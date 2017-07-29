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Стадион: Samsun 19 Mayis Stadyumu
Предыдущие игры
Бешикташ (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.07.2017 Бетис 1:1 Бешикташ ТМК
- 27.07.2017 Лас-Пальмас 4:1 Бешикташ ТМК
- 25.07.2017 Вальядолид 2:2 Бешикташ ТМК
- 19.07.2017 Шальке 04 3:2 Бешикташ ТМК
- 03.06.2017 Бешикташ 4:0 Османлыспор С
- 28.05.2017 Газиантепспор 0:4 Бешикташ С
- 20.05.2017 Бешикташ 4:1 Касымпаша С
- 15.05.2017 Бурсаспор 0:2 Бешикташ С
- 07.05.2017 Бешикташ 1:1 Фенербахче С
- 30.04.2017 Истанбул Башакшехир 3:1 Бешикташ С
- 24.04.2017 Бешикташ 3:2 Аданаспор С
- 20.04.2017 Бешикташ 2:1 Лион ЛЕ
- 13.04.2017 Лион 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 08.04.2017 Трабзонспор 3:4 Бешикташ С
- 02.04.2017 Бешикташ 3:0 Генчлербирлиги С
- 28.03.2017 Бешикташ 2:1 Умраниеспор ТМК
- 25.03.2017 Бешикташ 1:3 Астра ТМК
- 19.03.2017 Антальяспор 0:0 Бешикташ С
- 16.03.2017 Бешикташ 4:1 Олимпиакос ЛЕ
- 12.03.2017 Бешикташ 2:2 Кайсериспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.07.2017 Коньяспор 4:0 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 25.07.2017 РБ Лейпциг 1:0 Коньяспор ТМК
- 22.07.2017 Коньяспор 2:2 Аль Фейха ТМК
- 19.07.2017 Фрайбург 2:0 Коньяспор ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 31.05.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор К
- 27.05.2017 Коньяспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 21.05.2017 Коньяспор 3:0 Карабюкспор С
- 16.05.2017 Коньяспор 2:0 Касымпаша К
- 12.05.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор С
- 06.05.2017 Коньяспор 2:3 Аланьяспор С
- 01.05.2017 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 27.04.2017 Касымпаша 3:2 Коньяспор К
- 21.04.2017 Коньяспор 1:2 Газиантепспор С
- 10.04.2017 Касымпаша 1:1 Коньяспор С
- 06.04.2017 Коньяспор 3:2 Сивасспор К
- 02.04.2017 Коньяспор 2:0 Бурсаспор С
- 17.03.2017 Фенербахче 2:3 Коньяспор С
- 12.03.2017 Коньяспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 05.03.2017 Аданаспор 0:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор Суперлига
- 26.08.2016 Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига
- 18.05.2016 Коньяспор 2:1 Бешикташ Суперлига
- 03.03.2016 Коньяспор 1:0 Бешикташ Кубок
- 10.02.2016 Бешикташ 1:2 Коньяспор Кубок
- 27.12.2015 Бешикташ 4:0 Коньяспор Суперлига
- 18.05.2015 Бешикташ 0:1 Коньяспор Суперлига
- 28.12.2014 Коньяспор 1:2 Бешикташ Суперлига
- 11.04.2014 Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига
- 25.11.2013 Бешикташ 3:1 Коньяспор Суперлига
- 25.04.2011 Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига
- 20.11.2010 Бешикташ 2:2 Коньяспор Суперлига
- 08.02.2009 Коньяспор 0:0 Бешикташ Суперлига
- 01.09.2008 Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига
- 12.01.2008 Коньяспор 1:2 Бешикташ Суперлига
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Коньяспор, который состоится 06.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Коньяспор, который состоится 06.08.2017.
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Прогнозы на матч Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ
91.2% (83)
Ничья:
4.4% (4)
Коньяспор
4.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бешикташ:
35.2% (32)
2:0 Бешикташ:
28.6% (26)
1:0 Бешикташ:
16.5% (15)
1:1 Ничья:
4.4% (4)
3:1 Бешикташ:
4.4% (4)
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