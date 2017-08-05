Стадион: Сэн-Сэнфорьен
1:0
14' ГолРу Нолан
39' Желтая карточкаБишевац Милан
1:1
39' ПенальтиБриан Джимми
41' Желтая карточкаФири Лебоганг
45' Желтая карточкаСалибур Янис
Второй тайм
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
69'
68'
67'
66'
66'
65'
Бриан Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Ребошу Педру из команды Генгам делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
63'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес
63'
63'
63'
62'
62'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
61'
61'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Эн Готье уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
59'
58'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
58'
Поблет Херонимо из команды Метц делает пас партнеру.
58'
57'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
55'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
54'
Тактическая замена. Камара Абдул уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
54'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Балью Иван из команды Метц делает навес
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Ассу-Экотто Бенуа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
После дальнего удара, который нанес Ру Нолан мяч отбит вратарем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Салибур Янис получает желтую карточку.
45'
Салибур Янис нарушает правила. Поблет Херонимо пострадал
43'
41'
Фири Лебоганг получает желтую карточку.
41'
Фири Лебоганг нарушает правила. Дианье Фаллу пострадал
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
41'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
39'
Г О О О О О Л - Бриан Джимми из команды Генгам забивает пенальти
39'
Бишевац Милан получает желтую карточку.
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Бишевац Милан фолит в штрафной площади. Коко Маркус пострадал
37'
Камара Абдул из команды Генгам в офсайде
37'
Салибур Янис из команды Генгам делает пас партнеру.
37'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
36'
Икоко Джордан нарушает правила. Эн Готье пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
35'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Кербра Кристоф нарушает правила. Дианье Фаллу пострадал
33'
Коад Рено нарушает правила. Фири Лебоганг пострадал
33'
Салибур Янис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
Балью Иван из команды Метц делает навес
29'
Салибур Янис исполняет штрафной удар, но его блокируют
28'
До Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Ассу-Экотто Бенуа нарушает правила. Камара Абдул пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
24'
24'
Поблет Херонимо из команды Метц делает навес
23'
23'
Ру Нолан нарушает правила. Ребошу Педру пострадал
22'
Дианье Фаллу из команды Метц делает неудачный навес.
22'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
20'
Коко Маркус нарушает правила. Ассу-Экотто Бенуа пострадал
19'
Ру Нолан нарушает правила. Салибур Янис пострадал
19'
18'
Салибур Янис из команды Генгам делает неудачный навес.
18'
Ру Нолан нарушает правила. Салибур Янис пострадал
17'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает неудачный навес.
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Коад Рено сделал результативную передачу.
14'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
9'
9'
9'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
8'
Фири Лебоганг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Жуффре Ян коснулся мяча рукой.
7'
7'
Фири Лебоганг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Фалетт Симон нарушает правила. Фири Лебоганг пострадал
6'
6'
Балью Иван из команды Метц делает неудачный навес.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
3'
3'
Бриан Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
2'
Фалетт Симон нарушает правила. Бриан Джимми пострадал
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Генгам
Метц
33.8% (66)
Ничья:
49.2% (96)
Генгам
16.9% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.1% (84)
1:0 Метц:
20% (39)
2:1 Метц:
9.7% (19)
1:2 Генгам:
9.7% (19)
0:0 Ничья:
5.1% (10)
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