- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Дан Палтинишану
2:1
Конец матча
1:0
9' ГолAlexandru Muntean
42' Желтая карточкаСесар Иван
46' Желтая карточкаMadalin Mihaescu
2:0
68' ГолSebastian Mailat
2:1
90' ГолStefan Catalin Tira
|
9'
1:0
42'
46'
68'
2:0
90'
2:1
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 33 Василе Мариус Курильяц Вратарь
- 3 Крецу Валентин Защитник
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 22 Alexandru Muntean
- 23 Габриель Кану
- 18 Andrei Artean
- 12 Sebastian Mailat
- 10 Catalin Petre Doman
- Запасные игроки
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 9 Miguel Antonio Bianconi Kohl
- 16 Josip Soljic
- 30 Alin Seroni
- 5 Cosmin Birnoi
- Главный тренер: Ionut Popa
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 1 Relu Stoian Вратарь
- 20 Сесар Иван Полузащитник
- 17 Dean Beta
- 3 Florin Stefan
- 6 Madalin Mihaescu
- 30 Andrei Lungu
- 9 Simon Mazarache
- 7 Ilie Morariu
- 89 George Calintaru
- 19 Marian Stoenac
- 16 Alexandru Constanntin Benga
- Запасные игроки
- 33 Минготе Педру Вратарь
- 14 Бухэеску Василе Нападающий
- 70 Stefan Catalin Tira
- 15 Dan Bucsa
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 5 Wallace VIII
- 22 Iulian Carabela
- Главный тренер: Daniel Oprita
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 15.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 07.04.2017 Пандурий 1:3 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 23.05.2017 Ювентус Бухарест 5:1 Рапид Сучава ЛI
- 20.05.2017 Рымнику-Вылча 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 12.05.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Киндия Тырговиште ЛI
- 30.04.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Балотешть ЛI
- 26.04.2017 АСУ Политехника 2:1 Ювентус Бухарест ЛI
- 22.04.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Бэтрыня-Доамнэ ЛI
- 15.04.2017 Униря Тырлунджень 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 08.04.2017 Ювентус Бухарест 1:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 01.04.2017 Олимпия Сату-Маре 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 26.03.2017 Академика Клинчени 0:7 Ювентус Бухарест ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 11.03.2017 Афумати 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 04.03.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Луцяфэрул ЛI
- 10.12.2016 Ювентус Бухарест 2:1 Брашов ЛI
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Астра
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|7.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|КСМ Студенцеск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Волунтари
|1:3
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefan Catalin Tira.
87'
Поли Тимишоара производит замену. Andrei Artean уходит, и Йосип Сольич заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sebastian Mailat.
65'
Поли Тимишоара производит замену. Буд Кристиан уходит, и Miguel Bianconi заменяет его
58'
Ювентус Бухарести производит замену. Madalin Mihaescu уходит, и Бухэеску Василе заменяет его
46'
Madalin Mihaescu получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Сесар Иван получает желтую карточку.
38'
Ювентус Бухарести производит замену. Andrei Lungu уходит, и Stefan Catalin Tira заменяет его
14'
Поли Тимишоара производит замену. Каталин Петре Доман уходит, и Кройтору Мариуc заменяет его
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexandru Muntean.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация