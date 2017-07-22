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Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
2:0
Конец матча
1:0
17' ГолВера Урко
20' Желтая карточкаКицу Аурелиан
36' Желтая карточкаНеделку Драгош
54' Желтая карточкаХобан Овидиу
64' Желтая карточкаЛопес Дани
2:0
82' Гол в свои воротаKevin Boli
|
17'
1:0
20'
36'
54'
64'
82'
2:0
88'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 45 Камора Мауру Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 28 Хобан Овидиу Защитник
- 8 Кулио Хуан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 30 Мурешан Андрей Полузащитник
- 11 Вера Урко Нападающий
- 7 Alexandru Paun
- 57 Bryan Nouvier
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 23 Влад Александру Защитник
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 18 Бокила Лотетека Нападающий
- 88 Yasin Hamed
- 24 Srdjan Luchin
- Главный тренер: Петреску Дан
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 6 Бензар Ромарио Защитник
- 15 Цэру Богдан Полузащитник
- 16 Неделку Драгош Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Полузащитник
- 10 Херя Овидиу Полузащитник
- 20 Цукудян Георге
- 4 Мариус Марсел Константин
- 21 Kevin Boli
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 29 Ходорогя Роберт Защитник
- 23 Кикэлдэу Александру Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 5 Sebastian Mladen
- 11 Vlad Morar
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 28.03.2017 Поли Тимишоара 0:0 ЧФР Клуж К
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 17.02.2017 ЧФР Клуж 2:0 Тыргу-Муреш ПЛ
- 11.02.2017 Газ Метан M 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.01.2017 Уфа 0:2 ЧФР Клуж ТМК
- 17.12.2016 Волунтари 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.02.2017 Вииторул Констанца 5:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.02.2017 Астра 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 13.02.2017 Вииторул Констанца 3:0 Пандурий ПЛ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 21.10.2016 Вииторул Констанца 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.10.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 11.07.2015 Вииторул Констанца 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 15.03.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.08.2014 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.02.2014 Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2013 ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.05.2013 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 18.10.2012 ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сепси Оск
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Газ Метан M
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ЧФР Клуж производит замену. Bryan Nouvier уходит, и Моутинью Тьерри заменяет его
88'
ЧФР Клуж производит замену. Кулио Хуан уходит, и Нистор Дан заменяет его
82'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Kevin Boli отправил мяч в свои ворота.
75'
Вииторул Констанца производит замену. Неделку Драгош уходит, и Sebastian Mladen заменяет его
75'
ЧФР Клуж производит замену. Вера Урко уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
65'
Вииторул Констанца производит замену. Лопес Дани уходит, и Думитреску Адриан заменяет его
64'
Лопес Дани получает желтую карточку.
54'
Хобан Овидиу получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Вииторул Констанца производит замену. Цэру Богдан уходит, и Кикэлдэу Александру заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Неделку Драгош получает желтую карточку.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вера Урко.
20'
Кицу Аурелиан получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вера Урко.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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