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Тоттенхэм
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Ювентус, который состоится 05.08.2017.

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