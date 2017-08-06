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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад де Суиз
1:0
16' ГолБертоне Леонардо
2:0
22' ГолБертоне Леонардо
|
16'
1:0
22'
2:0
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Адамс
Касим
10
Раве
Йорик
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
30
Гетац
Николя
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Марцино Дарио Вратарь
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Лозанна 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 86 Божинов Валери Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 21 Месба Джамель Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 25 Делли Марко Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 30.06.2017 Янг Бойз 3:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 23.06.2017 Янг Бойз 0:1 Кринс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 1:0 Янг Бойз ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 17.05.2017 Вадуц 1:0 Янг Бойз С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
Лозанна (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 29.04.2017 Лозанна 1:3 Вадуц С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 19.03.2017 Вадуц 0:1 Лозанна С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лозанна: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна Суперлига
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна Суперлига
- 01.07.2015 Янг Бойз 2:1 Лозанна Товарищеские матчи. Клубы
- 28.06.2014 Янг Бойз 0:0 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2014 Лозанна 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 16.02.2014 Янг Бойз 5:3 Лозанна Суперлига
- 23.11.2013 Янг Бойз 3:2 Лозанна Суперлига
- 20.07.2013 Лозанна 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.04.2013 Янг Бойз 3:1 Лозанна Суперлига
- 01.04.2013 Лозанна 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.11.2012 Лозанна 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 26.08.2012 Янг Бойз 0:0 Лозанна Суперлига
- 09.04.2012 Янг Бойз 1:3 Лозанна Суперлига
- 04.03.2012 Лозанна 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 30.10.2011 Янг Бойз 4:1 Лозанна Суперлига
- 11.09.2011 Лозанна 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 23.06.2010 Янг Бойз 3:3 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 13.12.2009 Лозанна 4:1 Янг Бойз Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Цюрих
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Базель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Сьон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 1
|4
|5.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Грасcхоппер
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 4
|2
|8.
|Лугано
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 1
|1
|9.
|Лозанна
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Тун
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Первый тайм
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бертоне Леонардо.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бертоне Леонардо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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