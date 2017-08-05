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Стадион:
Сепси Оск
1:0
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
2' Желтая карточка
Боли Кевин
57' Желтая карточка
Думитреску Адриан
73' Желтая карточка
Орош Кристиан
78' Вторая желтая карточка
Боли Кевин
1:0
90' Гол
Ходнодь Оттило
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Sepsi OSK производит замену. Ходнодь Оттило уходит, и Marius Mihai Burlacu заменяет его
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ходнодь Оттило.
89'
Sepsi OSK производит замену. Claudiu Herea уходит, и Szilard Mitra заменяет его
78'
Боли Кевин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
73'
Орош Кристиан получает желтую карточку.

69'
Вииторул Констанца производит замену. Херя Овидиу уходит, и Коман Флоринел заменяет его
69'
Вииторул Констанца производит замену. Эрик III уходит, и Неделку Драгош заменяет его
58'
Sepsi OSK производит замену. Папшис Марюс уходит, и Dragos Huiban заменяет его
58'
Вииторул Констанца производит замену. Думитреску Адриан уходит, и Кикэлдэу Александру заменяет его
Желтая карточка
57'
Думитреску Адриан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
2'
Боли Кевин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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