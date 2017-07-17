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Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:1
10' ГолХобан Овидиу
13' Желтая карточкаДяк Чиприан
1:1
30' ГолAndrei Andonie Burca
53' Желтая карточкаОмрани Билель
72' Вторая желтая карточкаОмрани Билель
78' Желтая карточкаУнгурушан Богдан
86' Желтая карточкаКулио Хуан
90' Желтая карточкаКуку Стелиан
|
10'
0:1
13'
30'
1:1
53'
72'
78'
86'
90'
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 30 Nicolae Musat
- 3 Andrei Andonie Burca
- 37 Mihai Bordeianu
- 44 Daniel Popa III
- 9 Catalin Golofca
- 11 Olimpiu Morutan
- Запасные игроки
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 12 Eduard Pap
- 5 Тинчу Разван
- 92 Tiberiu Serediuc
- 21 Esteban Ciacchieri
- 29 Marian Tarsa
- 80 Lorand Levente Fulop
- Главный тренер: Constantin Enache
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 45 Камора Мауру Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 28 Хобан Овидиу Защитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 8 Кулио Хуан Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 18 Бокила Лотетека Нападающий
- 24 Srdjan Luchin
- 7 Alexandru Paun
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 23 Влад Александру Защитник
- 30 Мурешан Андрей Полузащитник
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 99 Marius Coman
- 31 Laurentiu Rus
- 57 Bryan Nouvier
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 21.04.2017 Пандурий 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 31.03.2017 Ботошани 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 06.03.2017 Астра 3:0 Ботошани ПЛ
- 26.02.2017 Ботошани 3:1 Пандурий ПЛ
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани ПЛ
- 11.02.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 05.02.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 28.03.2017 Поли Тимишоара 0:0 ЧФР Клуж К
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 17.02.2017 ЧФР Клуж 2:0 Тыргу-Муреш ПЛ
- 11.02.2017 Газ Метан M 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.01.2017 Уфа 0:2 ЧФР Клуж ТМК
- 17.12.2016 Волунтари 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.12.2016 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
- 07.11.2016 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига
- 30.07.2016 Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 29.05.2016 Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 16.04.2016 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 13.12.2015 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 31.08.2015 ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига
- 10.05.2015 ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига
- 08.11.2014 Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 15.12.2013 ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига
- 21.07.2013 Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 31.10.2012 ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Поли Тимишоара
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Сепси Оск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Газ Метан M
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Куку Стелиан получает желтую карточку.
86'
Кулио Хуан получает желтую карточку.
84'
Ботошани производит замену. Catalin Golofca уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
84'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Esteban Ciacchieri заменяет его
78'
Унгурушан Богдан получает желтую карточку.
75'
ЧФР Клуж производит замену. Дяк Чиприан уходит, и Marius Coman заменяет его
73'
Ботошани производит замену. Olimpiu Morutan уходит, и Lorand Levente Fulop заменяет его
72'
Омрани Билель получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
ЧФР Клуж производит замену. Бокила Лотетека уходит, и Нистор Дан заменяет его
53'
Омрани Билель получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
ЧФР Клуж производит замену. Alexandru Paun уходит, и Bryan Nouvier заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrei Andonie Burca.
13'
Дяк Чиприан получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хобан Овидиу.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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