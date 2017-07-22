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Стадион:
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
1:0
17' Гол
Вера Урко
20' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
36' Желтая карточка
Неделку Драгош
54' Желтая карточка
Хобан Овидиу
64' Желтая карточка
Лопес Дани
2:0
82' Гол в свои ворота
Kevin Boli
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ЧФР Клуж производит замену. Bryan Nouvier уходит, и Моутинью Тьерри заменяет его
88'
ЧФР Клуж производит замену. Кулио Хуан уходит, и Нистор Дан заменяет его
Описание гола
82'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Kevin Boli отправил мяч в свои ворота.
75'
Вииторул Констанца производит замену. Неделку Драгош уходит, и Sebastian Mladen заменяет его
75'
ЧФР Клуж производит замену. Вера Урко уходит, и Бокила Лотетека заменяет его

65'
Вииторул Констанца производит замену. Лопес Дани уходит, и Думитреску Адриан заменяет его
Желтая карточка
64'
Лопес Дани получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Хобан Овидиу получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Вииторул Констанца производит замену. Цэру Богдан уходит, и Кикэлдэу Александру заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Неделку Драгош получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вера Урко.
Желтая карточка
20'
Кицу Аурелиан получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вера Урко.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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