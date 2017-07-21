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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Первый тайм: 22'
4' Желтая карточкаЧиприан Каталин Петре
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- 12 Roland Niczuly Вратарь
- Орош Кристиан Защитник
- Ходнодь Оттило Нападающий
- 13 Sebastian Ghinga
- 21 Victor Astafei
- 2 Marius Mihai Burlacu
- 14 Daniel Dumbrava
- Claudiu Herea
- 10 Mame Thiaw
- 16 Ionut Ursu
- Patrick Petre
- Запасные игроки
- Папшис Марюс Полузащитник
- Пилибайтис Линас Полузащитник
- 1 Csongor Fejer
- Szabolcs Kilyen
- 17 Razvan Damian
- Главный тренер: Valentin Suciu
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- Минготе Педру Вратарь
- Бухэеску Василе Нападающий
- Simon Mazarache
- Marian Stoenac
- 24 Wallace VIII
- Alexandru Constanntin Benga
- Чиприан Каталин Петре
- Liviu Dorin Bajenaru
- Florin Stefan
- 19 Dean Beta
- Andrei Lungu
- Запасные игроки
- 7 George Calintaru
- Stefan Catalin Tira
- 18 Ilie Morariu
- 19 Iulian Carabela
- 22 Relu Stoian
- Dan Bucsa
- 9 Madalin Cazan
- Главный тренер: Daniel Oprita
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 03.06.2017 Сепси Оск 1:1 Дачия Миовени ЛI
- 28.05.2017 Металул Решица 0:1 Сепси Оск ЛI
- 23.05.2017 Сепси Оск 3:0 Брэила ЛI
- 20.05.2017 Рапид Сучава 2:4 Сепси Оск ЛI
- 13.05.2017 Сепси Оск 3:0 Рымнику-Вылча ЛI
- 07.05.2017 Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Оск ЛI
- 27.04.2017 Балотешть 0:2 Сепси Оск ЛI
- 21.04.2017 Сепси Оск 2:1 АСУ Политехника ЛI
- 15.04.2017 Бэтрыня-Доамнэ 2:1 Сепси Оск ЛI
- 08.04.2017 Сепси Оск 3:0 Униря Тырлунджень ЛI
- 03.04.2017 Дунэря Кэлэраши 0:0 Сепси Оск ЛI
- 25.03.2017 Сепси Оск 3:1 Олимпия Сату-Маре ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 12.03.2017 Академика Клинчени 1:2 Сепси Оск ЛI
- 04.03.2017 Сепси Оск 3:0 Афумати ЛI
- 25.02.2017 Луцяфэрул 1:2 Сепси Оск ЛI
- 03.12.2016 Брашов 1:1 Сепси Оск ЛI
- 26.11.2016 Дачия Миовени 2:0 Сепси Оск ЛI
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 23.05.2017 Ювентус Бухарест 5:1 Рапид Сучава ЛI
- 20.05.2017 Рымнику-Вылча 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 12.05.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Киндия Тырговиште ЛI
- 30.04.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Балотешть ЛI
- 26.04.2017 АСУ Политехника 2:1 Ювентус Бухарест ЛI
- 22.04.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Бэтрыня-Доамнэ ЛI
- 15.04.2017 Униря Тырлунджень 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 08.04.2017 Ювентус Бухарест 1:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 01.04.2017 Олимпия Сату-Маре 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 26.03.2017 Академика Клинчени 0:7 Ювентус Бухарест ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 11.03.2017 Афумати 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 04.03.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Луцяфэрул ЛI
- 10.12.2016 Ювентус Бухарест 2:1 Брашов ЛI
- 02.12.2016 Дачия Миовени 1:0 Ювентус Бухарест ЛI
- 26.11.2016 Металул Решица 1:2 Ювентус Бухарест ЛI
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Поли Тимишоара
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сепси Оск
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ювентус Бухарест
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Газ Метан M
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Первый тайм
4'
Чиприан Каталин Петре получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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