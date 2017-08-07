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Санкт-Паули
2:2
Второй тайм: 90+'
Динамо Дрезден
0'
1' Желтая карточка
Нериг Бернд
9' Желтая карточка
Jannik Mueller
1:0
22' Гол
Бухтманн Кристофер
1:1
29' Гол
Marco Hartmann
2:1
69' Гол
Бухтманн Кристофер
2:2
73' Гол
Lucas Roeser
79' Желтая карточка
Баллас Флориан
90'+4
Второй тайм
90'
Динамо Дрезден производит замену. Patrick Moeschl уходит, и Ламбертц Андреас заменяет его
85'
Динамо Дрезден производит замену. Кройцер Никлас уходит, и Фабиан Мюллер заменяет его
Желтая карточка
79'
Баллас Флориан получает желтую карточку.
79'
Санкт-Паули производит замену. Собота Вальдемар уходит, и Шахин Дженк заменяет его
76'
Санкт-Паули производит замену. Дуджак Джереми уходит, и Калла Ян-Филипп заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Roeser.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бухтманн Кристофер.
63'
Динамо Дрезден производит замену. Marco Hartmann уходит, и Баллас Флориан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Hartmann.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бухтманн Кристофер.
Желтая карточка
9'
Jannik Mueller получает желтую карточку.
Желтая карточка
1'
Нериг Бернд получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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