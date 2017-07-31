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Стадион: Марин Анастасовичи
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Состав команд
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 8 Поляк Матео Полузащитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 71 Пициан Андрей Защитник
- 30 Дандя Александру Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 17 Никоарэ Виорел Полузащитник
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 92 Чипирлиу Богдан
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 3 Крецу Валентин Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 5 Cosmin Birnoi
- 16 Josip Soljic
- 18 Andrei Artean
- 23 Габриель Кану
- Запасные игроки
- 27 Михалча Влад Полузащитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 33 Василе Мариус Курильяц
- 30 Alin Seroni
- 12 Sebastian Mailat
- 9 Miguel Antonio Bianconi Kohl
- 10 Catalin Petre Doman
- Главный тренер: Ionut Popa
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 25.03.2017 Бешикташ 1:3 Астра ТМК
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Л1ГА
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 15.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 07.04.2017 Пандурий 1:3 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.03.2017 Поли Тимишоара 0:0 ЧФР Клуж К
Последние игры между собой
Астра: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Поли Тимишоара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра Кубок
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара Кубок
- 27.11.2016 Поли Тимишоара 2:0 Астра Первая лига
- 13.08.2016 Астра 3:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 21.11.2015 Астра 2:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 09.08.2015 Поли Тимишоара 1:3 Астра Первая лига
- 16.05.2014 Астра 5:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 29.11.2013 Поли Тимишоара 1:2 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|КСМ Студенцеск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
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До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астра - Поли Тимишоара, который состоится 31.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астра - Поли Тимишоара, который состоится 31.07.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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