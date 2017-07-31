  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Астра
 
Позже
Поли Тимишоара
announcement
-
До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астра - Поли Тимишоара, который состоится 31.07.2017.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация