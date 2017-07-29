  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперкубок
  6. Финал
Стадион:
Бешикташ
 
Позже
Коньяспор
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Коньяспор, который состоится 06.08.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ
91.2% (83)
Ничья:
4.4% (4)
Коньяспор
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бешикташ:
35.2% (32)
Бешикташ:
28.6% (26)
Бешикташ:
16.5% (15)
Ничья:
4.4% (4)
Бешикташ:
4.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация