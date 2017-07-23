  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:0
Конец матча
Газ Метан M
0'
6' Желтая карточка
Ovidiu Bic
31' Желтая карточка
Mendes Pedro III
46' Желтая карточка
Darius Olaru
70' Желтая карточка
Бузьюк Александру
89' Желтая карточка
Ionut Adrian Cioinac
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Ionut Adrian Cioinac получает желтую карточку.
78'
КСМ Студенцеск производит замену. Marius Chelaru уходит, и Бэдик Нарчис заменяет его
76'
Газ Метан M производит замену. Бузьюк Александру уходит, и Войку Йонуц заменяет его
Желтая карточка
70'
Бузьюк Александру получает желтую карточку.
67'
КСМ Студенцеск производит замену. Кизито Лувагга уходит, и Ionut Pantiru заменяет его

Желтая карточка
46'
Darius Olaru получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск производит замену. Спатару Дану уходит, и Кака Камер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Pedro Mendes получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Ovidiu Bic получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация