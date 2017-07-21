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Стадион: Дан Палтинишану
0:1
Второй тайм: 85'
4' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
16' Желтая карточкаВасвари Габриэл
22' Желтая карточкаАлибек Денис
35' Желтая карточкаAlexandru Muntean
36' Желтая карточкаIonut Larie
45' Вторая желтая карточкаAlexandru Muntean
0:1
63' ГолHarlem-Eddy Gnohere
80' Желтая карточкаКрецу Валентин
80' Желтая карточкаПопеску Овидиу
|
16'
22'
36'
63'
0:1
80'
80'
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- Мелинте Кристиан Защитник
- Крецу Валентин Защитник
- Цигэнашу Александр Полузащитник
- Васвари Габриэл Полузащитник
- Буд Кристиан Нападающий
- Alexandru Muntean
- 26 Cosmin Birnoi
- 18 Andrei Artean
- 23 Габриель Кану
- 16 Josip Soljic
- Запасные игроки
- Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- Михалча Влад Полузащитник
- 30 Alin Seroni
- 33 Василе Мариус Курильяц
- 10 Catalin Petre Doman
- Miguel Antonio Bianconi Kohl
- Главный тренер: Ionut Popa
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 44 Эначе Габриэль Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- 10 Тэнасе Флорин Нападающий
- 11 Будеску Константин Нападающий
- 98 Dennis Man
- 6 Ionut Larie
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 23 Попеску Овидиу Защитник
- 20 Аким Влад Полузащитник
- 29 Аморим Вильям Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Нападающий
- 28 Греку Роберт Нападающий
- 9 Harlem-Eddy Gnohere
- Главный тренер: Nicolae Dica
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 15.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 07.04.2017 Пандурий 1:3 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.03.2017 Поли Тимишоара 0:0 ЧФР Клуж К
- 20.03.2017 Поли Тимишоара 1:0 Волунтари Л1ГБ
Стяуа (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 04.03.2017 Стяуа 1:1 Тыргу-Муреш ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
- 26.02.2017 Газ Метан M 1:1 Стяуа ПЛ
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа ПЛ
- 12.02.2017 Стяуа 2:2 Волунтари ПЛ
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 26.01.2017 Стяуа 1:1 Ахмат ТМК
Последние игры между собой
Поли Тимишоара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Стяуа: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
- 17.12.2016 Стяуа 1:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 18.09.2016 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа Первая лига
- 21.12.2015 Стяуа 3:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 15.10.2015 Стяуа 1:0 Поли Тимишоара Кубок лиги
- 13.09.2015 Поли Тимишоара 1:0 Стяуа Первая лига
- 05.04.2014 Поли Тимишоара 0:0 Стяуа Первая лига
- 30.10.2013 Стяуа 2:0 Поли Тимишоара Кубок
- 28.09.2013 Стяуа 3:0 Поли Тимишоара Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси Оск
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Поли Тимишоара
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Газ Метан M
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
80'
Попеску Овидиу получает желтую карточку.
80'
Крецу Валентин получает желтую карточку.
78'
Поли Тимишоара производит замену. Йосип Сольич уходит, и Кройтору Мариуc заменяет его
68'
Стяуа производит замену. Пинтилий Михай уходит, и Попеску Овидиу заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
59'
Стяуа производит замену. Алибек Денис уходит, и Harlem-Eddy Gnohere заменяет его
56'
Поли Тимишоара производит замену. Буд Кристиан уходит, и Каталин Петре Доман заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Тэнасе Флорин уходит, и Тейшейра Андраде заменяет его
46'
Поли Тимишоара производит замену. Васвари Габриэл уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Alexandru Muntean получает вторую желтую карточку. Удаление.
36'
Ионут Ларие получает желтую карточку.
35'
Alexandru Muntean получает желтую карточку.
22'
Алибек Денис получает желтую карточку.
16'
Васвари Габриэл получает желтую карточку.
4'
Цигэнашу Александр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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