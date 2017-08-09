  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/8 финала
Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 87'
Гуарани Асунсьон
0'
19' Желтая карточка
Бартомеус Томас
43' Желтая карточка
Овьедо Фиденсио
0:1
45' Гол
Палау Марсело
1:1
53' Гол
Аларио Лукас
57' Желтая карточка
Палау Марсело
59' Желтая карточка
Luis Alberto Cabral
86' Желтая карточка
Cristian Chavez I
87'
Второй тайм
Желтая карточка
86'
Кристиан Габриел Чавес получает желтую карточку.
82'
Ривер Плейт производит замену. Мартинес Гонсало уходит, и Карлос Аузки заменяет его
80'
Гуарани Асунсьон производит замену. Хернан Родриго Лопез уходит, и Гильермо Белтран заменяет его
73'
Гуарани Асунсьон производит замену. Rodrigo Bogarin уходит, и Гамарра Родольфо заменяет его
70'
Ривер Плейт производит замену. Перес Энцо уходит, и Игнасио Скокко заменяет его
Желтая карточка
59'
Луис Альберто Кабрал получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Палау Марсело получает желтую карточку.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аларио Лукас.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гуарани Асунсьон производит замену. Antonio Marin уходит, и Ismael Reyes заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Палау Марсело.
Желтая карточка
43'
Овьедо Фиденсио получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Бартомеус Томас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация