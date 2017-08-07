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2:2
Второй тайм: 90+'
1' Желтая карточкаНериг Бернд
9' Желтая карточкаJannik Mueller
1:0
22' ГолБухтманн Кристофер
1:1
29' ГолMarco Hartmann
2:1
69' ГолБухтманн Кристофер
2:2
73' ГолLucas Roeser
79' Желтая карточкаБаллас Флориан
|
1'
22'
1:0
29'
1:1
69'
2:1
73'
2:2
79'
Состав команд
16
Хорншу
Марк
11
Аллаги
Сами
25
Швебе
Марвин
26
Гонтер
Сёрен
16
Хайзе
Филип
40
Erich
Berko
Санкт-Паули 4-3-3
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 16 Хорншу Марк Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 10 Бухтманн Кристофер Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 27 Калла Ян-Филипп Защитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 31 Maurice Litka
- 20 Richard Neudecker
- Главный тренер: Линен Эвальд
Динамо Дрезден 4-1-2-3
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 18 Jannik Mueller Защитник
- 26 Гонтер Сёрен Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 6 Marco Hartmann Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 22 Patrick Moeschl Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 40 Erich Berko Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 17 Ламбертц Андреас Полузащитник
- 29 Хорват Саша Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 20 Fabian Mueller Полузащитник
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 01.08.2017 Санкт-Паули 4:2 Сток Сити ТМК
- 28.07.2017 Бохум 0:1 Санкт-Паули Б2
- 22.07.2017 Санкт-Паули 2:1 Вердер ТМК
- 21.05.2017 Бохум 1:3 Санкт-Паули Б2
- 14.05.2017 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 05.05.2017 Кайзерслаутерн 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Б2
- 21.04.2017 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Б2
- 16.04.2017 Санкт-Паули 1:0 Вюрцбург Кикерс Б2
- 07.04.2017 Нюрнберг 0:2 Санкт-Паули Б2
- 04.04.2017 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Б2
- 31.03.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Б2
- 24.03.2017 Боруссия М 4:4 Санкт-Паули ТМК
- 18.03.2017 Санкт-Паули 0:0 Ганновер 96 Б2
- 10.03.2017 Санкт-Паули 1:2 Унион Берлин Б2
- 04.03.2017 Мюнхен-1860 1:2 Санкт-Паули Б2
- 27.02.2017 Санкт-Паули 5:0 Карлсруэ Б2
- 19.02.2017 Арминия 1:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2017 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 05.02.2017 Айнтрахт Бр 1:2 Санкт-Паули Б2
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.07.2017 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 22.07.2017 Динамо Дрезден 3:4 Вольфсбург ТМК
- 12.07.2017 Штуттгарт 1:2 Динамо Дрезден ТМК
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Б2
- 14.05.2017 Карлсруэ 3:4 Динамо Дрезден Б2
- 05.05.2017 Динамо Дрезден 1:2 Мюнхен-1860 Б2
- 28.04.2017 Бохум 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 21.04.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 16.04.2017 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Б2
- 10.04.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 05.04.2017 Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Б2
- 02.04.2017 Штуттгарт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 19.03.2017 Динамо Дрезден 2:0 Зандхаузен Б2
- 11.03.2017 Вюрцбург Кикерс 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 03.03.2017 Динамо Дрезден 3:3 Кайзерслаутерн Б2
- 26.02.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Б2
- 19.02.2017 Динамо Дрезден 1:2 Ганновер 96 Б2
- 12.02.2017 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 05.02.2017 Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Б2
- 29.01.2017 Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
- 12.02.2017 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 28.08.2016 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.02.2014 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 26.08.2013 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 06.04.2013 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 28.10.2012 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 29.04.2012 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 27.11.2011 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Арминия
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Унион Берлин
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Айнтрахт Бр
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Динамо Дрезден
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Зандхаузен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Дармштадт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Санкт-Паули
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Дуйсбург
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|12.
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Кайзерслаутерн
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ян
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Динамо Дрезден производит замену. Patrick Moeschl уходит, и Ламбертц Андреас заменяет его
85'
Динамо Дрезден производит замену. Кройцер Никлас уходит, и Фабиан Мюллер заменяет его
79'
Баллас Флориан получает желтую карточку.
79'
Санкт-Паули производит замену. Собота Вальдемар уходит, и Шахин Дженк заменяет его
76'
Санкт-Паули производит замену. Дуджак Джереми уходит, и Калла Ян-Филипп заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Roeser.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бухтманн Кристофер.
63'
Динамо Дрезден производит замену. Marco Hartmann уходит, и Баллас Флориан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Hartmann.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бухтманн Кристофер.
9'
Jannik Mueller получает желтую карточку.
1'
Нериг Бернд получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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