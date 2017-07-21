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Стадион:
Сепси Оск
0:0
Первый тайм: 22'
Ювентус Бухарест
0'
4' Желтая карточка
Чиприан Каталин Петре
22'
Первый тайм
Желтая карточка
4'
Чиприан Каталин Петре получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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