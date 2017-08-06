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Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
1:1
Конец матча
0:1
9' ГолБалауре Сильвиу
26' Желтая карточкаКелич Ренато
26' Желтая карточкаДандя Александру
51' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
1:1
51' ГолМитрицэ Александру
66' Желтая карточкаБарте Александр
74' Желтая карточкаМитрицэ Александру
80' Желтая карточкаГуставо Важенин
86' Желтая карточкаЭрико Да Силва
90' Желтая карточкаФеррейра Тьягу
90' Желтая карточкаЛе Таллек Энтони
|
9'
0:1
26'
26'
51'
51'
1:1
66'
80'
86'
90'
90'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 84 Барте Александр Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- 10 Балута Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- 49 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 17 Никоарэ Виорел Нападающий
- 92 Кипирлиу Богдан Нападающий
- 20 Robert Valceanu II
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 71 Пициан Андрей Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
Астра (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Астра: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Лига 1. Группа А
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 20.11.2016 Университатя Крайова 0:1 Астра Первая лига
- 06.08.2016 Астра 1:2 Университатя Крайова Первая лига
- 30.10.2015 Астра 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 26.07.2015 Университатя Крайова 1:2 Астра Первая лига
- 21.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Астра Первая лига
- 21.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Астра Первая лига
- 31.08.2014 Астра 5:0 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Астра
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Стяуа
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|7.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Университатя Крайова
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Конкордия Кьяжна
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|13.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Ле Таллек Энтони получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Феррейра Тьягу получает желтую карточку.
86'
Эрико Да Силва получает желтую карточку.
80'
Густаво Важенин получает желтую карточку.
75'
Университатя Крайова производит замену. Димитров Радослав уходит, и Феррейра Тьягу заменяет его
74'
Митрицэ Александру получает желтую карточку.
71'
Астра Плоешти производит замену. Маркиньос Маркус уходит, и Ионицэ Александру II заменяет его
66'
Барте Александр получает желтую карточку.
64'
Университатя Крайова производит замену. Бэрбуц Кристиан уходит, и Густаво Важенин заменяет его
64'
Астра Плоешти производит замену. Никоарэ Виорел уходит, и Пициан Андрей заменяет его
53'
Астра Плоешти производит замену. Bogdan Chipirliu уходит, и Ле Таллек Энтони заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Митрицэ Александру.
51'
Балауре Сильвиу получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Дандя Александру получает желтую карточку.
26'
Келич Ренато получает желтую карточку.
23'
Университатя Крайова производит замену. Балута Александр уходит, и Митрицэ Александру заменяет его
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балауре Сильвиу.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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