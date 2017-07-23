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Стадион: Националь
0:1
Конец матча
64' Желтая карточкаХанка Серджу
0:1
69' ГолCatalin Golofca
80' Желтая карточкаФилип Стелиано
88' Желтая карточкаКобря Альберто
90' Желтая карточкаValentin Costache
90' Желтая карточкаOlimpiu Morutan
|
64'
69'
0:1
80'
88'
90'
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 4 Ханка Серджу Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 7 Филип Стелиано Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- Саломау Диогу Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 5 Ionut Nedelcearu
- 24 Filipe Nascimento
- Запасные игроки
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 15 Paul Viorel Anton Полузащитник
- 6 Azer Busuladic Полузащитник
- 31 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 8 Thaer Fayed Bawab
- 19 Valentin Costache
- Главный тренер: Контра Космин
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 3 Andrei Andonie Burca
- 11 Olimpiu Morutan
- 37 Mihai Bordeianu
- 44 Daniel Popa III
- 9 Catalin Golofca
- 30 Nicolae Musat
- Запасные игроки
- 21 Esteban Ciacchieri
- 14 Benjamin Kuku
- 80 Lorand Levente Fulop
- 29 Marian Tarsa
- 5 Тинчу Разван
- 92 Tiberiu Serediuc
- 12 Eduard Pap
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 Пандурий 0:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
- 25.02.2017 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани ПЛ
- 13.02.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 04.02.2017 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
Ботошани (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 21.04.2017 Пандурий 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 31.03.2017 Ботошани 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 06.03.2017 Астра 3:0 Ботошани ПЛ
- 26.02.2017 Ботошани 3:1 Пандурий ПЛ
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани ПЛ
- 11.02.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ботошани: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 01.10.2016 Ботошани 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 14.02.2016 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 20.09.2015 Ботошани 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 14.09.2014 Ботошани 3:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 21.05.2014 Ботошани 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.12.2013 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 12.11.2008 Ботошани 1:3 Динамо Бухарест Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Астра
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Сепси Оск
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|КСМ Студенцеск
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Газ Метан M
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
90'
Olimpiu Morutan получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Valentin Costache получает желтую карточку.
88'
Кобря Альберто получает желтую карточку.
85'
Ботошани производит замену. Catalin Golofca уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
85'
Динамо Бухарест производит замену. Ханка Серджу уходит, и Valentin Costache заменяет его
80'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
72'
Динамо Бухарест производит замену. Малангу Мэй уходит, и Азер Бусуладич заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Catalin Golofca.
67'
Динамо Бухарест производит замену. Filipe Nascimento уходит, и Paul Viorel Anton заменяет его
64'
Ханка Серджу получает желтую карточку.
58'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
54'
Ботошани производит замену. Mihai Bordeianu уходит, и Тинчу Разван заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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