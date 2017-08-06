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Стадион:
Конкордия Кьяжна
1:0
Второй тайм: 56'
Стяуа
0'
13' Желтая карточка
Пена Мариус
1:0
53' Гол
Кристеску Мариан
56'
Второй тайм
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристеску Мариан.
46'
Стяуа производит замену. Robert Grecu уходит, и Dennis Man заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Жуниор Мораис уходит, и Попеску Овидиу заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
13'
Пена Мариус получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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