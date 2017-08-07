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Стадион: Центральный стадион Динамо
3:1
Конец матча
31' Желтая карточкаВойку Йонуц
1:0
32' ПенальтиАнтон Пол
32' Желтая карточкаПерендия Милан
37' Желтая карточкаБумба Клаудиу
43' Желтая карточкаАнтон Пол
45' Желтая карточкаМарич Лука
53' Желтая карточкаНашименту Филипе
56' Желтая карточкаCristian Danci
2:0
72' ГолХанка Серджу
3:0
75' ГолХанка Серджу
77' Желтая карточкаФилип Стелиано
90' Желтая карточкаХанка Серджу
3:1
90' ГолSergiu Popovici
|
31'
32'
1:0
32'
37'
43'
45'
53'
56'
72'
2:0
75'
3:0
77'
90'
90'
3:1
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 7 Филип Стелиано Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 10 Альбин Хуан Полузащитник
- 31 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 24 Нашименту Филипе Полузащитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 19 Костаке Йонуц Нападающий
- 17 Немец Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 22 Alin Dudea
- Главный тренер: Контра Космин
Газ Метан M
- Основной состав
- 1 Alexandru Greab Вратарь
- 35 Хубутия Акакий Защитник
- 20 Войку Йонуц Защитник
- 55 Перендия Милан Защитник
- 8 Бузьюк Александру Нападающий
- 14 Голубович Боян Нападающий
- Laurentiu Manole
- 10 Ovidiu Bic
- 28 Cristian Danci
- 23 Sergiu Popovici
- 17 Darius Olaru
- Запасные игроки
- 12 Плешка Рэзван Вратарь
- 7 Куртеян Александру-Паул Полузащитник
- 22 Митич Милан Полузащитник
- 4 Paulo Jorge IV
- 77 Olivian Laurentiu Surugiu
- 19 Razvan Trif
- 11 Andrei Tircoveanu
- Главный тренер: Пужтай Кристиан
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 Пандурий 0:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
Газ Метан M (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2017 Пандурий 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 16.04.2017 Газ Метан M 3:1 Пандурий Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 13.03.2017 Газ Метан M 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
- 26.02.2017 Газ Метан M 1:1 Стяуа ПЛ
- 18.02.2017 Волунтари 1:0 Газ Метан M ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Газ Метан M: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
- 05.12.2016 Газ Метан M 4:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 26.08.2016 Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан M Первая лига
- 15.05.2015 Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан M Первая лига
- 21.11.2014 Газ Метан M 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 10.05.2014 Газ Метан M 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.11.2013 Динамо Бухарест 1:0 Газ Метан M Первая лига
- 28.04.2013 Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан M Первая лига
- 06.10.2012 Газ Метан M 2:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.03.2012 Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан M Дивизион А
- 31.07.2011 Газ Метан M 0:5 Динамо Бухарест Дивизион А
- 02.05.2011 Газ Метан M 2:1 Динамо Бухарест Дивизион А
- 29.10.2010 Динамо Бухарест 3:2 Газ Метан M Дивизион А
- 02.04.2010 Динамо Бухарест 1:0 Газ Метан M Дивизион А
- 26.09.2009 Газ Метан M 1:0 Динамо Бухарест Дивизион А
- 07.03.2009 Газ Метан M 1:1 Динамо Бухарест Дивизион А
- 03.08.2008 Динамо Бухарест 1:0 Газ Метан M Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Астра
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|7.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Университатя Крайова
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Газ Метан M
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sergiu Popovici.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ханка Серджу получает желтую карточку.
85'
Газ Метан M производит замену. Laurentiu Manole уходит, и Paulo Jorge заменяет его
77'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
76'
Газ Метан M производит замену. Cristian Danci уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ханка Серджу.
74'
Динамо Бухарест производит замену. Костаке Йонуц уходит, и Малангу Мэй заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ханка Серджу.
65'
Динамо Бухарест производит замену. Бумба Клаудиу уходит, и Саломау Диогу заменяет его
60'
Динамо Бухарест производит замену. Альбин Хуан уходит, и Ханка Серджу заменяет его
56'
Cristian Danci получает желтую карточку.
53'
Нашименту Филипе получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Голубович Боян уходит, и Andrei Tircoveanu заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Марич Лука получает желтую карточку.
43'
Антон Пол получает желтую карточку.
37'
Бумба Клаудиу получает желтую карточку.
32'
Перендия Милан получает желтую карточку.
32'
Г О О О О О Л - Антон Пол из команды Динамо Бухарест забивает пенальти
31'
Войку Йонуц получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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