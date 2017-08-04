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Стадион:
Волунтари
1:3
Второй тайм: 72'
Ботошани
0'
2' Желтая карточка
Мирон Джордже
0:1
11' Гол
Catalin Golofca
25' Желтая карточка
Балаур Ионуц
1:1
34' Гол
Mihai Vodut
1:2
45' Гол
Catalin Golofca
50' Желтая карточка
Мафтей Василе
1:3
54' Гол
Lorand Levente Fulop
65' Желтая карточка
Тинчу Разван
72'
Второй тайм
Желтая карточка
65'
Тинчу Разван получает желтую карточку.
63'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Михай Роман заменяет его
59'
Волунтари производит замену. Gabriel Deac уходит, и Mihai Capatana заменяет его
55'
Волунтари производит замену. Daniel Ionut Novac уходит, и Тудорие Александру заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lorand Levente Fulop.
51'
Ботошани производит замену. Olimpiu Morutan уходит, и Lorand Levente Fulop заменяет его
Желтая карточка
50'
Мафтей Василе получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Волунтари производит замену. Пыркэлабу Аделин уходит, и Попадюк Дору заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Catalin Golofca.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mihai Vodut.
Желтая карточка
25'
Балаур Ионуц получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Catalin Golofca.
Желтая карточка
2'
Мирон Джордже получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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