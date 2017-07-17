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Стадион:
Вииторул Констанца
3:0
Второй тайм: 90+'
Газ Метан M
0'
20' Желтая карточка
Митич Милан
1:0
31' Гол
Кицу Аурелиан
2:0
36' Гол
Ганя Кристиан
3:0
63' Гол
Цукудян Георге
90'+2
Второй тайм
70'
Газ Метан M производит замену. Ovidiu Bic уходит, и Andrei Tircoveanu заменяет его
68'
Вииторул Констанца производит замену. Херя Овидиу уходит, и Cristian Baluta заменяет его
63'
Газ Метан M производит замену. Sergiu Popovici уходит, и Бузьюк Александру заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цукудян Георге.
58'
Вииторул Констанца производит замену. Кицу Аурелиан уходит, и Лопес Дани заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Куртеян Александру-Паул уходит, и Войку Йонуц заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ганя Кристиан.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кицу Аурелиан.
Желтая карточка
20'
Митич Милан получает желтую карточку.
7'
Вииторул Констанца производит замену. Касап Карлос уходит, и Кикэлдэу Александру заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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