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Стадион:
Фейренсе
1:1
Конец матча
Тондела
0'
0:1
28' Гол в свои ворота
Криш Сантуш
40' Желтая карточка
Аурелиу Луиш
42' Желтая карточка
Барж Сержиу
45' Желтая карточка
Роша Луиш II
47' Желтая карточка
Мурило Энрике
1:1
51' Гол
Секу Угу
70' Желтая карточка
Секу Угу
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Фейренсе производит замену. Секу Угу уходит, и Эрмел Густаво заменяет его
82'
Тондела производит замену. Нуну Педру уходит, и Монтейру Бруну заменяет его
81'
Фейренсе производит замену. Бабанку Элвиш уходит, и Валенсия Хосе заменяет его
Желтая карточка
70'
Секу Угу получает желтую карточку.
61'
Тондела производит замену. Мурило Энрике уходит, и Вагнер де Андраде заменяет его

61'
Тондела производит замену. Эли Сильва уходит, и Томане Антониу заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Секу Угу.
Желтая карточка
47'
Мурило Энрике получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Роша Луиш II получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Барж Сержиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Аурелиу Луиш получает желтую карточку.
Описание гола
28'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Криш Сантуш отправил мяч в свои ворота.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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