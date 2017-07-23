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Стадион:
Динамо Бухарест
0:1
Конец матча
Ботошани
0'
64' Желтая карточка
Ханка Серджу
0:1
69' Гол
Catalin Golofca
80' Желтая карточка
Филип Стелиано
88' Желтая карточка
Кобря Альберто
90' Желтая карточка
Valentin Costache
90' Желтая карточка
Olimpiu Morutan
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Olimpiu Morutan получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Valentin Costache получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Кобря Альберто получает желтую карточку.
85'
Ботошани производит замену. Catalin Golofca уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
85'
Динамо Бухарест производит замену. Ханка Серджу уходит, и Valentin Costache заменяет его

Желтая карточка
80'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
72'
Динамо Бухарест производит замену. Малангу Мэй уходит, и Азер Бусуладич заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Catalin Golofca.
67'
Динамо Бухарест производит замену. Filipe Nascimento уходит, и Paul Viorel Anton заменяет его
Желтая карточка
64'
Ханка Серджу получает желтую карточку.
58'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
54'
Ботошани производит замену. Mihai Bordeianu уходит, и Тинчу Разван заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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