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Стадион:
Динамо Бухарест
3:1
Конец матча
Газ Метан M
0'
31' Желтая карточка
Войку Йонуц
1:0
32' Пенальти
Антон Пол
32' Желтая карточка
Перендия Милан
37' Желтая карточка
Бумба Клаудиу
43' Желтая карточка
Антон Пол
45' Желтая карточка
Марич Лука
53' Желтая карточка
Нашименту Филипе
56' Желтая карточка
Cristian Danci
2:0
72' Гол
Ханка Серджу
3:0
75' Гол
Ханка Серджу
77' Желтая карточка
Филип Стелиано
90' Желтая карточка
Ханка Серджу
3:1
90' Гол
Sergiu Popovici
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sergiu Popovici.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Ханка Серджу получает желтую карточку.
85'
Газ Метан M производит замену. Laurentiu Manole уходит, и Paulo Jorge заменяет его
Желтая карточка
77'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
76'
Газ Метан M производит замену. Cristian Danci уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его

Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ханка Серджу.
74'
Динамо Бухарест производит замену. Костаке Йонуц уходит, и Малангу Мэй заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ханка Серджу.
65'
Динамо Бухарест производит замену. Бумба Клаудиу уходит, и Саломау Диогу заменяет его
60'
Динамо Бухарест производит замену. Альбин Хуан уходит, и Ханка Серджу заменяет его
Желтая карточка
56'
Cristian Danci получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Нашименту Филипе получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Голубович Боян уходит, и Andrei Tircoveanu заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Марич Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Антон Пол получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Бумба Клаудиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Перендия Милан получает желтую карточку.
Описание гола
32'
Г О О О О О Л - Антон Пол из команды Динамо Бухарест забивает пенальти
Желтая карточка
31'
Войку Йонуц получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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