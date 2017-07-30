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Стадион:
Стяуа
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
28' Гол
Балута Александр
39' Желтая карточка
Пинтилий Михай
45' Желтая карточка
Митрицэ Александру
55' Желтая карточка
Жуниор Мораис
55' Желтая карточка
Балута Александр
61' Желтая карточка
Спахия Хрвое
1:1
62' Гол
Harlem-Eddy Gnohere
86' Желтая карточка
Ionut Larie
90' Желтая карточка
Густаво Важенин
90' Желтая карточка
Димитров Радослав
90' Желтая карточка
Бэлаша Михай
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Димитров Радослав получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Густаво Важенин получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Ионут Ларие получает желтую карточку.
78'
Университатя Крайова производит замену. Феррейра Тьягу уходит, и Келич Ренато заменяет его

77'
Университатя Крайова производит замену. Спахия Хрвое уходит, и Росси Фаусто заменяет его
71'
Стяуа производит замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит, и Daniel Benzar заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
Желтая карточка
61'
Спахия Хрвое получает желтую карточку.
57'
Университатя Крайова производит замену. Митрицэ Александру уходит, и Банку Никусор заменяет его
Желтая карточка
55'
Балута Александр получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Жуниор Мораис получает желтую карточку.
46'
Стяуа производит замену. Тейшейра Андраде уходит, и Аморим Вильям заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Пинтилий Михай уходит, и Ионут Ларие заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Митрицэ Александру получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Пинтилий Михай получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балута Александр.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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