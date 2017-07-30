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Стадион: Националь
1:1
Конец матча
0:1
28' ГолБалута Александр
39' Желтая карточкаПинтилий Михай
45' Желтая карточкаМитрицэ Александру
55' Желтая карточкаЖуниор Мораис
55' Желтая карточкаБалута Александр
61' Желтая карточкаСпахия Хрвое
1:1
62' ГолHarlem-Eddy Gnohere
86' Желтая карточкаIonut Larie
90' Желтая карточкаГуставо Важенин
90' Желтая карточкаДимитров Радослав
90' Желтая карточкаБэлаша Михай
|
28'
0:1
39'
55'
55'
61'
62'
1:1
86'
90'
90'
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 23 Попеску Овидиу Защитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 12 Жуниор Мораис Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 9 Harlem-Eddy Gnohere
- 98 Dennis Man
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 6 Ionut Larie Защитник
- 13 Пляшкэ Мариан Защитник
- 29 Аморим Вильям Полузащитник
- 28 Греку Роберт Нападающий
- 26 Daniel Benzar
- Paul Szecui
- Главный тренер: Viorel Tanase
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 84 Барте Александр Защитник
- 7 Густаво Важенин Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 10 Балута Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 6 Келич Ренато Защитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 21 Росси Фаусто Полузащитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 04.03.2017 Стяуа 1:1 Тыргу-Муреш ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
- 26.02.2017 Газ Метан M 1:1 Стяуа ПЛ
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа ПЛ
- 12.02.2017 Стяуа 2:2 Волунтари ПЛ
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 25.02.2017 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа ПЛ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 0
Университатя Крайова: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 15
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Первая лига
- 02.10.2016 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 06.12.2015 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 23.08.2015 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Первая лига
- 01.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Стяуа Первая лига
- 04.12.2014 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Кубок
- 02.08.2014 Стяуа 3:1 Университатя Крайова Первая лига
- 27.02.2011 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Дивизион А
- 31.07.2010 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 16.05.2010 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Дивизион А
- 07.12.2009 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Дивизион А
- 29.05.2009 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 21.11.2008 Университатя Крайова 0:0 Стяуа Дивизион А
- 26.04.2008 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Дивизион А
- 10.11.2007 Стяуа 1:0 Университатя Крайова Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|КСМ Студенцеск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
Второй тайм
90'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Димитров Радослав получает желтую карточку.
90'
Густаво Важенин получает желтую карточку.
86'
Ионут Ларие получает желтую карточку.
78'
Университатя Крайова производит замену. Феррейра Тьягу уходит, и Келич Ренато заменяет его
77'
Университатя Крайова производит замену. Спахия Хрвое уходит, и Росси Фаусто заменяет его
71'
Стяуа производит замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит, и Daniel Benzar заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
61'
Спахия Хрвое получает желтую карточку.
57'
Университатя Крайова производит замену. Митрицэ Александру уходит, и Банку Никусор заменяет его
55'
Балута Александр получает желтую карточку.
55'
Жуниор Мораис получает желтую карточку.
46'
Стяуа производит замену. Тейшейра Андраде уходит, и Аморим Вильям заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Пинтилий Михай уходит, и Ионут Ларие заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Митрицэ Александру получает желтую карточку.
39'
Пинтилий Михай получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балута Александр.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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