 26 Товен Флорьян Нападающий
- 28 Жермен Валер Нападающий
- 10 Пайе Димитри Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 13 Сертик Грегори Защитник
- 15 Губочан Томаш Защитник
- 29 Замбо-Ангисса Андре Полузащитник
- 14 Н'Джие Клинтон Нападающий
- 7 Кабелла Реми Нападающий
- 5 Окампос Лукас Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
Дижон 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Рейне Батист Вратарь
- 19 Росье Валентен Защитник
- 18 Ямбере Седрик Защитник
- 6 Лаутоа Веслей Защитник
- 5 Хаддади Уссама Защитник
- 14 Мари Жордан Полузащитник
- 20 Амальфитано Ромен Полузащитник
- 22 Квон Чхан Хун Полузащитник
- 9 Саид Уэсли Полузащитник
- 10 Слити Наим Полузащитник
- 29 Жано Бенжамин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леруа Бенжамен Вратарь
- 25 Муту Арнольд Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 15 Бальмон Флорен Полузащитник
- 27 Варро Седрик Полузащитник
- 4 Тьям Мамаду Нападающий
- 7 Саммаритано Фредерик Нападающий
- Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Марсель ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
- 15.07.2017 Марсель 1:0 Фенербахче ТМК
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Марсель 2:0 Этуаль дю Сахель ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 20.05.2017 Марсель 1:0 Бастия Л1
- 14.05.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 07.05.2017 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 30.04.2017 Кан 1:5 Марсель Л1
- 21.04.2017 Нанси 0:0 Марсель Л1
- 16.04.2017 Марсель 4:0 Сент-Этьен Л1
- 09.04.2017 Тулуза 0:0 Марсель Л1
- 01.04.2017 Марсель 1:1 Дижон Л1
- 17.03.2017 Лилль 0:0 Марсель Л1
- 10.03.2017 Марсель 3:0 Анже Л1
- 05.03.2017 Лорьян 1:4 Марсель Л1
- 01.03.2017 Марсель 3:4 Монако КФ
Дижон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.07.2017 Дижон 0:0 Страсбург ТМК
- 22.07.2017 Бур-Перонна 2:0 Дижон ТМК
- 19.07.2017 Дижон 2:0 Ле Пюи ТМК
- 15.07.2017 Дижон 0:4 Сент-Этьен ТМК
- 12.07.2017 Сошо 2:3 Дижон ТМК
- 08.07.2017 Дижон 1:2 Нанси ТМК
- 20.05.2017 Тулуза 0:0 Дижон Л1
- 14.05.2017 Дижон 2:0 Нанси Л1
- 06.05.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
- 30.04.2017 Дижон 0:0 Бордо Л1
- 22.04.2017 Дижон 3:2 Анже Л1
- 15.04.2017 Монако 2:1 Дижон Л1
- 08.04.2017 Дижон 1:2 Бастия Л1
- 01.04.2017 Марсель 1:1 Дижон Л1
- 19.03.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 11.03.2017 Ренн 1:1 Дижон Л1
- 04.03.2017 Дижон 0:1 Ницца Л1
- 24.02.2017 Нант 3:1 Дижон Л1
- 19.02.2017 Лион 4:2 Дижон Л1
- 11.02.2017 Дижон 2:0 Кан Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 01.04.2017 Марсель 1:1 Дижон Лига 1
- 10.12.2016 Дижон 1:2 Марсель Лига 1
- 17.03.2012 Марсель 1:2 Дижон Лига 1
- 29.10.2011 Дижон 2:3 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Генгам
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Дижон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Амьен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет Марсель
17'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
17'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
16'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
16'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Слити Наим из команды Дижон делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
14'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
14'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
13'
Варро Седрик из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
12'
Хаддади Уссама совершает грубый фол. Товен Флорьян был жертвой
11'
Товен Флорьян бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
11'
11'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
11'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Лаутоа Веслей получил травму и заменен. Варро Седрик выходит на поле.
10'
Лаутоа Веслей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Лаутоа Веслей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Товен Флорьян из команды Марсель. Это Лаутоа Веслей заработал фол.
7'
Росье Валентен наказан за толчок Пайе Димитри
6'
Квон Чхан Хун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
6'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Квон Чхан Хун пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
4'
Эвра Патрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
3'
Хаддади Уссама бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
1'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Дижон
Марсель
98% (199)
Ничья:
1% (2)
Дижон
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
52.7% (107)
2:1 Марсель:
16.7% (34)
1:0 Марсель:
15.3% (31)
3:1 Марсель:
4.4% (9)
3:0 Марсель:
3.9% (8)
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