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Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:0
Конец матча
6' Желтая карточкаOvidiu Bic
31' Желтая карточкаMendes Pedro III
46' Желтая карточкаDarius Olaru
70' Желтая карточкаБузьюк Александру
89' Желтая карточкаIonut Adrian Cioinac
|
6'
31'
46'
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Нападающий
- 7 Платини Суареш Нападающий
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 94 Спатару Дану Нападающий
- 19 Andrei Sin
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 8 Gabriel Bosoi
- 97 Marius Chelaru
- 77 Mendes Pedro III
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 22 Алмейда Тьягу Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 6 Andu Moisi
- 3 Ionut Pantiru
- Главный тренер: Flavius Stoican
Газ Метан M
- Основной состав
- 1 Alexandru Greab Вратарь
- 35 Хубутия Акакий Защитник
- 22 Митич Милан Полузащитник
- 14 Голубович Боян Нападающий
- 8 Бузьюк Александру Нападающий
- 23 Sergiu Popovici
- 33 Filip Zderic
- 17 Darius Olaru
- 10 Ovidiu Bic
- 24 Sorin Busu
- 28 Cristian Danci
- Запасные игроки
- 12 Плешка Рэзван Вратарь
- 20 Войку Йонуц Защитник
- 7 Куртеян Александру-Паул Полузащитник
- 11 Andrei Tircoveanu
- 4 Paulo Jorge IV
- 19 Razvan Trif
- 77 Olivian Laurentiu Surugiu
- Главный тренер: Пужтай Кристиан
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.05.2017 КСМ Студенцеск 3:0 Пандурий Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 24.04.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 20.03.2017 Пандурий 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 06.03.2017 Волунтари 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.03.2017 КСМ Студенцеск 2:3 Астра ПЛ
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.02.2017 Поли Тимишоара 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.02.2017 Пандурий 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
Газ Метан M (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2017 Пандурий 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 16.04.2017 Газ Метан M 3:1 Пандурий Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 13.03.2017 Газ Метан M 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 26.02.2017 Газ Метан M 1:1 Стяуа ПЛ
- 18.02.2017 Волунтари 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 11.02.2017 Газ Метан M 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 06.02.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан M ПЛ
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Газ Метан M: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сепси Оск
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|КСМ Студенцеск
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Газ Метан M
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Ionut Adrian Cioinac получает желтую карточку.
78'
КСМ Студенцеск производит замену. Marius Chelaru уходит, и Бэдик Нарчис заменяет его
76'
Газ Метан M производит замену. Бузьюк Александру уходит, и Войку Йонуц заменяет его
70'
Бузьюк Александру получает желтую карточку.
67'
КСМ Студенцеск производит замену. Кизито Лувагга уходит, и Ionut Pantiru заменяет его
46'
Darius Olaru получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск производит замену. Спатару Дану уходит, и Кака Камер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Pedro Mendes получает желтую карточку.
6'
Ovidiu Bic получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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