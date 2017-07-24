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Стадион:
Волунтари
3:1
Конец матча
Астра
0'
1:0
18' Гол в свои ворота
Эрико Да Силва
1:1
36' Гол
Балауре Сильвиу
44' Желтая карточка
Аксинте Флорин
53' Желтая карточка
Иванович Петре
55' Желтая карточка
Белу Клаудиу
60' Желтая карточка
Стан Александру
2:1
63' Пенальти
Маринеску Лауренциу
3:1
66' Гол
Тудорие Александру
70' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
74' Желтая карточка
Пыркэлабу Аделин
83' Желтая карточка
Никоарэ Виорел
86' Желтая карточка
Польчак Пётр
90' Желтая карточка
Мрзляк Филип
90' Желтая карточка
Маркиньос Маркус
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Маркиньос Маркус получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Мрзляк Филип получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
85'
Волунтари производит замену. Gabriel Deac уходит, и Попадюк Дору заменяет его
Желтая карточка
83'
Никоарэ Виорел получает желтую карточку.

75'
Астра Плоешти производит замену. Матей Польяк уходит, и Robert Alexandru Vilceanu заменяет его
75'
Волунтари производит замену. Тудорие Александру уходит, и Mihai Vodut заменяет его
Желтая карточка
74'
Пыркэлабу Аделин получает желтую карточку.
72'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Пыркэлабу Аделин заменяет его
Желтая карточка
70'
Рэуцэ Александру получает желтую карточку.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тудорие Александру.
Описание гола
63'
Г О О О О О Л - Маринеску Лауренциу из команды Волунтари забивает пенальти
Желтая карточка
60'
Стан Александру получает желтую карточку.
57'
Астра Плоешти производит замену. Никоарэ Виорел уходит, и Ионицэ Александру II заменяет его
Желтая карточка
55'
Белу Клаудиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Иванович Петре получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Аксинте Флорин получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балауре Сильвиу.
25'
Астра Плоешти производит замену. Эрико Да Силва уходит, и Польчак Пётр заменяет его
Описание гола
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эрико Да Силва отправил мяч в свои ворота.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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