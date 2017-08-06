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Стадион:
Янг Бойз
2:0
Первый тайм: 43'
Лозанна
Первый тайм
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бертоне Леонардо.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бертоне Леонардо.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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