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  5. Лига 1
Стадион:
Метц
1:1
Второй тайм: 71'
Генгам
0'
1:0
14' Гол
Ру Нолан
39' Желтая карточка
Бишевац Милан
1:1
39' Пенальти
Бриан Джимми
41' Желтая карточка
Фири Лебоганг
45' Желтая карточка
Салибур Янис
71'
Второй тайм
71'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает пас партнеру.
71'
До Лука из команды Генгам делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
69'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
До Лука из команды Генгам делает навес
68'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
До Лука из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
67'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
67'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Жуффре Ян из команды Метц делает навес
66'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Коад Рено из команды Метц делает навес
66'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Бриан Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Ребошу Педру из команды Генгам делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Коад Рено из команды Метц делает навес
Офсайд
63'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
63'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес
63'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает пас партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Метц
62'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
61'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
60'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Эн Готье уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
59'
Удар от ворот произведет Метц
Угловой
58'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
58'
До Лука из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Жуффре Ян из команды Метц делает пас партнеру.
58'
Поблет Херонимо из команды Метц делает пас партнеру.
58'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Жуффре Ян из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Генгам
57'
Жуффре Ян из команды Метц делает навес
57'
Коад Рено из команды Метц делает неудачный навес.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Жуффре Ян из команды Метц подал угловой слева.
55'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
55'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
54'
Тактическая замена. Камара Абдул уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
54'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
53'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
52'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Балью Иван из команды Метц делает навес
51'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Эн Готье из команды Метц делает навес
49'
Ассу-Экотто Бенуа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
После дальнего удара, который нанес Ру Нолан мяч отбит вратарем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
46'
Салибур Янис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Салибур Янис нарушает правила. Поблет Херонимо пострадал
43'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает пас партнеру.
Желтая карточка
41'
Фири Лебоганг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Фири Лебоганг нарушает правила. Дианье Фаллу пострадал
41'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
41'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
До Лука нарушает правила. Ру Нолан пострадал
40'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Бриан Джимми из команды Генгам забивает пенальти
Желтая карточка
39'
Бишевац Милан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Бишевац Милан фолит в штрафной площади. Коко Маркус пострадал
Офсайд
37'
Камара Абдул из команды Генгам в офсайде
37'
Салибур Янис из команды Генгам делает пас партнеру.
37'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
36'
Икоко Джордан нарушает правила. Эн Готье пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Удар от ворот произведет Генгам
35'
Коад Рено из команды Метц бьет головой мимо ворот
35'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Кербра Кристоф нарушает правила. Дианье Фаллу пострадал
Фол, нарушение
33'
Коад Рено нарушает правила. Фири Лебоганг пострадал
33'
Салибур Янис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Балью Иван из команды Метц делает навес
29'
Салибур Янис исполняет штрафной удар, но его блокируют
28'
До Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Ассу-Экотто Бенуа нарушает правила. Камара Абдул пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Генгам
25'
Жуффре Ян из команды Метц делает неудачный навес.
24'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Поблет Херонимо из команды Метц делает навес
24'
Коад Рено из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Ру Нолан нарушает правила. Ребошу Педру пострадал
22'
Дианье Фаллу из команды Метц делает неудачный навес.
22'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Коко Маркус нарушает правила. Ассу-Экотто Бенуа пострадал
Фол, нарушение
19'
Ру Нолан нарушает правила. Салибур Янис пострадал
19'
Удар от ворот произведет Метц
18'
Салибур Янис из команды Генгам делает неудачный навес.
Фол, нарушение
18'
Ру Нолан нарушает правила. Салибур Янис пострадал
17'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает неудачный навес.
16'
Удар от ворот произведет Генгам
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Коад Рено сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ру Нолан из клуба "Метц" отправил мяч головой в ворота.
14'
Эн Готье из команды Метц делает навес
14'
Коад Рено из команды Метц делает пас партнеру.
14'
Коад Рено из команды Метц делает навес
14'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Эн Готье из команды Метц делает навес
14'
Жуффре Ян из команды Метц делает пас партнеру.
14'
Эн Готье из команды Метц делает пас партнеру.
13'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
9'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Коад Рено из команды Метц делает навес
8'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Фири Лебоганг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Жуффре Ян коснулся мяча рукой.
7'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фири Лебоганг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Фалетт Симон нарушает правила. Фири Лебоганг пострадал
6'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Балью Иван из команды Метц делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Метц
3'
Бриан Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
2'
Фалетт Симон нарушает правила. Бриан Джимми пострадал
2'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Генгам
Метц
33.8% (66)
Ничья:
49.2% (96)
Генгам
16.9% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.1% (84)
Метц:
20% (39)
Метц:
9.7% (19)
Генгам:
9.7% (19)
Ничья:
5.1% (10)
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