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Стадион: Марколину де Каштру
0:1
28' Гол в свои воротаКриш Сантуш
40' Желтая карточкаАурелиу Луиш
42' Желтая карточкаБарж Сержиу
45' Желтая карточкаРоша Луиш II
47' Желтая карточкаМурило Энрике
1:1
51' ГолСеку Угу
70' Желтая карточкаСеку Угу
|
28'
0:1
40'
42'
45'
47'
51'
1:1
70'
Состав команд
22
Кайо
Секко
32
Флавио
Рамос
13
Роша
Луиш
II
30
Аурелиу
Луиш
17
Криш
Сантуш
35
Барж
Сержиу
77
Секу
Угу
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
99
Эли
Сильва
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 5 Бабанку Элвиш Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 30 Аурелиу Луиш Защитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 35 Барж Сержиу Полузащитник
- 28 Алсенат Жан-Сони Полузащитник
- 8 Силва Тьягу Полузащитник
- 77 Секу Угу Полузащитник
- 10 Этебо Огенекаро Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Наскименто Бруно Защитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 15 Коджо Кассэ Полузащитник
- 20 Валенсия Хосе Нападающий
- 11 Эрмел Густаво Нападающий
- 9 Луис Энрике Нападающий
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Тондела 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 24 Осорио Йордан Защитник
- 5 Пите Луиш Защитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 10 Нуну Педру Полузащитник
- 77 Мурило Энрике Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 40 Пиус Джуниор Защитник
- 17 Жока Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 14 Захара Матеуш Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 28 Вагнер де Андраде Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Фейренсе (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.07.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Фейренсе ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Фейренсе 1:1 Академику Визеу ТМК
- 12.07.2017 Фейренсе 2:0 Спортинг Ковилья ТМК
- 08.07.2017 Фейренсе 1:1 Оливейренсе ТМК
- 20.05.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 13.05.2017 Фейренсе 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:1 Фейренсе ПЛ
- 30.04.2017 Фейренсе 2:1 Маритиму ПЛ
- 23.04.2017 Порту 0:0 Фейренсе ПЛ
- 15.04.2017 Арока 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.04.2017 Фейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 02.04.2017 Белененсеш 1:2 Фейренсе ПЛ
- 19.03.2017 Фейренсе 3:2 Шавиш ПЛ
- 11.03.2017 Витория Сетубал 1:2 Фейренсе ПЛ
- 04.03.2017 Фейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 26.02.2017 Насьонал Мадейра 0:0 Фейренсе ПЛ
- 18.02.2017 Фейренсе 0:1 Боавишта ПЛ
- 11.02.2017 Тондела 0:1 Фейренсе ПЛ
Тондела (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела КЛ
- 22.07.2017 Тондела 1:2 Порту-2 ТМК
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела ТМК
- 18.07.2017 Академика 1:1 Тондела ТМК
- 15.07.2017 Тондела 2:2 Шавиш ТМК
- 12.07.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Тондела ТМК
- 21.05.2017 Тондела 2:0 Брага ПЛ
- 13.05.2017 Арока 1:2 Тондела ПЛ
- 07.05.2017 Тондела 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 29.04.2017 Боавишта 1:0 Тондела ПЛ
- 22.04.2017 Тондела 2:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 15.04.2017 Тондела 2:1 Риу Аве ПЛ
- 09.04.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Тондела ПЛ
- 01.04.2017 Тондела 0:2 Эшторил ПЛ
- 18.03.2017 Морейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 11.03.2017 Тондела 1:4 Спортинг Л ПЛ
- 05.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Тондела ПЛ
- 25.02.2017 Тондела 1:1 Маритиму ПЛ
- 17.02.2017 Порту 4:0 Тондела ПЛ
- 11.02.2017 Тондела 0:1 Фейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Фейренсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 11.02.2017 Тондела 0:1 Фейренсе Примейра-лига
- 09.10.2016 Фейренсе 3:0 Тондела Кубок лиги
- 12.09.2016 Фейренсе 2:1 Тондела Примейра-лига
- 25.02.2015 Фейренсе 0:0 Тондела Португальская вторая лига
- 25.02.2015 Фейренсе 0:0 Тондела Португальская вторая лига
- 07.09.2014 Тондела 1:0 Фейренсе Португальская вторая лига
- 02.02.2014 Фейренсе 2:0 Тондела Португальская вторая лига
- 08.09.2013 Тондела 2:0 Фейренсе Португальская вторая лига
- 10.03.2013 Тондела 1:2 Фейренсе Португальская вторая лига
- 14.10.2012 Фейренсе 2:1 Тондела Португальская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Фейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Витория Сетубал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шавиш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эшторил
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Маритиму
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Фейренсе производит замену. Секу Угу уходит, и Эрмел Густаво заменяет его
82'
Тондела производит замену. Нуну Педру уходит, и Монтейру Бруну заменяет его
81'
Фейренсе производит замену. Бабанку Элвиш уходит, и Валенсия Хосе заменяет его
70'
Секу Угу получает желтую карточку.
61'
Тондела производит замену. Мурило Энрике уходит, и Вагнер де Андраде заменяет его
61'
Тондела производит замену. Эли Сильва уходит, и Томане Антониу заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Секу Угу.
47'
Мурило Энрике получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Роша Луиш II получает желтую карточку.
42'
Барж Сержиу получает желтую карточку.
40'
Аурелиу Луиш получает желтую карточку.
28'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Криш Сантуш отправил мяч в свои ворота.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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