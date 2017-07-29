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Стадион:
Ювентус Бухарест
0:0
Конец матча
Волунтари
0'
32' Желтая карточка
Dean Beta
68' Желтая карточка
Stefan Catalin Tira
89' Желтая карточка
Madalin Mihaescu
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Madalin Mihaescu получает желтую карточку.
81'
Ювентус Бухарести производит замену. Stefan Catalin Tira уходит, и Andrei Lungu заменяет его
78'
Волунтари производит замену. Gabriel Deac уходит, и Попадюк Дору заменяет его
77'
Ювентус Бухарести производит замену. Сесар Иван уходит, и Dan Bucsa заменяет его
71'
Волунтари производит замену. Маринеску Лауренциу уходит, и Mihai Vodut заменяет его

Желтая карточка
68'
Stefan Catalin Tira получает желтую карточку.
65'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Пыркэлабу Аделин заменяет его
54'
Ювентус Бухарести производит замену. Бухэеску Василе уходит, и Simon Mazarache заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Dean Beta получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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