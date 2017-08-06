  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Марсель
0:0
Первый тайм: 18'
Дижон
0' 18'
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет Марсель
17'
Саид Уэсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
17'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
17'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
16'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
16'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Слити Наим из команды Дижон делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
Офсайд
14'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
13'
Варро Седрик из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
12'
Хаддади Уссама совершает грубый фол. Товен Флорьян был жертвой
11'
Товен Флорьян бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
11'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
11'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Лаутоа Веслей получил травму и заменен. Варро Седрик выходит на поле.
Травма, повреждение
10'
Лаутоа Веслей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Лаутоа Веслей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Товен Флорьян из команды Марсель. Это Лаутоа Веслей заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Росье Валентен наказан за толчок Пайе Димитри
6'
Квон Чхан Хун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
6'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Квон Чхан Хун пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
4'
Эвра Патрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
3'
Хаддади Уссама бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
Фол, нарушение
1'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
1'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Дижон
Марсель
98% (199)
Ничья:
1% (2)
Дижон
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
52.7% (107)
Марсель:
16.7% (34)
Марсель:
15.3% (31)
Марсель:
4.4% (9)
Марсель:
3.9% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация