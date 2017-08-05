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Стадион:
КСМ Студенцеск
0:2
Второй тайм: 70'
ЧФР Клуж
0'
18' Желтая карточка
Andrei Sin
0:1
23' Пенальти
Кулио Хуан
25' Желтая карточка
Кристя Андрей
0:2
33' Гол
Хобан Овидиу
47' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
70'
Второй тайм
66'
ЧФР Клуж производит замену. Вера Урко уходит, и Омрани Билель заменяет его
62'
КСМ Студенцеск производит замену. Кизито Лувагга уходит, и Pedro Mendes заменяет его
61'
ЧФР Клуж производит замену. Alexandru Paun уходит, и Нистор Дан заменяет его
57'
КСМ Студенцеск производит замену. Платини Суареш уходит, и Бэдик Нарчис заменяет его
Желтая карточка
47'
Фрасинеску Козмин получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хобан Овидиу.
Желтая карточка
25'
Кристя Андрей получает желтую карточку.
Описание гола
23'
Г О О О О О Л - Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж забивает пенальти
Желтая карточка
18'
Andrei Sin получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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