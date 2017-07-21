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Стадион:
Поли Тимишоара
0:1
Второй тайм: 85'
Стяуа
0'
4' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
16' Желтая карточка
Васвари Габриэл
22' Желтая карточка
Алибек Денис
35' Желтая карточка
Alexandru Muntean
36' Желтая карточка
Ionut Larie
45' Вторая желтая карточка
Alexandru Muntean
0:1
63' Гол
Harlem-Eddy Gnohere
80' Желтая карточка
Крецу Валентин
80' Желтая карточка
Попеску Овидиу
85'
Второй тайм
Желтая карточка
80'
Попеску Овидиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Крецу Валентин получает желтую карточку.
78'
Поли Тимишоара производит замену. Йосип Сольич уходит, и Кройтору Мариуc заменяет его
68'
Стяуа производит замену. Пинтилий Михай уходит, и Попеску Овидиу заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
59'
Стяуа производит замену. Алибек Денис уходит, и Harlem-Eddy Gnohere заменяет его
56'
Поли Тимишоара производит замену. Буд Кристиан уходит, и Каталин Петре Доман заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Тэнасе Флорин уходит, и Тейшейра Андраде заменяет его
46'
Поли Тимишоара производит замену. Васвари Габриэл уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Alexandru Muntean получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
36'
Ионут Ларие получает желтую карточку.
Желтая карточка
35'
Alexandru Muntean получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Алибек Денис получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Васвари Габриэл получает желтую карточку.
Желтая карточка
4'
Цигэнашу Александр получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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