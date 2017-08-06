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Стадион: Конкордия
1:0
Второй тайм: 56'
13' Желтая карточкаПена Мариус
1:0
53' ГолКристеску Мариан
|
13'
53'
1:0
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 26 Патрис Феусси Защитник
- 23 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 4 Toni Tipuric I
- 14 Nicusor Fota
- 3 Cristian Albu
- 22 Romario Kortzorg
- Запасные игроки
- 84 Josip Zeba Защитник
- 9 Robert Raducanu Полузащитник
- 77 Мунтяну Валентин Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 44 Dino Spehar
- 97 Ronaldo Deaconu
- 1 Virgil Andrei Draghia
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 6 Ларие Йонуц Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 13 Пляшкэ Мариан Защитник
- 20 Аким Влад Полузащитник
- 29 Аморим Вильям Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 27 Греку Роберт Нападающий
- 26 Daniel Benzar
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 23 Попеску Овидиу Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 44 Эначе Габриэль Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Главный тренер: Виорел Танасе
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.03.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 18.03.2017 Тыргу-Муреш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.02.2017 Конкордия Кьяжна 1:3 Астра ПЛ
- 19.02.2017 Пандурий 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 04.03.2017 Стяуа 1:1 Тыргу-Муреш ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
- 26.02.2017 Газ Метан M 1:1 Стяуа ПЛ
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Стяуа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 19.11.2016 Конкордия Кьяжна 1:0 Стяуа Первая лига
- 06.08.2016 Стяуа 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 17.07.2016 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 15.02.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Стяуа Первая лига
- 21.09.2015 Стяуа 3:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 10.05.2015 Стяуа 2:2 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 31.10.2012 Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Кубок Румынии
- 06.11.2011 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Астра
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Стяуа
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|7.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Университатя Крайова
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Конкордия Кьяжна
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|13.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристеску Мариан.
46'
Стяуа производит замену. Robert Grecu уходит, и Dennis Man заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Жуниор Мораис уходит, и Попеску Овидиу заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
13'
Пена Мариус получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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