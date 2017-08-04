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Стадион: Илие Оана
2' Желтая карточкаМирон Джордже
0:1
11' ГолCatalin Golofca
25' Желтая карточкаБалаур Ионуц
1:1
34' ГолMihai Vodut
1:2
45' ГолCatalin Golofca
50' Желтая карточкаМафтей Василе
1:3
54' ГолLorand Levente Fulop
65' Желтая карточкаТинчу Разван
|
11'
0:1
25'
34'
1:1
45'
1:2
50'
54'
1:3
65'
Состав команд
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 24 Мафтей Василе Защитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 9 Mihai Vodut
- 26 Gabriel Deac
- 8 Daniel Novac
- 18 Mihai Popescu
- 23 Vlad Olteanu
- Запасные игроки
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 30 Тудорие Александру Нападающий
- 21 Cezar Trandafirescu
- 11 Mihai Capatana
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 44 Daniel Popa III
- 11 Olimpiu Morutan
- 16 Тинчу Разван
- 30 Nicolae Musat
- 3 Andrei Andonie Burca
- 9 Catalin Golofca
- Запасные игроки
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 80 Lorand Levente Fulop
- 92 Tiberiu Serediuc
- 37 Mihai Bordeianu
- 28 Mihai Roman IV
- 14 Benjamin Kuku
- 12 Eduard Pap
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Волунтари (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 30.04.2017 Пандурий 1:3 Волунтари Л1ГБ
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 Волунтари 2:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.03.2017 Дачия Миовени 1:2 Волунтари К
Ботошани (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 21.04.2017 Пандурий 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 31.03.2017 Ботошани 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 06.03.2017 Астра 3:0 Ботошани ПЛ
- 26.02.2017 Ботошани 3:1 Пандурий ПЛ
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Ботошани: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 18.11.2016 Ботошани 0:1 Волунтари Первая лига
- 05.08.2016 Волунтари 4:2 Ботошани Первая лига
- 29.04.2016 Ботошани 4:2 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 12.03.2016 Волунтари 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 23.11.2015 Ботошани 2:2 Волунтари Первая лига
- 07.08.2015 Волунтари 1:1 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Астра
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|7.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|КСМ Студенцеск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Волунтари
|1:3
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Сепси Оск
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
65'
Тинчу Разван получает желтую карточку.
63'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Михай Роман заменяет его
59'
Волунтари производит замену. Gabriel Deac уходит, и Mihai Capatana заменяет его
55'
Волунтари производит замену. Daniel Ionut Novac уходит, и Тудорие Александру заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lorand Levente Fulop.
51'
Ботошани производит замену. Olimpiu Morutan уходит, и Lorand Levente Fulop заменяет его
50'
Мафтей Василе получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Волунтари производит замену. Пыркэлабу Аделин уходит, и Попадюк Дору заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Catalin Golofca.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mihai Vodut.
25'
Балаур Ионуц получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Catalin Golofca.
2'
Мирон Джордже получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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