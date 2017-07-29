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Стадион: Илие Оана
0:0
Конец матча
32' Желтая карточкаDean Beta
68' Желтая карточкаStefan Catalin Tira
89' Желтая карточкаMadalin Mihaescu
|
32'
77'
89'
Состав команд
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- Relu Stoian Вратарь
- Сесар Иван Полузащитник
- Бухэеску Василе Нападающий
- Marian Stoenac
- Stefan Catalin Tira
- George Calintaru
- Madalin Mihaescu
- Alexandru Constanntin Benga
- Florin Stefan
- Dean Beta
- Ilie Morariu
- Запасные игроки
- Минготе Педру Вратарь
- Andrei Lungu
- Alexandru Zaharia
- Simon Mazarache
- Wallace VIII
- Iulian Carabela
- Dan Bucsa
- Главный тренер: Daniel Oprita
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 24 Мафтей Василе Защитник
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 30 Тудорие Александру Нападающий
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 26 Gabriel Deac
- 18 Mihai Popescu
- Запасные игроки
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 8 Daniel Novac
- 9 Mihai Vodut
- 23 Vlad Olteanu
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Предыдущие игры
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +15 =0 -5)
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 23.05.2017 Ювентус Бухарест 5:1 Рапид Сучава ЛI
- 20.05.2017 Рымнику-Вылча 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 12.05.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Киндия Тырговиште ЛI
- 30.04.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Балотешть ЛI
- 26.04.2017 АСУ Политехника 2:1 Ювентус Бухарест ЛI
- 22.04.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Бэтрыня-Доамнэ ЛI
- 15.04.2017 Униря Тырлунджень 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 08.04.2017 Ювентус Бухарест 1:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 01.04.2017 Олимпия Сату-Маре 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 26.03.2017 Академика Клинчени 0:7 Ювентус Бухарест ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 11.03.2017 Афумати 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 04.03.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Луцяфэрул ЛI
- 10.12.2016 Ювентус Бухарест 2:1 Брашов ЛI
- 02.12.2016 Дачия Миовени 1:0 Ювентус Бухарест ЛI
Волунтари (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 30.04.2017 Пандурий 1:3 Волунтари Л1ГБ
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 Волунтари 2:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.03.2017 Дачия Миовени 1:2 Волунтари К
- 20.03.2017 Поли Тимишоара 1:0 Волунтари Л1ГБ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|КСМ Студенцеск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Madalin Mihaescu получает желтую карточку.
81'
Ювентус Бухарести производит замену. Stefan Catalin Tira уходит, и Andrei Lungu заменяет его
78'
Волунтари производит замену. Gabriel Deac уходит, и Попадюк Дору заменяет его
77'
Ювентус Бухарести производит замену. Сесар Иван уходит, и Dan Bucsa заменяет его
71'
Волунтари производит замену. Маринеску Лауренциу уходит, и Mihai Vodut заменяет его
68'
Stefan Catalin Tira получает желтую карточку.
65'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Пыркэлабу Аделин заменяет его
54'
Ювентус Бухарести производит замену. Бухэеску Василе уходит, и Simon Mazarache заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Dean Beta получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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