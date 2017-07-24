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Стадион: Илие Оана
1:0
18' Гол в свои воротаЭрико Да Силва
1:1
36' ГолБалауре Сильвиу
44' Желтая карточкаАксинте Флорин
53' Желтая карточкаИванович Петре
55' Желтая карточкаБелу Клаудиу
60' Желтая карточкаСтан Александру
2:1
63' ПенальтиМаринеску Лауренциу
3:1
66' ГолТудорие Александру
70' Желтая карточкаРэуцэ Александру
74' Желтая карточкаПыркэлабу Аделин
83' Желтая карточкаНикоарэ Виорел
86' Желтая карточкаПольчак Пётр
90' Желтая карточкаМрзляк Филип
90' Желтая карточкаМаркиньос Маркус
|
18'
1:0
36'
1:1
44'
53'
55'
60'
63'
2:1
66'
3:1
70'
74'
83'
86'
90'
90'
Состав команд
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 24 Мафтей Василе Защитник
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 30 Тудорие Александру Нападающий
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 18 Mihai Popescu
- 26 Gabriel Deac
- Запасные игроки
- 1 Гаврилаш Джордже Вратарь
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 9 Mihai Vodut
- 11 Mihai Capatana
- 23 Vlad Olteanu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 17 Никоарэ Виорел Нападающий
- 24 Мрзляк Филип Нападающий
- 4 Маркиньос Маркус
- Matej Poljak
- 96 Балауре Сильвиу
- Запасные игроки
- 33 Бошняг Ионуц Вратарь
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 10 Ионицэ Александру II Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 30 Дандя Александру Полузащитник
- 20 Robert Valceanu II
- 92 Чипирлиу Богдан
- Главный тренер: Eduard Iordanescu
Предыдущие игры
Волунтари (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 30.04.2017 Пандурий 1:3 Волунтари Л1ГБ
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 Волунтари 2:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.03.2017 Дачия Миовени 1:2 Волунтари К
- 20.03.2017 Поли Тимишоара 1:0 Волунтари Л1ГБ
- 12.03.2017 Волунтари 1:1 Пандурий Л1ГБ
Астра (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 25.03.2017 Бешикташ 1:3 Астра ТМК
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Л1ГА
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 06.03.2017 Астра 3:0 Ботошани ПЛ
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Астра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Сепси Оск
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|КСМ Студенцеск
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Газ Метан M
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Маркиньос Маркус получает желтую карточку.
90'
Мрзляк Филип получает желтую карточку.
86'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
85'
Волунтари производит замену. Gabriel Deac уходит, и Попадюк Дору заменяет его
83'
Никоарэ Виорел получает желтую карточку.
75'
Астра Плоешти производит замену. Матей Польяк уходит, и Robert Alexandru Vilceanu заменяет его
75'
Волунтари производит замену. Тудорие Александру уходит, и Mihai Vodut заменяет его
74'
Пыркэлабу Аделин получает желтую карточку.
72'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Пыркэлабу Аделин заменяет его
70'
Рэуцэ Александру получает желтую карточку.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тудорие Александру.
63'
Г О О О О О Л - Маринеску Лауренциу из команды Волунтари забивает пенальти
60'
Стан Александру получает желтую карточку.
57'
Астра Плоешти производит замену. Никоарэ Виорел уходит, и Ионицэ Александру II заменяет его
55'
Белу Клаудиу получает желтую карточку.
53'
Иванович Петре получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Аксинте Флорин получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балауре Сильвиу.
25'
Астра Плоешти производит замену. Эрико Да Силва уходит, и Польчак Пётр заменяет его
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эрико Да Силва отправил мяч в свои ворота.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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