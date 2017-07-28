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Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:1
Второй тайм: 61'
КСМ Студенцеск
0'
21' Желтая карточка
Кристя Андрей
25' Желтая карточка
Andrei Sin
0:1
26' Гол в свои ворота
Патрис Феусси
42' Желтая карточка
Костин Раул
45' Желтая карточка
Toni Tipuric I
61'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Toni Tipuric получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Костин Раул получает желтую карточку.
Описание гола
26'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Патрис Феусси отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
25'
Andrei Sin получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Кристя Андрей получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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