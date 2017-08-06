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  5. Лига 1
Стадион:
Лилль
3:0
Второй тайм: 88'
Нант
0'
40' Желтая карточка
Паллуа Николя
1:0
48' Гол
Алонсо Хуниор
58' Желтая карточка
Накулма Преджус
61' Желтая карточка
Бензия Яссин
2:0
67' Пенальти
Де Превиль Николя
3:0
70' Гол
Эль-Гази Анвар
71' Желтая карточка
Эль-Гази Анвар
75' Желтая карточка
Жийе Гийом
88'
Второй тайм
86'
Удар от ворот произведет Лилль
86'
Дюбуа Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
Фол, нарушение
84'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает подножку. Nguessan Kouame заработал фол.
83'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой слева.
83'
Дюбуа Лео бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
83'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
82'
Ие Эдгар из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
82'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Нант
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
80'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Ронжье Валентин нарушает правила. Мендес Тьяго пострадал
79'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
76'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
75'
Жийе Гийом получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Жийе Гийом совершает грубый фол. Малку Кевин был жертвой
75'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Авазьем Чидозье
75'
Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Жийе Гийом
Фол, нарушение
74'
Дюбуа Лео нарушает правила. Малку Кевин пострадал
73'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
73'
Томассон Адриен наказан за толчок Малку Кевин
71'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
71'
Эль-Гази Анвар получает желтую карточку за снятую майку
70'
Nguessan Kouame сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Гази Анвар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Nguessan Kouame из команды Лилль делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Nguessan Kouame из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
69'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает подножку. Nguessan Kouame заработал фол.
Фол, нарушение
69'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
Описание гола
67'
Г О О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Лилль забивает пенальти
Фол, нарушение
67'
ПЕНАЛЬТИ! – Паллуа Николя фолит в штрафной площади. Малку Кевин пострадал
67'
Малку Кевин из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
66'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Удар от ворот произведет Нант
65'
Де Превиль Николя из команды Лилль наносит неточный удар с лета
65'
Ие Эдгар из команды Лилль делает пас партнеру.
Угловой
65'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
64'
Джиджи Коффи из команды Нант отвел угрозу отличным подкатом
64'
Араужо Луис из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
64'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
63'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
62'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Паллуа Николя из команды Нант делает навес
Желтая карточка
61'
Бензия Яссин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
61'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
61'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
60'
Малку Кевин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Накулма Преджус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
59'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
58'
Накулма Преджус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Накулма Преджус совершает грубый фол. Бензия Яссин был жертвой
56'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Араужо Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
55'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает подножку. Паллуа Николя заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Удар от ворот произведет Нант
54'
Малку Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
53'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
53'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
53'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
Фол, нарушение
52'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Бензия Яссин заработал фол.
Угловой
52'
Качаниклич Алекс из команды Нант подал угловой справа.
51'
Качаниклич Алекс исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
51'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
50'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Накулма Преджус не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Ронжье Валентин из команды Нант играет в стеночку. Сала Эмилиано был стеночкой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
49'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
48'
ГОООООЛ - Алонсо Хуниор из команды Лилль забивает из-за штрафной площади
48'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Nguessan Kouame из команды Лилль делает навес
47'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
47'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Сала Эмилиано выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
47'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
47'
Малку Кевин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Балло Фоде уходит с поля и его заменяет Nguessan Kouame
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
44'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
43'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
43'
Балло Фоде из команды Лилль делает навес
41'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
40'
Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Паллуа Николя из команды Нант. Это Де Превиль Николя заработал фол.
39'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
39'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
39'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
39'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Бензия Яссин заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Нант
37'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Малку Кевин из команды Лилль делает пас партнеру.
Фол, нарушение
35'
Ие Эдгар из команды Лилль делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Качаниклич Алекс из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
33'
Араужо Луис наказан за толчок Качаниклич Алекс
32'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
32'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
32'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
28'
Удар от ворот произведет Нант
28'
Де Превиль Николя имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный навес.
Фол, нарушение
28'
Накулма Преджус нарушает правила. Бензия Яссин пострадал
Офсайд
27'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
27'
Алонсо Хуниор из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
26'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
26'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Мендес Тьяго заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
После дальнего удара, который нанес Эль-Гази Анвар мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
24'
Араужо Луис из команды Лилль делает подножку. Илоки Жюль заработал фол.
23'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Лилль
22'
Накулма Преджус имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
22'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Туре Абдулайе и мяч снова в игре
21'
Араужо Луис ошибается в защите.
21'
Игрок команды Нант делает подачу своему товарищу по команде.
21'
Игрок команды Нант делает подачу своему товарищу по команде.
21'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Малку Кевин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
18'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
18'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
18'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Нант
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Араужо Луис из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
15'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
15'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
15'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
15'
Араужо Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Малку Кевин из команды Лилль наносит очень неточный удар.
14'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Накулма Преджус наказан за толчок Мендес Тьяго
14'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
13'
Малку Кевин из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
12'
Удар от ворот произведет Нант
12'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
12'
Ие Эдгар из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
12'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
11'
Балло Фоде из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
10'
Ие Эдгар наказан за толчок Накулма Преджус
9'
Удар от ворот произведет Нант
9'
Араужо Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Эль-Гази Анвар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джиджи Коффи из команды Нант делает навес
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
6'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
5'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Эль-Гази Анвар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 3:0 Нант
Лилль
80.1% (157)
Ничья:
16.3% (32)
Нант
3.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
44.9% (88)
Лилль:
18.4% (36)
Ничья:
14.3% (28)
Лилль:
12.2% (24)
Нант:
2% (4)
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