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1:1
Второй тайм: 87'
19' Желтая карточкаБартомеус Томас
43' Желтая карточкаОвьедо Фиденсио
0:1
45' ГолПалау Марсело
1:1
53' ГолАларио Лукас
57' Желтая карточкаПалау Марсело
59' Желтая карточкаLuis Alberto Cabral
86' Желтая карточкаCristian Chavez I
|
19'
43'
45'
0:1
53'
1:1
57'
Состав команд
Ривер Плейт
- Основной состав
- 12 Люкс Херман Вратарь
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 32 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 13 Аларио Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баталья Аугусто Вратарь
- 5 Alexander Barboza Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 8 Exequiel Palacios Полузащитник
- 11 Игнасио Скокко Нападающий
- 17 Carlos Auzqui Нападающий
Гуарани Асунсьон
- Основной состав
- 12 Агилар Альфредо Вратарь
- 14 Бартомеус Томас Защитник
- 30 Марин Антонио Защитник
- 8 Палау Марсело Полузащитник
- 15 Овьедо Фиденсио Полузащитник
- 17 Де ла Крус Луис Полузащитник
- 28 Rodrigo Bogarin
- 18 Luis Alberto Cabral
- 2 Robert Rojas
- 9 Хернан Родриго Лопез
- 10 Cristian Chavez I
- Запасные игроки
- 13 Аранда Эдгар Защитник
- 6 Гамарра Родольфо Нападающий
- 25 Victor Centurion
- 23 Wilson Omar Pittoni
- 19 Guillermo Beltran
- 21 Ismael Reyes
- 29 Nery Ruben Bareiro
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 06.08.2017 ЛДУ Кито 1:1 Ривер Плейт СA
- 30.07.2017 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте дель Валле СA
- 22.07.2017 Ривер Плейт 1:1 Эмелек СA
- 15.07.2017 Депортиво Куэнка 3:0 Ривер Плейт СA
- 08.07.2017 Ривер Плейт 1:0 Дельфин СA
- 05.07.2017 Гуарани Асунсьон 0:2 Ривер Плейт КЛ
- 03.07.2017 Эмелек 1:0 Ривер Плейт СA
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт П
- 25.06.2017 Индепендьенте дель Валле 0:0 Ривер Плейт СA
- 22.06.2017 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви П
- 21.06.2017 Универсидад Католика Кито 4:0 Ривер Плейт СA
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда П
- 17.06.2017 Ривер Плейт 1:1 ЛДУ Кито СA
- 04.06.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Ривер Плейт П
- 03.06.2017 Ривер Плейт 0:0 Барселона Гуаякиль СA
- 01.06.2017 Атлетико Тукуман 0:3 Ривер Плейт П
- 29.05.2017 Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль П
- 27.05.2017 Фуэрса Амарилья 0:2 Ривер Плейт СA
- 26.05.2017 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте Медельин КЛ
- 23.05.2017 Химнасия Ла-Плата 0:3 Ривер Плейт П
Гуарани Асунсьон (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 05.08.2017 Либертад 0:0 Гуарани Асунсьон ПД
- 29.07.2017 Гуарани Асунсьон 3:0 Индепендьенте ФБК ПД
- 23.07.2017 Спортиво Триниденсе 1:3 Гуарани Асунсьон ПД
- 05.07.2017 Гуарани Асунсьон 0:2 Ривер Плейт КЛ
- 24.06.2017 Насьональ Асунсьон 1:2 Гуарани Асунсьон ПД
- 18.06.2017 Гуарани Асунсьон 2:1 Рубио Нью ПД
- 11.06.2017 Серро Портеньо 0:4 Гуарани Асунсьон ПД
- 04.06.2017 Гуарани Асунсьон 4:2 Депортиво Капьята ПД
- 30.05.2017 Гуарани Асунсьон 4:1 Спортиво Триниденсе ПД
- 26.05.2017 Гуарани Асунсьон 0:0 Депортес Икике КЛ
- 22.05.2017 Индепендьенте ФБК 4:2 Гуарани Асунсьон ПД
- 18.05.2017 Гуарани Асунсьон 2:1 Серро Портеньо ПД
- 14.05.2017 Гуарани Асунсьон 4:2 Спортиво Лукеньо ПД
- 10.05.2017 Олимпия Асунсьон 0:2 Гуарани Асунсьон ПД
- 05.05.2017 Самора 1:3 Гуарани Асунсьон КЛ
- 01.05.2017 Гуарани Асунсьон 0:0 Хенераль Диас ПД
- 28.04.2017 Гремио 4:1 Гуарани Асунсьон КЛ
- 24.04.2017 Сол де Америка 2:2 Гуарани Асунсьон ПД
- 21.04.2017 Гуарани Асунсьон 1:1 Гремио КЛ
- 17.04.2017 Гуарани Асунсьон 2:1 Либертад ПД
Последние игры между собой
Второй тайм
86'
Кристиан Габриел Чавес получает желтую карточку.
82'
Ривер Плейт производит замену. Мартинес Гонсало уходит, и Карлос Аузки заменяет его
80'
Гуарани Асунсьон производит замену. Хернан Родриго Лопез уходит, и Гильермо Белтран заменяет его
73'
Гуарани Асунсьон производит замену. Rodrigo Bogarin уходит, и Гамарра Родольфо заменяет его
70'
Ривер Плейт производит замену. Перес Энцо уходит, и Игнасио Скокко заменяет его
59'
Луис Альберто Кабрал получает желтую карточку.
57'
Палау Марсело получает желтую карточку.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аларио Лукас.
46'
Начался второй тайм!
46'
Гуарани Асунсьон производит замену. Antonio Marin уходит, и Ismael Reyes заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Палау Марсело.
43'
Овьедо Фиденсио получает желтую карточку.
19'
Бартомеус Томас получает желтую карточку.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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