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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Конец матча
2' Желтая карточкаБоли Кевин
57' Желтая карточкаДумитреску Адриан
73' Желтая карточкаОрош Кристиан
78' Вторая желтая карточкаБоли Кевин
1:0
90' ГолХоднодь Оттило
|
2'
73'
78'
90'
1:0
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- 12 Roland Niczuly Вратарь
- Греку Константин Защитник
- 16 Орош Кристиан Защитник
- 70 Папшис Марюс Полузащитник
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 90 Claudiu Herea
- 10 Mame Thiaw
- 13 Sebastian Ghinga
- 20 Ciprian Radutoiu
- Ionut Ursu
- 97 Patrick Petre
- Запасные игроки
- 23 Sandu Iovu
- 11 Dragos Huiban
- 99 Zsombor Veress
- 5 Szilard Mitra
- 17 Razvan Damian
- 2 Marius Mihai Burlacu
- 1 Csongor Fejer
- Главный тренер: Valentin Suciu
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 3 Рэдой Сорин Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 27 Эрик III Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 10 Херя Овидиу Нападающий
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 16 Неделку Драгош Полузащитник
- 7 Коман Флоринел Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 2 Andrei Dumitras
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 03.06.2017 Сепси Оск 1:1 Дачия Миовени ЛI
- 28.05.2017 Металул Решица 0:1 Сепси Оск ЛI
- 23.05.2017 Сепси Оск 3:0 Брэила ЛI
- 20.05.2017 Рапид Сучава 2:4 Сепси Оск ЛI
- 13.05.2017 Сепси Оск 3:0 Рымнику-Вылча ЛI
- 07.05.2017 Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Оск ЛI
- 27.04.2017 Балотешть 0:2 Сепси Оск ЛI
- 21.04.2017 Сепси Оск 2:1 АСУ Политехника ЛI
- 15.04.2017 Бэтрыня-Доамнэ 2:1 Сепси Оск ЛI
- 08.04.2017 Сепси Оск 3:0 Униря Тырлунджень ЛI
- 03.04.2017 Дунэря Кэлэраши 0:0 Сепси Оск ЛI
- 25.03.2017 Сепси Оск 3:1 Олимпия Сату-Маре ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 12.03.2017 Академика Клинчени 1:2 Сепси Оск ЛI
- 04.03.2017 Сепси Оск 3:0 Афумати ЛI
- 25.02.2017 Луцяфэрул 1:2 Сепси Оск ЛI
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Астра
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|7.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Волунтари
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|КСМ Студенцеск
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|12.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Газ Метан M
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Sepsi OSK производит замену. Ходнодь Оттило уходит, и Marius Mihai Burlacu заменяет его
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ходнодь Оттило.
89'
Sepsi OSK производит замену. Claudiu Herea уходит, и Szilard Mitra заменяет его
78'
Боли Кевин получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Орош Кристиан получает желтую карточку.
69'
Вииторул Констанца производит замену. Херя Овидиу уходит, и Коман Флоринел заменяет его
69'
Вииторул Констанца производит замену. Эрик III уходит, и Неделку Драгош заменяет его
58'
Sepsi OSK производит замену. Папшис Марюс уходит, и Dragos Huiban заменяет его
58'
Вииторул Констанца производит замену. Думитреску Адриан уходит, и Кикэлдэу Александру заменяет его
57'
Думитреску Адриан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
2'
Боли Кевин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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