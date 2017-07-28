- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Конкордия
0:1
Второй тайм: 61'
21' Желтая карточкаКристя Андрей
25' Желтая карточкаAndrei Sin
0:1
26' Гол в свои воротаПатрис Феусси
42' Желтая карточкаКостин Раул
45' Желтая карточкаToni Tipuric I
|
21'
25'
26'
0:1
42'
45'
Состав команд
Конкордия Кьяжна 4-5-1
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 23 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 84 Josip Zeba Защитник
- 26 Патрис Феусси Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 9 Robert Raducanu Полузащитник
- 33 Костин Раул Полузащитник
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 4 Toni Tipuric I
- Запасные игроки
- 29 Батин Паул Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 7 Alin Florian Buleica
- 22 Romario Kortzorg
- 3 Cristian Albu
- 14 Nicusor Fota
- 1 Virgil Andrei Draghia
- Главный тренер: Vasile Miriuta
КСМ Студенцеск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 19 Andrei Sin
- 77 Mendes Pedro III
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 22 Алмейда Тьягу Защитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 94 Спатару Дану Нападающий
- 91 Adrian Moldovan
- 3 Ionut Pantiru
- 6 Andu Moisi
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.03.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 18.03.2017 Тыргу-Муреш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.02.2017 Конкордия Кьяжна 1:3 Астра ПЛ
- 19.02.2017 Пандурий 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.02.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.05.2017 КСМ Студенцеск 3:0 Пандурий Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 24.04.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 20.03.2017 Пандурий 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 06.03.2017 Волунтари 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.03.2017 КСМ Студенцеск 2:3 Астра ПЛ
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.02.2017 Поли Тимишоара 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
КСМ Студенцеск: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 02.12.2016 КСМ Студенцеск 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 26.08.2016 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 15.05.2016 КСМ Студенцеск 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 30.03.2016 Конкордия Кьяжна 1:1 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 23.10.2015 КСМ Студенцеск 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 17.07.2015 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 11.04.2015 Конкордия Кьяжна 2:1 КСМ Студенцеск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|КСМ Студенцеск
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Газ Метан M
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Конкордия Кьяжна
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Toni Tipuric получает желтую карточку.
42'
Костин Раул получает желтую карточку.
26'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Патрис Феусси отправил мяч в свои ворота.
25'
Andrei Sin получает желтую карточку.
21'
Кристя Андрей получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация