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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
0:0
Первый тайм: 22'
Состав команд
25
Пеле
Мамаду
25
Nuno
Tomas
29
Анин
Флоран
10
Виана
Диогу
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 10 Рибейру Рубен Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 14 Караманос Тасос Нападающий
- 13 Телес Бруно
- 26 Габриэльзиньо
- Главный тренер: Miguel Cardoso
Белененсеш 4-3-3
- Основной состав
- 1 Муриэл Беккер Вратарь
- 25 Nuno Tomas Защитник
- 6 Сассо Венсан Защитник
- 37 Силва Гонсалу Защитник
- 29 Анин Флоран Защитник
- 4 Танджигора Мерлин Полузащитник
- 3 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 8 Соуза Андре Полузащитник
- 20 Хуанто Мартинес Нападающий
- 11 Jesus Hernandez Нападающий
- 10 Виана Диогу Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Мендеш Филипе Вратарь
- 94 Шаби Карлуш Полузащитник
- 2 Диогу Жуан Полузащитник
- 9 Каэйру Тьягу Нападающий
- Перейринья Бруну Нападающий
- 16 Мауридес Жуниор Нападающий
- 27 Femi Balogun
- Главный тренер: Домингос Пациенсиа
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Жил Висенте 0:3 Риу Аве ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 1:0 Эшпинью ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 2:2 Фамаликан ТМК
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш ПЛ
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве ПЛ
- 21.04.2017 Риу Аве 3:0 Арока ПЛ
- 15.04.2017 Тондела 2:1 Риу Аве ПЛ
- 09.04.2017 Риу Аве 0:0 Витория Сетубал ПЛ
- 01.04.2017 Боавишта 0:1 Риу Аве ПЛ
- 19.03.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 12.03.2017 Риу Аве 3:2 Морейренсе ПЛ
- 06.03.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 25.02.2017 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 18.02.2017 Спортинг Л 1:0 Риу Аве ПЛ
- 13.02.2017 Риу Аве 0:0 Маритиму ПЛ
- 07.02.2017 Фейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.02.2017 Риу Аве 1:0 Брага ПЛ
Белененсеш (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 02.08.2017 Белененсеш 0:1 Эшторил ТМК
- 29.07.2017 Белененсеш 0:1 Реал СК КЛ
- 16.07.2017 Витория Гимарайнш 4:1 Белененсеш ТМК
- 15.07.2017 Варзим 0:2 Белененсеш ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Л 0:1 Белененсеш ТМК
- 23.05.2017 Торренсе 0:5 Белененсеш ТМК
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш ПЛ
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе ПЛ
- 07.05.2017 Спортинг Л 1:3 Белененсеш ПЛ
- 30.04.2017 Белененсеш 1:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 22.04.2017 Маритиму 3:0 Белененсеш ПЛ
- 14.04.2017 Белененсеш 1:3 Эшторил ПЛ
- 08.04.2017 Порту 3:0 Белененсеш ПЛ
- 02.04.2017 Белененсеш 1:2 Фейренсе ПЛ
- 18.03.2017 Белененсеш 1:2 Брага ПЛ
- 13.03.2017 Бенфика 4:0 Белененсеш ПЛ
- 05.03.2017 Белененсеш 2:1 Шавиш ПЛ
- 27.02.2017 Арока 1:2 Белененсеш ПЛ
- 19.02.2017 Белененсеш 1:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 12.02.2017 Насьонал Мадейра 1:1 Белененсеш ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Белененсеш: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш Примейра-лига
- 15.01.2017 Белененсеш 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 20.01.2016 Риу Аве 1:1 Белененсеш Кубок лиги
- 17.01.2016 Риу Аве 1:2 Белененсеш Примейра-лига
- 15.08.2015 Белененсеш 3:3 Риу Аве Примейра-лига
- 04.05.2015 Белененсеш 1:3 Риу Аве Примейра-лига
- 23.12.2014 Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига
- 19.01.2014 Риу Аве 1:0 Белененсеш Примейра-лига
- 18.08.2013 Белененсеш 0:3 Риу Аве Примейра-лига
- 18.04.2010 Белененсеш 0:0 Риу Аве Примейра-лига
- 05.12.2009 Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига
- 23.09.2009 Риу Аве 1:0 Белененсеш Кубок лиги
- 16.05.2009 Белененсеш 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 11.01.2009 Риу Аве 0:1 Белененсеш Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Фейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Витория Сетубал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шавиш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эшторил
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Маритиму
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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