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0:2
Второй тайм: 56'
22' Желтая карточкаКемпе Деннис
0:1
42' ГолХеннингс Роувен
44' Желтая карточкаНазаров Дмитрий II
0:2
48' ГолЗоботка Марсель
52' Желтая карточкаКалиг Фабиан
|
22'
42'
0:1
48'
0:2
52'
Состав команд
18
Рапп
Николай
15
Кемпе
Деннис
16
Mario
Kvesic
13
Бодзек
Адам
15
Шмиц
Лукаш
37
Бебу
Ихлас
Эрцгебирге Ауэ 3-4-3
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 15 Кемпе Деннис Защитник
- 3 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- 10 Назаров Дмитрий II Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 40 Буньяку Альберт Полузащитник
- 9 Ферати Арианит Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 25 Выдра Доминик Полузащитник
- 19 Cebio Soukou Нападающий
- 26 Robert Jendrusch
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Фортуна 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рензинг Михаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 8 Кизеветтер Джером Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 15 Шмиц Лукаш Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- 37 Бебу Ихлас Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 11 Беллингхаузен Аксель Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 19 Ловрен Давор Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 23.07.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Антальяспор ТМК
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 07.05.2017 Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 22.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Б2
- 15.04.2017 Нюрнберг 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Мюнхен-1860 Б2
- 05.04.2017 Унион Берлин 0:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.03.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Б2
- 19.03.2017 Бохум 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.03.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Б2
- 05.03.2017 Арминия 2:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.02.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Б2
- 17.02.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.02.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 04.02.2017 Зандхаузен 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.01.2017 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Б2
- 12.01.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Васланд-Беверен ТМК
Фортуна (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Фортуна 1:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 30.04.2017 Ганновер 96 1:0 Фортуна Б2
- 21.04.2017 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Б2
- 16.04.2017 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Б2
- 09.04.2017 Фортуна 2:2 Унион Берлин Б2
- 04.04.2017 Арминия 2:1 Фортуна Б2
- 31.03.2017 Фортуна 0:1 Мюнхен-1860 Б2
- 19.03.2017 Карлсруэ 0:3 Фортуна Б2
- 13.03.2017 Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр Б2
- 03.03.2017 Бохум 1:2 Фортуна Б2
- 25.02.2017 Фортуна 0:0 Хайденхайм Б2
- 18.02.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Фортуна Б2
- 10.02.2017 Фортуна 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 06.02.2017 Штуттгарт 2:0 Фортуна Б2
- 27.01.2017 Фортуна 0:3 Зандхаузен Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Фортуна: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 16.12.2016 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Фортуна Бундеслига 2
- 13.02.2015 Фортуна 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 30.08.2014 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2
- 26.04.2014 Фортуна 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 24.11.2013 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна Бундеслига 2
- 10.03.2012 Фортуна 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 16.09.2011 Эрцгебирге Ауэ 2:4 Фортуна Бундеслига 2
- 02.04.2011 Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 05.11.2010 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Фортуна Бундеслига 2
- 14.03.2009 Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
- 20.09.2008 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Бундеслига 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Арминия
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Унион Берлин
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Айнтрахт Бр
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Фортуна
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Зандхаузен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Дуйсбург
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|12.
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Кайзерслаутерн
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ян
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
52'
Калиг Фабиан получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зоботка Марсель.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Назаров Дмитрий II получает желтую карточку.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеннингс Роувен.
22'
Кемпе Деннис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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