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Стадион:
Поли Тимишоара
2:1
Конец матча
Ювентус Бухарест
0'
1:0
9' Гол
Alexandru Muntean
42' Желтая карточка
Сесар Иван
46' Желтая карточка
Madalin Mihaescu
2:0
68' Гол
Sebastian Mailat
2:1
90' Гол
Stefan Catalin Tira
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefan Catalin Tira.
87'
Поли Тимишоара производит замену. Andrei Artean уходит, и Йосип Сольич заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sebastian Mailat.
65'
Поли Тимишоара производит замену. Буд Кристиан уходит, и Miguel Bianconi заменяет его
58'
Ювентус Бухарести производит замену. Madalin Mihaescu уходит, и Бухэеску Василе заменяет его

Желтая карточка
46'
Madalin Mihaescu получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ювентус Бухарести производит замену. Dean Beta уходит, и Wallace заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Сесар Иван получает желтую карточку.
38'
Ювентус Бухарести производит замену. Andrei Lungu уходит, и Stefan Catalin Tira заменяет его
14'
Поли Тимишоара производит замену. Каталин Петре Доман уходит, и Кройтору Мариуc заменяет его
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexandru Muntean.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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