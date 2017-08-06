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Эрцгебирге Ауэ
0:2
Второй тайм: 56'
Фортуна
0'
22' Желтая карточка
Кемпе Деннис
0:1
42' Гол
Хеннингс Роувен
44' Желтая карточка
Назаров Дмитрий II
0:2
48' Гол
Зоботка Марсель
52' Желтая карточка
Калиг Фабиан
56'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Калиг Фабиан получает желтую карточку.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зоботка Марсель.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Назаров Дмитрий II получает желтую карточку.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеннингс Роувен.
Желтая карточка
22'
Кемпе Деннис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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