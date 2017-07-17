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Стадион:
Ботошани
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
10' Гол
Хобан Овидиу
13' Желтая карточка
Дяк Чиприан
1:1
30' Гол
Andrei Andonie Burca
53' Желтая карточка
Омрани Билель
72' Вторая желтая карточка
Омрани Билель
78' Желтая карточка
Унгурушан Богдан
86' Желтая карточка
Кулио Хуан
90' Желтая карточка
Куку Стелиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Куку Стелиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Кулио Хуан получает желтую карточку.
84'
Ботошани производит замену. Catalin Golofca уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
84'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Esteban Ciacchieri заменяет его
Желтая карточка
78'
Унгурушан Богдан получает желтую карточку.

75'
ЧФР Клуж производит замену. Дяк Чиприан уходит, и Marius Coman заменяет его
73'
Ботошани производит замену. Olimpiu Morutan уходит, и Lorand Levente Fulop заменяет его
72'
Омрани Билель получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
ЧФР Клуж производит замену. Бокила Лотетека уходит, и Нистор Дан заменяет его
Желтая карточка
53'
Омрани Билель получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ЧФР Клуж производит замену. Alexandru Paun уходит, и Bryan Nouvier заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrei Andonie Burca.
Желтая карточка
13'
Дяк Чиприан получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хобан Овидиу.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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