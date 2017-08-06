  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Люцерн
0:1
Первый тайм: 44'
Грасcхоппер
0'
0:1
7' Гол
Мунси Ридж
11' Желтая карточка
Клаудио Лустенбергер
11' Желтая карточка
Пикель Шарль
31' Желтая карточка
Иттен Седрик
32' Вторая желтая карточка
Пикель Шарль
41' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
44'
Первый тайм
41'
Люцерн производит замену. Иттен Седрик уходит, и Демхасай Шкельчим заменяет его
Желтая карточка
41'
Швеглер Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Пикель Шарль получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
31'
Иттен Седрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Пикель Шарль получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мунси Ридж.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация