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Стадион: Центральный (Овидиу)
3:0
Второй тайм: 90+'
20' Желтая карточкаМитич Милан
1:0
31' ГолКицу Аурелиан
2:0
36' ГолГаня Кристиан
3:0
63' ГолЦукудян Георге
|
20'
31'
1:0
36'
2:0
63'
3:0
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 6 Бензар Ромарио Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 10 Херя Овидиу Полузащитник
- 16 Неделку Драгош Полузащитник
- 8 Касап Карлос Полузащитник
- 15 Цэру Богдан Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Полузащитник
- 4 Мариус Марсел Константин
- 20 Цукудян Георге
- 21 Kevin Boli
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 23 Кикэлдэу Александру Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- 2 Andrei Dumitras
- Главный тренер: Георге Хаджи
Газ Метан M
- Основной состав
- 1 Alexandru Greab Вратарь
- 35 Хубутия Акакий Защитник
- 22 Митич Милан Полузащитник
- 7 Куртеян Александру-Паул Полузащитник
- 14 Голубович Боян Нападающий
- 33 Filip Zderic
- 18 Ovidiu Bic
- 17 Darius Olaru
- 23 Sergiu Popovici
- 28 Cristian Danci
- 24 Sorin Busu
- Запасные игроки
- 12 Плешка Рэзван Вратарь
- 20 Войку Йонуц Защитник
- 21 Бузьюк Александру Нападающий
- 11 Andrei Tircoveanu
- 91 Paul Pacurar
- 19 Razvan Trif
- 4 Paulo Jorge IV
- Главный тренер: Пужтай Кристиан
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.02.2017 Вииторул Констанца 5:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.02.2017 Астра 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 13.02.2017 Вииторул Констанца 3:0 Пандурий ПЛ
- 04.02.2017 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
Газ Метан M (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2017 Пандурий 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 16.04.2017 Газ Метан M 3:1 Пандурий Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 13.03.2017 Газ Метан M 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 26.02.2017 Газ Метан M 1:1 Стяуа ПЛ
- 18.02.2017 Волунтари 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 11.02.2017 Газ Метан M 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 06.02.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан M ПЛ
- 19.12.2016 Газ Метан M 0:1 Астра ПЛ
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Газ Метан M: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
- 21.11.2016 Вииторул Констанца 1:1 Газ Метан M Первая лига
- 07.08.2016 Газ Метан M 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 08.04.2015 Вииторул Констанца 1:0 Газ Метан M Первая лига
- 19.09.2014 Газ Метан M 3:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 09.03.2014 Газ Метан M 4:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.08.2013 Вииторул Констанца 0:0 Газ Метан M Первая лига
- 08.03.2013 Газ Метан M 4:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 20.08.2012 Вииторул Констанца 0:1 Газ Метан M Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Поли Тимишоара
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Сепси Оск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Газ Метан M
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
70'
Газ Метан M производит замену. Ovidiu Bic уходит, и Andrei Tircoveanu заменяет его
68'
Вииторул Констанца производит замену. Херя Овидиу уходит, и Cristian Baluta заменяет его
63'
Газ Метан M производит замену. Sergiu Popovici уходит, и Бузьюк Александру заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цукудян Георге.
58'
Вииторул Констанца производит замену. Кицу Аурелиан уходит, и Лопес Дани заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Куртеян Александру-Паул уходит, и Войку Йонуц заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ганя Кристиан.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кицу Аурелиан.
20'
Митич Милан получает желтую карточку.
7'
Вииторул Констанца производит замену. Касап Карлос уходит, и Кикэлдэу Александру заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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