- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Свисспорарена
0:1
Первый тайм: 44'
0:1
7' ГолМунси Ридж
11' Желтая карточкаКлаудио Лустенбергер
11' Желтая карточкаПикель Шарль
31' Желтая карточкаИттен Седрик
32' Вторая желтая карточкаПикель Шарль
41' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
|
7'
0:1
11'
31'
32'
41'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
15
Шульц
Марвин
30
Иттен
Седрик
14
Лаванши
Нума
23
Пикель
Шарль
20
Мунси
Ридж
Люцерн 4-4-1-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 33 Кнежевич Стефан Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 36 Фека Дрен Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 13 Чон Иль Гван Нападающий
- Главный тренер: Баббель Маркус
Грасcхоппер 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 23 Пикель Шарль Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 21 Бауи Набиль Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- 28 Petar Pusic
- Главный тренер: Бернеггер Карлос
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 01.07.2017 Люцерн 0:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 28.06.2017 Люцерн 3:3 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Люцерн 2:2 Вадуц С
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 09.04.2017 Вадуц 0:2 Люцерн С
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн К
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Грасcхоппер 2:1 Сошо ТМК
- 08.07.2017 Грасcхоппер 1:4 Аустрия Люстенау ТМК
- 04.07.2017 Грасcхоппер 0:3 Шаффхаузен ТМК
- 30.06.2017 Рапперсвиль 0:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 06.05.2017 Вадуц 2:4 Грасcхоппер С
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 24.03.2017 Грасcхоппер 1:1 Шаффхаузен ТМК
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Грасcхоппер: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер Суперлига
- 11.05.2016 Люцерн 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 09.04.2016 Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига
- 17.10.2015 Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига
- 13.09.2015 Люцерн 3:3 Грасcхоппер Суперлига
- 19.04.2015 Люцерн 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.03.2015 Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига
- 22.11.2014 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига
- 10.08.2014 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 15.05.2014 Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
- 02.02.2014 Люцерн 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 30.11.2013 Грасcхоппер 1:2 Люцерн Суперлига
- 25.09.2013 Люцерн 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.04.2013 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 17.03.2013 Грасcхоппер 0:0 Люцерн Суперлига
- 15.01.2013 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2012 Грасcхоппер 2:0 Люцерн Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Цюрих
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Базель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Сьон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 1
|4
|5.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Грасcхоппер
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 4
|2
|8.
|Лугано
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 1
|1
|9.
|Лозанна
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Тун
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Первый тайм
41'
Люцерн производит замену. Иттен Седрик уходит, и Демхасай Шкельчим заменяет его
41'
Швеглер Кристиан получает желтую карточку.
33'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
32'
Пикель Шарль получает вторую желтую карточку. Удаление.
31'
Иттен Седрик получает желтую карточку.
11'
Пикель Шарль получает желтую карточку.
11'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мунси Ридж.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация