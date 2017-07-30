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Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Первый тайм: 25'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 1 Тордой Арпад Вратарь
- 4 Мариус Марсел Константин Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 27 Эрик III Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 28 Вынэ Йонуц Нападающий
- 2 Andrei Dumitras
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 3 Рэдой Сорин Защитник
- 10 Херя Овидиу Нападающий
- 7 Коман Флоринел Нападающий
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- Главный тренер: Георге Хаджи
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 7 Филип Стелиано Защитник
- 5 Ionut Nedelcearu Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 10 Альбин Хуан Полузащитник
- 6 Azer Busuladic Полузащитник
- 31 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 15 Paul Viorel Anton Полузащитник
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 19 Valentin Costache
- 22 Alin Dudea
- Запасные игроки
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 18 Малангу Мэй Нападающий
- 24 Filipe Nascimento Нападающий
- Главный тренер: Контра Космин
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.02.2017 Вииторул Констанца 5:0 Поли Тимишоара ПЛ
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 Пандурий 0:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
- 25.02.2017 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани ПЛ
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 04.02.2017 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 20.09.2016 Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.05.2016 Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 04.04.2016 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 02.11.2015 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига
- 25.07.2015 Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 08.05.2015 Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.11.2014 Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига
- 23.02.2014 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.08.2013 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.05.2013 Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига
- 17.11.2012 Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Стяуа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Динамо Бухарест
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|КСМ Студенцеск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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