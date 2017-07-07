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Первый тайм: 28'
Предыдущие игры
Спартак Москва (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 01.07.2017 Вождовац 2:3 Спартак Москва ТМК
- 22.06.2017 Спартак Москва 2:1 Чертаново ТМК
- 21.05.2017 Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат ПЛ
- 13.05.2017 Амкар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 06.05.2017 Спартак Москва 1:0 Томь ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал ПЛ
- 22.04.2017 Ростов 3:0 Спартак Москва ПЛ
- 16.04.2017 Спартак Москва 2:1 Зенит ПЛ
- 09.04.2017 Уфа 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 03.04.2017 Спартак Москва 3:2 Оренбург ПЛ
- 25.03.2017 Црвена Звезда 2:1 Спартак Москва ТМК
- 18.03.2017 Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 28.02.2017 Спартак Москва 4:1 Согндаль ТМК
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 13.02.2017 Рубин 4:2 Спартак Москва ТМК
Славен (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 26.05.2017 Славен 1:2 Хайдук ПД
- 20.05.2017 Локомотив Загреб 2:1 Славен ПД
- 17.05.2017 Славен 0:2 Риека ПД
- 13.05.2017 Осиек 3:0 Славен ПД
- 07.05.2017 Славен 2:0 Истра Пула ПД
- 30.04.2017 Сплит 0:0 Славен ПД
- 25.04.2017 Славен 2:1 Динамо Загреб ПД
- 21.04.2017 Цибалья 3:1 Славен ПД
- 15.04.2017 Интер Запрешич 1:1 Славен ПД
- 08.04.2017 Хайдук 1:1 Славен ПД
- 01.04.2017 Славен 1:1 Локомотив Загреб ПД
- 19.03.2017 Риека 3:2 Славен ПД
- 12.03.2017 Славен 1:2 Осиек ПД
- 03.03.2017 Истра Пула 0:0 Славен ПД
- 25.02.2017 Славен 0:1 Сплит ПД
- 18.02.2017 Динамо Загреб 1:0 Славен ПД
- 25.01.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 Славен ТМК
- 18.12.2016 Славен 4:0 Цибалья ПД
- 09.12.2016 Славен 2:0 Интер Запрешич ПД
- 04.12.2016 Славен 2:1 Хайдук ПД
Первый тайм
28'
Хорошую контратаку моментально организовали хорваты. Мяч был доставлен на фланг Кендешу, а Вице классно прострелил вдоль ворот. Артем Ребров отлично сыграл на выходе, опередив соперников.
27'
Стремительно подключился к атаке Ещенко. Ивелин Попов покатил четко в ногу Андрею, а тот в касание навесил. Справились защитники.
26'
Луис Адриано слишком активно вступил в отбор, резко заехав по ногам Ведрану Пуричу. Фол в атаке зафиксирован.
25'
Зе Луиш выиграл силовую борьбу у чужой штрафной, после чего отдавал передачу низом в направлении Артема Самсонова, но последнего опередил в этом эпизоде хорватский защитник.
24'
На фланге активно сыграл Дмитрий Комбаров. Игрок сборной России прокинул мяч себе на ход, после чего сильно прострелил. Никто из форвардов замкнуть передачу не сумел.
23'
На сей раз не получился кросс у Фернандо. На дальнему углу штрафной площади пытался достать мяч Илья Кутепов, но сделать этого не сумел.
22'
Самый активный у москвичей пока Фернандо. Сейчас бразилец приложился со средней дистанции, мяч через рикошет от защитника пределы поля покинул.
21'
Ух ты, а вот Алити продемонстрировал классный финт. На фланге легко обыгран Фиданом Бокетти, но далее не получился кросс у защитника.
20'
Квинси Промес понадеялся на свой дриблинг, но защитники не спят. Сработала подстраховка, Босо Муса выбил мяч из-под ног скоростного голландца.
18'
Ну очень спокойно проводят матч команды. Фернандо в центральной зоне вальяжно работает с мячом, далее выполняя техничный кросс на Ивелина Попова.
17'
Зе Луиш с трудом успевает к разрезающему пасу партнёра. Далее долговязый форвард разворачивается и ошибается в поперечной передаче.
16'
Темп матча нельзя в данный момент назвать высоким. Команды уже несколько минут не доходили до ворот, возня в центре поля продолжается.
15'
В отличие от Фернандо Давид Арап подает от угла поля безобразно. Сильный кросс летит на дальнюю штангу, перелетая всех игроков. Пробить естественно никто не сумел.
14'
Хорваты давно не появлялись у ворот Реброва. Фидан Алити сейчас подключился к атаке, поборолся с оппонентом и заработал угловой удар для своей команды.
13'
Теперь уже Ивелин Попов выполнил мощную подачу в штрафную площадь соперника, но получилось настолько сильно, что мяч вылетел за пределы поля.
12'
Хороший момент! Фернандо выдает очередную радиоуправляемую подачу от углового флага, из центра штрафной площади бьёт головой одинокий Сальваторе Бокетти, однако чуть-чуть не попадает в створ.
11'
Зазевался Луис Адриано. Бразилец спиной к воротам принял мяч, долго разворачивался и поэтому попал под четкий подкат защитника. Форвард на газоне, но нарушения правил не было.
10'
Впервые замечен в игре Артем Самсонов. Молодой полузащитник свалился на фланг, продемонстрировал пару финтов, после чего отпасовал Ивелину Попову.
8'
Наконец-то "Спартак" организовал массированную атаку. Долго возился с мячом Квинси Промес, далее последовал перевод на фланг, а оттуда полетела безадресная подача.
7'
Илья Кутепов ловко сыграл на перехвате, однако далее сам не смог отдать точную передачу вперёд. Потеря.
6'
Гордан Барич установил мяч, разбежался и пробил куда-то в направлении углового флага. Очень неточно исполнен штрафной удар.
5'
Опять стандарт, опять вблизи ворот Артема Реброва. Андрей Ещенко завалил Бруно Богоевича на фланге.
4'
А вот и первым корнером разжились хорваты. Уверенная игра на выходе Артема Реброва не дала шансов нападающим, к тому же нашего голкипера немного подталкивали.
3'
Первая попытка заброса на правый край атаки в исполнении "Славена" оказалась какой-то робкой, да к тому же неточной. Аут вбросят москвичи и вернут мяч в игру.
2'
С центра поля разыграла мяч хорватская команда, это сделал Мирко Ивановски. Не стали футболисты сразу бросаться к чужим воротам, последовал осторожный пас назад своим опорным полузащитникам.
1'
Прозвучал стартовый свисток главного арбитра сегодняшней встречи Томаса Вайзера, начался матч на стадионе "Спортплац Филлах".
Первый тайм
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча "Спартак" Москва - "Славен" Белупо. Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Новости матча
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Славен
Спартак Москва
97.6% (202)
Ничья:
0% (0)
Славен
2.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
27.5% (57)
2:1 Спартак Москва:
25.6% (53)
3:1 Спартак Москва:
19.3% (40)
3:0 Спартак Москва:
11.6% (24)
1:0 Спартак Москва:
7.2% (15)
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