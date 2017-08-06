Стадион: Пьер Моруа
40' Желтая карточкаПаллуа Николя
1:0
48' ГолАлонсо Хуниор
58' Желтая карточкаНакулма Преджус
61' Желтая карточкаБензия Яссин
2:0
67' ПенальтиДе Превиль Николя
3:0
70' ГолЭль-Гази Анвар
71' Желтая карточкаЭль-Гази Анвар
75' Желтая карточкаЖийе Гийом
Второй тайм
86'
Удар от ворот произведет Лилль
86'
Дюбуа Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
84'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает подножку. Nguessan Kouame заработал фол.
83'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой слева.
83'
Дюбуа Лео бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
83'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Ие Эдгар из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
82'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
79'
Ронжье Валентин нарушает правила. Мендес Тьяго пострадал
79'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
76'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Жийе Гийом получает желтую карточку.
75'
Жийе Гийом совершает грубый фол. Малку Кевин был жертвой
75'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Авазьем Чидозье
75'
Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Жийе Гийом
74'
Дюбуа Лео нарушает правила. Малку Кевин пострадал
73'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Томассон Адриен наказан за толчок Малку Кевин
71'
71'
Эль-Гази Анвар получает желтую карточку за снятую майку
70'
Nguessan Kouame сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Гази Анвар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Nguessan Kouame из команды Лилль делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Nguessan Kouame из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
69'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает подножку. Nguessan Kouame заработал фол.
69'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
67'
Г О О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Лилль забивает пенальти
67'
ПЕНАЛЬТИ! – Паллуа Николя фолит в штрафной площади. Малку Кевин пострадал
67'
Малку Кевин из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
66'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
65'
Де Превиль Николя из команды Лилль наносит неточный удар с лета
65'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
64'
Джиджи Коффи из команды Нант отвел угрозу отличным подкатом
64'
Араужо Луис из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
64'
63'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
63'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
62'
62'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Паллуа Николя из команды Нант делает навес
61'
Бензия Яссин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
61'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
61'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
61'
60'
59'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Накулма Преджус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
59'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает передачу за спину защитников.
58'
Накулма Преджус получает желтую карточку.
58'
Накулма Преджус совершает грубый фол. Бензия Яссин был жертвой
56'
56'
Араужо Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает подножку. Паллуа Николя заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
54'
Малку Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
53'
53'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
52'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Бензия Яссин заработал фол.
52'
Качаниклич Алекс из команды Нант подал угловой справа.
51'
Качаниклич Алекс исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
51'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
50'
50'
Накулма Преджус не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Ронжье Валентин из команды Нант играет в стеночку. Сала Эмилиано был стеночкой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
49'
48'
ГОООООЛ - Алонсо Хуниор из команды Лилль забивает из-за штрафной площади
48'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Nguessan Kouame из команды Лилль делает навес
47'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Сала Эмилиано выбил мяч на угловой.
47'
47'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
47'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
47'
46'
46'
Тактическая замена. Балло Фоде уходит с поля и его заменяет Nguessan Kouame
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
44'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
43'
Балло Фоде из команды Лилль делает навес
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Паллуа Николя из команды Нант. Это Де Превиль Николя заработал фол.
39'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
39'
39'
39'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Бензия Яссин заработал фол.
37'
37'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Малку Кевин из команды Лилль делает пас партнеру.
35'
Ие Эдгар из команды Лилль делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Качаниклич Алекс из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Араужо Луис наказан за толчок Качаниклич Алекс
32'
32'
32'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
32'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
28'
28'
Де Превиль Николя имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный навес.
28'
Накулма Преджус нарушает правила. Бензия Яссин пострадал
27'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
27'
Алонсо Хуниор из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
26'
26'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Мендес Тьяго заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
25'
После дальнего удара, который нанес Эль-Гази Анвар мяч отбит вратарем
24'
Араужо Луис из команды Лилль делает подножку. Илоки Жюль заработал фол.
23'
22'
Удар от ворот произведет Лилль
22'
Накулма Преджус имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
22'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Туре Абдулайе и мяч снова в игре
21'
Араужо Луис ошибается в защите.
21'
Игрок команды Нант делает подачу своему товарищу по команде.
21'
Игрок команды Нант делает подачу своему товарищу по команде.
21'
20'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
19'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Араужо Луис из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
15'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
15'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
15'
15'
Араужо Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Малку Кевин из команды Лилль наносит очень неточный удар.
14'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Накулма Преджус наказан за толчок Мендес Тьяго
14'
13'
13'
13'
Малку Кевин из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
12'
12'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
12'
11'
Балло Фоде из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Ие Эдгар наказан за толчок Накулма Преджус
9'
9'
Араужо Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
9'
Эль-Гази Анвар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джиджи Коффи из команды Нант делает навес
8'
8'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
6'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
5'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
3'
Эль-Гази Анвар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 3:0 Нант
Лилль
80.1% (157)
Ничья:
16.3% (32)
Нант
3.6% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
44.9% (88)
2:1 Лилль:
18.4% (36)
1:1 Ничья:
14.3% (28)
2:0 Лилль:
12.2% (24)
1:2 Нант:
2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация