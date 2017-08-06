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Стадион:
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Астра
0'
0:1
9' Гол
Балауре Сильвиу
26' Желтая карточка
Келич Ренато
26' Желтая карточка
Дандя Александру
51' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
1:1
51' Гол
Митрицэ Александру
66' Желтая карточка
Барте Александр
74' Желтая карточка
Митрицэ Александру
80' Желтая карточка
Густаво Важенин
86' Желтая карточка
Эрико Да Силва
90' Желтая карточка
Феррейра Тьягу
90' Желтая карточка
Ле Таллек Энтони
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ле Таллек Энтони получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Феррейра Тьягу получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Эрико Да Силва получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Густаво Важенин получает желтую карточку.
75'
Университатя Крайова производит замену. Димитров Радослав уходит, и Феррейра Тьягу заменяет его

Желтая карточка
74'
Митрицэ Александру получает желтую карточку.
71'
Астра Плоешти производит замену. Маркиньос Маркус уходит, и Ионицэ Александру II заменяет его
Желтая карточка
66'
Барте Александр получает желтую карточку.
64'
Университатя Крайова производит замену. Бэрбуц Кристиан уходит, и Густаво Важенин заменяет его
64'
Астра Плоешти производит замену. Никоарэ Виорел уходит, и Пициан Андрей заменяет его
53'
Астра Плоешти производит замену. Bogdan Chipirliu уходит, и Ле Таллек Энтони заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Митрицэ Александру.
Желтая карточка
51'
Балауре Сильвиу получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Дандя Александру получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Келич Ренато получает желтую карточку.
23'
Университатя Крайова производит замену. Балута Александр уходит, и Митрицэ Александру заменяет его
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балауре Сильвиу.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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